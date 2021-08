xCloud débarque sur Xbox Series X/S et Xbox One d’ici fin 2021, du 1080p 60 FPS sur tous les jeux

Le cloud gaming de Microsoft sera bientôt disponible sur consoles. L’éditeur a profité de la Gamescom 2021 pour dévoiler ce qui est sûrement sa plus grosse annonce. Les joueurs next-gen pourront donc se laisser tenter par le catalogue plus ancien et, à l’inverse, les joueurs restés sur last-gen pourront découvrir les nouveaux titres en 1080p 60 FPS.

Microsoft ne fait plus dans la dentelle en matière de gaming. Longtemps dépassé par son rival Sony, l’éditeur a pris un virage stratégique majeur en 2020 en annonçant l’arrivée de xCloud, son service de jeu en ligne. Couplé au rachat de Bethesda, la firme a largement rattrapé son retard en s’offrant un catalogue enfin digne de son nom. Après une conférence à l’E3 réussie — certains diront même la meilleure de l’événement — les joueurs attendaient donc Microsoft au tournant lors de la Gamescom 2021.

Et ils n’ont pas été déçus. Outre certaines annonces croustillantes sur certains titres très anticipés comme Age of Empires 4 ou encore Forza Horizon 5, l’éditeur a donné des nouvelles de son service de cloud gaming. Chose promise, chose due : xCloud sera bientôt disponible sur Xbox Series X, Xbox Series S et Xbox One. Pas encore de date précise en vue, mais Microsoft table pour un lancement pour la fin de l’année. Si vous vous posez la question de l’utilité de ce portage, la firme a plusieurs réponses à vous donner.

Sur le même sujet : Stadia, Shadow, GeForce Now, Luna, PS Now, xCloud… notre comparatif des meilleures offres de cloud gaming

xCloud sera bientôt disponible sur les consoles Xbox

« Découvrir et jouer à plus de 100 jeux de qualité du catalogue du Xbox Game Pass sans avoir à utiliser votre stockage », « rejoindre vos amis en multijoueur […] sans avoir besoin d’installer le jeu », « jouer aux titres exclusifs à la nouvelle génération », voilà autant de raisons de se laisser tenter par le service, que l’on possède une Xbox Series X ou une Xbox One. Si vous vous êtes procuré une console next gen, vous pourrez (re) découvrir des titres emblématiques du catalogue Xbox. Si vous êtes encore sur la console last-gen, vous aurez la possibilité de jouer à des jeux récents, le tout en 1080 p 60 FPS.

Microsoft continue donc le déploiement de xCloud sur tous les appareils possibles et imaginables. Déjà disponible sur navigateur, Android et iOS, on le retrouvera bientôt intégré à Windows 11, tandis que des indices semblent indiquer que le service devrait également voir le jour sur Android TV. « Nous commencerons à tester ces fonctionnalités avec les membres Xbox Insider cet automne, afin de pouvoir réunir leurs retours et améliorer l’expérience », précise la firme de Redmond.