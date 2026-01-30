Xiaomi 17 : le prix européen a fuité, mais attendez-vous à une différence de taille avec la version chinoise

Xiaomi s’est surpassé avec sa nouvelle gamme de smartphones haut de gamme : les Xiaomi 17. Pour le moment, nous ne les connaissons qu’à travers leur version chinoise. Une inconnue de taille demeurait : le prix international de ces nouveaux fleurons. Un revendeur allemand vient de le faire fuiter, mais il révèle également une concession opérée pour le modèle européen.

Xiaomi a frappé fort en septembre dernier : la marque chinoise a officialisé sa prochaine génération de smartphones haut de gamme, les Xiaomi 17. Ces nouveaux flagships incarnent un véritable bond en avant par rapport à leurs prédécesseurs, les Xiaomi 15. Eh oui, même leur nom l’indique : la marque a volontairement omis le 16 non seulement pour signifier un saut générationnel, mais également pour rattraper les iPhone sur la numérotation, affichant ainsi clairement leur volonté de rivaliser avec les smartphones d’Apple.

Performances hors norme et écran secondaire au dos pour les Xiaomi 17 Pro, gigantesque batterie pour les Xiaomi 17… Les améliorations sont loin d’être mineures. Et tout cela a un prix. Jusqu’à présent, nous ne connaissions que ceux appliqués en Chine. Mais c’était sans compter sur un grand revendeur allemand, qui vient de révéler les prix de lancement du modèle de base.

Le prix de lancement du Xiaomi 17 a fuité

En septembre dernier, nous vous donnions les tarifs pratiqués en Chine pour les Xiaomi 17 :

Xiaomi 17 12 Go + 256 Go : 4 499 yuans (540 euros)

Xiaomi 17 12 Go + 512 Go : 4 799 yuans (575 euros)

Xiaomi 17 16 Go + 512 Go : 4 999 yuans (600 euros)

Nous vous précisions que la conversion (indiquée entre parenthèses) était donnée à titre purement indicatif, les prix européens étant toujours plus élevés. Et il semble que cela se vérifie. Sur la capture d’écran réalisée par nos confrères de Notebookcheck visible ci-dessous, le Xiaomi 17 doté de 12 Go de RAM et de 512 Go de stockage est affiché à 1 099 €.

Il serait donc moins cher que son prédécesseur, le Xiaomi 15 12 Go + 512 Go, dont le prix de vente conseillé est de 1 103 € sur le site officiel de la marque – bien qu’il soit actuellement en promotion à 703 €. D’autres fuites évoquent un prix de départ à 999 € pour le modèle de base avec 256 Go. Et contrairement à ce que suggèrent les images, le Xiaomi 17 devraient être disponibles en 3 coloris.

Mais ce n’est pas la seule information révélée par le revendeur allemand. En effet, le modèle européen ne serait pas la copie conforme de son équivalent chinois. Selon la source, il serait lancé avec une batterie à la capacité moindre : 6 330 mAh contre 7 000 mAh. Toutefois, cela représente une augmentation de 20 % par rapport à la capacité de la batterie de 5 240 mAh du Xiaomi 15 vendu à l’international. La commercialisation à l’international du Xiaomi 17 devrait commencer à la suite du Mobile World Congress de Barcelone, qui se tiendra du 2 au 5 mars 2026.