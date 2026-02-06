Xiaomi 17 : la fiche technique du modèle européen en fuite, on sait tout du prochain flagship chinois

À quelques semaines tout au plus du lancement officiel du Xiaomi 17 dans le monde, une fuite vient de révéler l'intégralité de sa fiche technique. Celle-ci vient confirmer les précédentes rumeurs concernant la batterie et le système photo du smartphone, qui n'ont franchement pas à rougir de la concurrence.

Xiaomi 17
Crédit : Xiaomi

En septembre dernier, Xiaomi lançait sur le marché chinois son tout nouveau flagship. Comme à son habitude, le constructeur a fait attendre le reste du monde quelques mois supplémentaires. Si, dans l'ensemble, il est rare d'avoir de grosses surprises entre les deux versions chinoises et globales, il arrive que la firme effectue quelques modifications, bien souvent à l'avantage de son pays d'origine. Aussi, on se demande encore à quelle sauce les Xiaomi 17 vont nous cuisiner en foi arrivé dans nos contrées.

Ça tombe bien les fuites se sont multipliées ces dernières semaines. On a ainsi pu découvrir en avance les prix européens de modèle standard et du modèle Ultra. Le premier devrait être vendu à 1099€ dans sa version 12 Go de RAM et 512 Go de stockage, tandis que le second sera disponible pour 1499€ dans as version 16 Go de RAM et 512 Go de stockage. Une nette augmentation par rapport à la génération précédente donc, certes sûrement due à la crise actuelle de la RAM, mais qui pourrait très mal passer si al fiche technique ne suit pas.

Voici la fiche technique du Xiaomi 18 version européenne

Grâce au leaker Sudhanshu Ambhore, nous pouvons vérifier tout cela en avance. Celui-ci a en effet partagé sur X (anciennement Twitter) une capture d'écran de la fiche technique officielle du smartphone. Notons tout de même que le texte a vraisemblablement été traduit vers l'anglais, ce qui a pu influer sur les informations diffusées. Reste que l'on a ici une bonne base pour savoir ce que l'on aura entre les mains d'ici quelques semaines.

Sur le même sujet – Xiaomi 17 Ultra : le partenariat avec Leica franchit un cap majeur pour réinventer les standards de la photo mobile

Que l'on se rassure, les différentes entres les versions européennes et chinoises seront relativement minimes. Toutefois, cette fuit vient confirmer une précédente rumeur, au détriment du Vieux continent. Nous devrons bel et bien se contenter d'un smartphone avec une plus petite batterie que son homologue chinois, de 10% plus précisément. Du reste, la fiche technique est similaire, ce qui est une petite consolation au vu de son prix.


