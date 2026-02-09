Sony lance une “nouvelle” manette DualSense pour PC, mais il y a un piège

Surprise, Sony vient d'annoncer le lancement d'une nouvelle manette DualSense entièrement dédiée au marché PC. Celle-ci vient combler un petit vide laissé par les DualSense classiques lorsqu'on les connecte à autre chose qu'une PS5. Enfin, presque.

DualSense Edge

On a beau gentiment se moquer de Xbox qui a mis fin à ses exclusivités pour les vendre sur PS5, Sony n'est pas particulièrement en reste en faisant de plus en plus les yeux doux au marché PS5. God of War, Horizon, The Last of Us… Ces dernières années, le géant japonais a sorti ses plus grosses cartouches sur Steam, mettant ainsi plus ou moins fin à sa philosophie d'excellence créative exclusive à la PlayStation. Visiblement, l'expérience s'est montrée très concluante.

Ceci étant, s'il est parfaitement possible de jouer à des jeux “PS5” avec une manette Xbox sur PC (quelle époque formidable), les plus puristes joueurs voudront se munir d'une manette DualSense pour se rapprocher au plus près de l'expérience originelle. “Au plus près”, puisque de fait pas entièrement similaire. En effet, il manque une fonctionnalité pourtant centrale de la DualSense lorsque celle-ci est connectée en Bluetooth : les retours haptiques.

Sony résout le problème des manettes DualSense sur PC de manière très mercantile

Sur PC, il est donc nécessaire de brancher sa manette pour profiter du plaisir se sentir ses gâchettes résister lorsque l'on utilise un arc. Sony a ainsi une idée de génie : plutôt que de rendre cette fonctionnalité disponible en Bluetooth comme le demandent les joueurs depuis des années, la firme a eu l'idée de commercialiser une “nouvelle” manette, cette fois fournie avec… un câble USB. On ne peut pas dire qu'elle manque d'humour.

L'annonce s'est faite via la branche japonaise de l'entreprise, cette version “PC-First” étant pour l'heure uniquement disponible au pays du Soleil Levant. Celle-ci sort ce 9 février et coûte 11 480 yens, soit environ 61 euros. On ne sait pas encore si ce pack, si on peut l'appeler ainsi, sera également vendu en Europe. En attendant, vous pouvez toujours vous rendre à peu près n'importe où pour acheter un câble USB.


