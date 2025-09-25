Les Xiaomi 17, 17 Pro et 17 Pro Max sont officiels, avec des nouveautés renversantes dans tous les sens

Xiaomi s'est surpassé pour sa nouvelle génération de smartphones haut de gamme. Le constructeur passe clairement un cap avec la série des Xiaomi 17, qui apporte de nombreuses innovations à bien des égards.

Que ce soit pour l'iPhone ou pour les smartphones Android, les améliorations sont souvent mineures d'une année sur l'autre. Mais cette fois, Xiaomi a creusé un véritable fossé entre ses Xiaomi 15 et ses Xiaomi 17. La marque a choisi de ne pas baptiser ses nouveaux mobiles Xiaomi 16, à la fois pour marquer un véritable saut générationnel, ainsi que pour rattraper les iPhone 17 sur la numérotation, faisant passer le message aux consommateurs que ses appareils sont les égaux des derniers iPhone.

Xiaomi 17 Pro : un écran secondaire au dos

Les Xiaomi 17 Pro et Xiaomi 17 Pro Max se distinguent de la masse par l'intégration d'un second écran dans la partie supérieure du panneau arrière, englobant même les capteurs photo. Il permet d'afficher cadrans personnalisables, fonds d'écran IA, animaux virtuels, notifications d'informations dynamiques et pense-bêtes. L'écran fait office d'aperçu photo pour prendre des selfies directement avec l'appareil photo principal, tout en contrôlant ce qui entre ou non dans le cadre.

Cet affichage prend aussi en charge les notifications en temps réel, qui concernent les horaires d'un vol, les mises à jour de billets de train, le statut des commandes à emporter ou des VTC, ou encore la lecture de musique. Il semble pensé pour couvrir les fonctionnalités du Dynamic Island de l'iPhone, mais sans empiéter sur l'écran principal. L'utilisateur a aussi le loisir d'épingler des horaires, des codes QR et des émojis sur cet écran secondaire.

Xiaomi 17 Pro : des performances hors norme

Les deux smartphones embarquent la nouvelle puce Snapdragon 8 Elite Gen 5, un monstre de puissance qui promet des performances égales, voire supérieures à celles de l'A19 Pro des iPhone 17 Pro. Grâce à une amélioration de la densité des cellules, Xiaomi a réussi à augmenter sensiblement la capacité de ses batteries : 6 300 mAh pour le Xiaomi 17 Pro, 7 500 mAh pour le Xiaomi 17 Pro Max. L'annonce concerne les modèles chinois, il faudra si les versions européennes sont aussi bien dotées, ce qui n'est pas toujours le cas. Les deux appareils bénéficient d'une charge filaire 100 W, aussi bien avec la technologie HyperCharge qu'avec le protocole universel PPS (USB PD), pour avoir une charge rapide avec d'autres chargeurs que les Xiaomi.

La marque annonce un écran M10 et le matériau SuperRED pour une luminosité ultra-élevée et une consommation d'énergie ultra-faible. Il mesure 6,3 pouces sur le Xiaomi 17 Pro et 6,9 pouces pour le Xiaomi 17 Pro Max. On a une définition 1 200p et une fréquence de rafraîchissement adaptative jusqu'à 120 Hz dans les deux cas. La dalle du 17 Pro Max est protégée par un verre Xiaomi Shield Glass 3.0 encore plus robuste que le Xiaomi Dragon Crystal Glass original du 17 Pro.

Côté photo, les Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max jouissent du système d'imagerie Leica Summilux. Le fabricant mise sur un capteur principal mesurant 1/1,28 pouce, de 50 MP, avec une grande ouverture f/1,67 et un traitement antireflet. La technologie LOFIC High Dynamic offre une plage dynamique bien supérieure aux standards de l'industrie pour de meilleurs résultats quand la lumière manque, ou au contraire quand elle est trop présente. La configuration photo est complétée par un téléobjectif flottant inversé de 50 MP qui prend en charge les prises de vue macro et un zoom optique x5 et un module ultra grand-angle de 50 MP.

Xiaomi 17 : une gigantesque batterie

Le Xiaomi 17 adopte un design plus classique et ressemble fortement à l'iPhone 16 Pro avec son bloc photo en forme de carré. Pas d'affichage à l'arrière ici, nous avons un écran unique de 6,3 pouces, le même que pour le modèle Pro, avec une luminosité montant à 3 500 nits. Il embarque aussi le même SoC Snapdragon 8 Gen 5, mais sa batterie est encore plus imposante que celle des Xiaomi 17 Pro : nous avons une capacité atteignant 7 000 mAh, un exploit pour un mobile aussi compact. Il a fallu augmenter la densité énergétique à 894 Wh/L pour réaliser cette prouesse. La puissance de charge avec et sans fil est identique aux versions Pro de la série.

Pour la photo, le smartphone le plus abordable de cette nouvelle génération est équipé des mêmes capteurs grand-angle et ultra grand-angle que les Xiaomi 17 Pro et 17 Pro Max. Son téléobjectif est par contre moins performant et offre un zoom optique limité à x2,6. Mais d'une manière générale, les compromis pour le modèle standard sont assez restreints. L'expérience par rapport au Xiaomi 17 Pro, qui est au même format et adopte, lui aussi, un châssis en aluminium, sera similaire sur bien des points, au-delà du zoom et de l'écran secondaire.

Prix et disponibilité

Les trois smartphones seront disponibles le 27 septembre 2025 en Chine. Une sortie est attendue en France au début de l'année 2026, mais tous les modèles ne seront peut-être pas vendus chez nous. Voici les prix pratiqués (la conversion est indicative, les tarifs européens sont toujours plus élevés) :

Xiaomi 17

Xiaomi 17 12 Go + 256 Go : 4 499 yuans (540 euros)

Xiaomi 17 12 Go + 512 Go : 4 799 yuans (575 euros)

Xiaomi 17 16 Go + 512 Go : 4 999 yuans (600 euros)

Xiaomi 17 Pro

Xiaomi 17 Pro 12 Go + 256 Go : 4 999 yuans (600 euros)

Xiaomi 17 Pro 12 Go + 512 Go : 5 299 yuans (635 euros)

Xiaomi 17 Pro 16 Go + 512 Go : 5 599 yuans (670 euros)

Xiaomi 17 Pro 16 Go + 1 To : 5 999 yuans (720 euros)

Xiaomi 17 Pro Max