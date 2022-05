PlayStation Plus Premium : les jeux PS1 s’affichent comme dans les années 90 grâce à ce filtre vidéo

Le Playstation Plus Premium permettra aux abonnés de profiter de plusieurs dizaines de titres issus du catalogue de la PS1, de la PS2, de la PS3 et de la PSP. Et bonne nouvelle pour les nostalgiques, puisqu'ils pourront profiter de plusieurs filtres vidéo. Grâce à eux, il sera possible d'afficher ces anciens titres sur cette bonne vieille TV cathodique des années 90.

Comme vous le savez peut-être, le Playstation Plus revient dans une nouvelle formule dès ce 23 juin 2022 en France et un peu partout dans le monde. Cette refonte est le fruit de la fusion entre le Playstation Plus actuel et le PS Now, le service de cloud gaming de Sony. Cette fois-ci, les joueurs pourront opter pour trois abonnements différents. Le plus onéreux, le Playstation Plus Premium, met la rétrocompatibilité à l'honneur puisqu'il offrira la possibilité de jouer à plus de 340 titres issus des catalogues PS1, PS2, PS3 et PSP.

Sony a récemment dévoilé la liste des jeux accessibles aux abonnés, et autant dire qu'il y a du choix avec plusieurs dizaines de jeux à se mettre sous la dent. Comme l'avait dévoilé de précédentes fuites, plusieurs jeux de la saga culte Syphon Filter sont de la partie, ainsi que des jeux Tekken, Ridge Racer ou encore Les Worms. Et si nous devons attendre pour découvrir ce catalogue manette en mains, les utilisateurs de certains pays asiatiques ont déjà pu découvrir les nouveautés offertes par ce Playstation Plus 2.0.

Jouez aux jeux PS1 comme dans les années 90

Concernant les jeux rétro, plusieurs utilisateurs ont signalé qu'il était possible d'opter pour différents formats d'image, à savoir Natif, 4/3 pour 16/9 et Large. En plus de ces options, Sony a également intégré plusieurs filtres vidéo. Les plus nostalgiques pourront notamment profiter d'un filtre CRT, qui permet de reproduire l'image si caractéristique des TV cathodiques. Baptisé Retro Classique, il s'accompagne de deux autres filtres, à savoir Par défaut et Moderne. Un utilisateur de ResetEra a partagé des image des trois filtres sur le jeu culte OddWorld : Abe's Oddysee.

Notez que Sony a précisé dernièrement que certains jeux PS1 et PSP proposeront un système de sauvegarde automatique et des checkpoints plus réguliers. Autre point qui ravira les collectionneurs, certains jeux rétro auront leur liste de trophées à débloquer.

Source : Eurogamer