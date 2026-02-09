Samsung Galaxy S26 : ce petit détail du bloc photo qui avait échappé à tout le monde jusqu’à maintenant

Nous savons déjà depuis quelques jours à quoi ressembleront les différents modèles de la prochaine série de smartphones haut de gamme de Samsung : les Galaxy S26. Toutefois, des observateurs particulièrement attentifs ont repéré un détail à propos du bloc photo : un élément intrigant qui aidera cette génération à se différencier des précédentes.

Galaxy S26
Crédit : Evan Blass

La révélation officielle de la future gamme de Samsung, les Galaxy S26, approche à grands pas. Si la firme sud-coréenne n’a pas encore confirmé sa date, il semble que la conférence de lancement se tiendra le 25 février prochain.

Si cette année la marque nous fait particulièrement languir à cause d’un revirement stratégique, les fuites, elles, sont venues étancher notre soif d’informations croustillantes. Les fiches techniques des différentes itérations sont déjà relativement complètes et la gamme s’est déjà dévoilée sous toutes ses couleurs. Mais en regardant plus en détail les rendus des Galaxy S26, de fins observateurs ont découvert une caractéristique étonnante au niveau de l'îlot photo.

Un petit détail du bloc photo pourrait renforcer la distinction entre le Samsung Galaxy S26 et son prédécesseur

Ce n’est plus une surprise : on sait maintenant que, pour distinguer la série Galaxy S26 de la génération précédente, Samsung a opté pour le retour à un design éprouvé, qu’il avait pourtant abandonné depuis quelques années : le rassemblement des trois capteurs photo principaux au sein d’un même bloc. Mais il se pourrait que la firme sud-coréenne aille encore plus loin dans la différenciation.

En effet, il ne s’agirait pas simplement d’un copier-coller de l’ancien îlot photo, mais d’une réinvention de ce design, si l’on en croit la publication sur X (ex-Twitter) d’Ice Universe, un leaker réputé. Selon lui, Samsung aurait intégré au bloc photo une fine couche transparente. Pour illustrer son propos, il accompagne son post d’une photo du Galaxy S26 – disponible ci-dessous.

Cette caractéristique, qui permettrait d’apercevoir les modules photo, est particulièrement visible sur les rendus de la version blanche, là où elle est presque imperceptible sur ceux du modèle noir. Le diable se cachant dans les détails, ce serait un élément qui renforcerait la distinction avec la série Galaxy S25.

En revanche, Samsung semble ne pas avoir opté pour la même stratégie pour la déclinaison Ultra : comme le souligne Android Headlines, cette dernière s’annonce, cette année, particulièrement semblable au Samsung Galaxy S25 Ultra. Si le Galaxy Unpacked, la conférence de lancement de la gamme Galaxy S26, devrait avoir lieu le 25 février, la sortie des smartphones, elle, devrait être repoussée.


