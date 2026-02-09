Le prix des smartphones Android premium risque d’exploser, et ce n’est pas que la faute de la RAM

Qualcomm préparerait une puce aux performances exceptionnelles, mais dont le coût ferait fortement augmenter le prix des smartphones qui en sont équipés. 

Galaxy S25 Ultra

Les prochains modèles de smartphones très haut de gamme pourraient encore voir leur prix grimper. Qualcomm serait en train de développer une puce aux performances spectaculaires. Gravée en 2 nm, comme l'Exynos 2600 des Galaxy S26, elle est pour l'instant connue sous le nom de code SM8975, et pourrait être baptisée Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro si Qualcomm reprend la même terminologie que pour ses derniers SoC.

Cette puce prendrait en charge la mémoire LPDDR6, disposerait d'un GPU complet et offrirait un cache étendu par rapport au Snapdragon 8 Elite Gen 6 de base. Problème, elle serait “extrêmement onéreuse”, selon les informations du leaker Digital Chat Station. D'après lui, certains constructeurs vont préférer équiper leurs smartphones haut de gamme d'un SoC Snapdragon 8 Elite Gen 6, voire d'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 de la génération actuelle, plutôt que du Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, pour des questions de coûts.

La mémoire LPDDR6 arrive au pire moment

L'un des avantages les plus importants de la puce Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro est sa compatibilité avec la mémoire LPDDR6. Mais cette dernière est très chère, tout d'abord car il s'agit d'une nouvelle technologie, mais d'autant plus en cette période de pénurie de RAM. Si l'on combine la hausse de tarif de la puce à celle de la mémoire, on pourrait voir des smartphones premium à des prix hallucinants débarquer sur le marché une fois que la puce sera prête, sans doute fin 2026 ou début 2027. Il est même possible qu'on ne la retrouve que dans des éditions spéciales limitées, et que des smartphones très haut de gamme comme les Galaxy S Ultra, Xiaomi Ultra ou Oppo Find X Ultra en soient dépourvus dans leurs versions destinées au grand public.

Étant donné la situation, l'adoption du standard LPDDR6 par les constructeurs de smartphones va être ralentie. Il est bien sûr possible d'intégrer ce fameux Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro dans un smartphone avec de la RAM LPDDR5, mais l'intérêt en serait limité. D'après la même source, Qualcomm mise sur une nouvelle architecture pour cette puce, avec deux cœurs CPU très performants, trois moyennement performants et trois autres à économie d'énergie.


