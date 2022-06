Xbox Game Pass vs Playstation Plus : prix, avantages, catalogue, voici le comparatif

Dès ce 23 juin 2022, le PlayStation Plus doit débarquer en France dans une toute nouvelle formule issue de la fusion entre le PS Plus actuel et le PS Now. L'occasion pour nous de se livrer à un grand comparatif entre l'offre de Sony et le Xbox Game Pass de Microsoft, son principal concurrent. Prix, avantages et défauts, catalogue, on fait le point ensemble.

Comme vous le savez peut-être, le PlayStation Plus doit revenir dans une toute nouvelle formule ce 23 juin 2022. Cette refonte, issue de la fusion entre le PS Plus actuel et le Playstation Now, le service de cloud gaming de Sony, proposera trois paliers d'abonnements différents.

Ce projet, qui répondait autrefois au nom de code Spartacus, a été pensé par Sony pour concurrencer directement le Xbox Game Pass de Microsoft. Sachant cela, il était intéressant de procéder à un comparatif complet des offres. Analyser leurs catalogues, leurs avantages et leurs tarifs, afin de vous aider à y voir plus clair avant de souscrire éventuellement à un abonnement.

PS Plus vs Xbox Game Pass : les formules d'abonnement

Avec le nouveau PlayStation Plus, Sony et Microsoft sont sur un pied d'égalité, au niveau des différentes offres disponibles en tout cas. En effet, les joueurs peuvent faire leur choix entre trois abonnements distincts. Les voici dans le détail :

Xbox Game Pass :

Le Xbox Game Pass pour consoles, à savoir Xbox One et Xbox Series X/S

Le Xbox Game Pass pour PC

Le Xbox Game Pass Ultimate, formule tout-en-un qui inclut également l'accès au Xbox Live Gold (nécessaire pour jouer en ligne sur console), le xCloud et l'accès aux catalogues des services EA Play et Ubisoft+

Concernant Ubisoft+, les négociations sont toujours en cours avec l'éditeur français, mais plusieurs jeux de la franchise Assassin's Creed viennent de débarquer sur le Game Pass, signe de la bonne entente entre Microsoft et Ubisoft.

PlayStation Plus :

Le PlayStation Plus Essential reprend la formule actuelle du PlayStation Plus (accès au jeu en ligne, à trois jeux offerts par mois, à des promotions réservées aux abonnés, au stockage des données sur le cloud)

reprend la formule actuelle du PlayStation Plus (accès au jeu en ligne, à trois jeux offerts par mois, à des promotions réservées aux abonnés, au stockage des données sur le cloud) Le PlayStation Plus Extra inclut tous les services précédemment cités, et ajoute l'accès à un vaste catalogue de jeux PS4 et PS5 (près de 400 jeux au lancement)

inclut tous les services précédemment cités, et ajoute l'accès à un vaste catalogue de jeux PS4 et PS5 (près de 400 jeux au lancement) Le PlayStation Plus Premium reprend l'ensemble des fonctionnalités offertes par les précédentes formules. En plus, les abonnés pourront accéder à environ 350 jeux PS1, PS2, PS3, PSP ainsi qu'à des démos des futures exclusivités PS5

PS Plus vs Xbox Game Pass : les prix

Concernant les prix, nous avons tendance à donner le point à Sony. Pourquoi ? Le constructeur nippon offre la possibilité d'opter pour un paiement mensuel, trimestriel ou bien annuel. Et bien entendu, acheter au trimestre ou à l'année permet de faire des économies.

À l'inverse, Microsoft ne propose pas encore d'abonnement trimestriel ou annuel sur le Xbox Game Pass. Il faudra se contenter d'un paiement mensuel, même si le constructeur propose les trois premiers mois à prix réduit sur deux de ses formules. Voici les prix dans le détail :

Les prix du Xbox Game Pass :

Game Pass PC : 9,99 € par mois (les 3 premiers mois sont à 1 €) soit un total de 93 € environ la 1re année, puis 120 € environ dès l'année suivante

: 9,99 € par mois (les 3 premiers mois sont à 1 €) soit un total de 93 € environ la 1re année, puis 120 € environ dès l'année suivante Game PC console : 9,99 € par mois (les 3 premiers mois sont à 1 €, soit un total de 93 € environ la 1re année, puis 120 € environ dès l'année suivante

: 9,99 € par mois (les 3 premiers mois sont à 1 €, soit un total de 93 € environ la 1re année, puis 120 € environ dès l'année suivante Game Pass Ultimate : 12,99 € par mois, soit 155 € par an

Les prix du PlayStation Plus :

PS Plus Essential : 8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 59,99 € par an

: 8,99 € par mois / 24,99 € par trimestre / 59,99 € par an PS Plus Extra : 13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 99,99 € par an

13,99 € par mois / 39,99 € par trimestre / 99,99 € par an PS Plus Premium : 16,99 € par mois / 49,99 € par trimestre / 119,99 € par an

Les différents avantages offerts par le PS Plus et le Xbox Game Pass

Concernant le Xbox Game Pass, la formule PC Only et l'abonnement Console permettent seulement d'accéder au catalogue des jeux PC (plus d'une centaine de titres) et des jeux consoles (plus de 350 titres avec des nouveautés régulières). Rappelons également que le Xbox Game Pass est disponible depuis peu sur les Smart TV Samsung lancées en 2022.

Pour obtenir des avantages intéressants, il faudra se tourner vers le Xbox Game Pass Ultimate. Voici le contenu de l'offre :

Un accès à l'ensemble du catalogue des jeux PC et console

L'abonnement Xbox Live Gold pour jouer en ligne sur console (comprend également trois à quatre jeux gratuits par mois)

L'accès au xCloud, qui permet de jouer aux jeux du Game Pass sur un appareil Android en streaming depuis le cloud de Microsoft

L'accès aux catalogues de jeux des services EA Play et Ubisoft+

Venons-en maintenant au PlayStation Plus. Contrairement au Xbox Game Pass, chaque formule offre différents avantages. Bien entendu, la formule Premium dispose du plus grand nombre. Mais encore une fois, voyons tout ça dans le détail :

Accès au PlayStation Network pour jouer en ligne (disponible via les offres Essential, Extra et Premium)

Accès à trois jeux offerts par mois (disponible via les trois offres)

Des réductions exclusives sur le PS Store (disponible via les trois offres)

La possibilité de stocker ses sauvegardes sur le cloud de Sony (disponible via les trois offres)

Un accès à plus de 400 jeux issus du catalogue PS4 et PS5 (disponible via les offres Extra et Premium)

(disponible via les offres Extra et Premium) Un accès à plus de 350 jeux rétro issus des catalogues PS1, PS2, PS3, et PSP (disponible via l'offre Premium)

(disponible via l'offre Premium) La possibilité d'essayer les futures exclusivités PlayStation grâce à des démos jouables (disponible via l'offre Premium)

Le catalogue de jeux du PlayStation Plus et du Xbox Game Pass

Bien entendu, il s'agit ici du principal argument et les deux services optent pour une proposition diamétralement différente. Si vous aimez la quantité et le rétrogaming, le PS Plus dans sa version Premium semble tout indiqué, puisque la formule vous permettra d'accéder à plus de 750 jeux issus des catalogues de toutes les consoles de Sony (à l'exception de la PS Vita).

Attention toutefois, pour l'instant les jeux PS5 sont en nombre limité et il faudra attendre plusieurs mois probablement que le catalogue PS5 s'étoffe. Par ailleurs, n'espérez pas pouvoir mettre la main sur les dernières exclusivités PlayStation via votre abonnement PS Plus Extra ou Premium, ce n'est pas à l'ordre du jour.

En revanche, le Xbox Game Pass ne verse pas dans le rétrogaming (hormis les quelques jeux rétro offerts via le Xbox Live Gold), mais il permettra d'accéder sans surcoût aux dernières nouveautés à venir du constructeur et de ses studios, comme Starfield, RedFall, Forza Motorsport ou encore Senua's Saga : Hellblade 2. Au total, le Xbox Game Pass Ultimate vous permet de jouir de 500 jeux, et notez que le catalogue est en constante expansion (des jeux sont toutefois retirés après un certain temps).

Résumé du PlayStation Plus et du Xbox Game Pass

Vous l'aurez compris, les deux formules ont leurs avantages comme leurs lacunes. Le PlayStation Plus fait la part belle au rétrogaming et dispose d'un catalogue plutôt généreux, tandis que le Xbox Game Pass (surtout dans sa formule Ultimate) offre un catalogue plus restreint, mais tourné davantage vers les sorties les plus récentes.

L'aspect économique est également un volet à prendre en compte. Notez que le PlayStation Plus comme le Xbox Game Pass proposent des abonnements sans engament, libre à vous donc de les essayer durant un mois histoire de déterminer si l'un des services vous satisfait ou non (c'est valable pour toutes les formules).

Formule Game Pass PC Game Pass Console Xbox Game Pass Ultimate Durée d'abonnement 1 mois 1 mois 1 mois Supports PC Xbox One

Xbox Series X et Series S Xbox One

PC

Xbox Series X et Series S Catalogue Plus de 150 jeux Plus de 300 jeux Plus de 450 jeux Avantages offerts X X Xbox Live Gold

Games with Gold

xCloud

EA Play et Ubisoft+ Tarifs 1€ les 3 premiers mois

9,99 €/mois 1€ les 3 premiers mois

9,99 €/mois 12,99€/mois

Formule PS Plus Essentiel PS Plus Extra PS Plus Premium Supports PS4, PS5 et PC PS4, PS5 et PC PS4, PS5 et PC Catalogue Aucun Environ 400 jeux PS4 et PS5 Environ 750 jeux issus des catalogues PS1, PS2, PS3, PS4, PSP et PS5 Jeux offerts PS Plus Oui Oui Oui Réductions PS Store Oui Oui Oui Stockage sur le cloud Oui Oui Oui Accès au multijoueur en ligne Oui Oui Oui Accès à un catalogue de jeux PS4 et PS5 Non Oui Oui Accès à un catalogue de jeux rétro Non Non Oui Accès à des démos exclusives Non Non Oui Prix au mois 8,99 €/mois 13,99 €/mois 16,99 €/mois Prix au trimestre 24,99 €/mois 39,99 €/mois 49,99 €/mois Prix par an 59,99 €/mois 99,99 €/mois 119,99 €/mois

Voilà pour ce tour d'horizon du Xbox Game Pass et du nouveau PlayStation Plus. Et vous, comptez-vous craquer pour la nouvelle offre de Sony ? Dites-le-nous dans les commentaires.