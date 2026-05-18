Windows 11 : la personnalisation complète de la barre des tâches et du menu Démarrer est là, quelles sont les nouvelles possibilités ?

Windows 11 permet enfin de personnaliser la barre des tâches et le menu Démarrer à notre goût. Voici les nouvelles options annoncées par Microsoft.

Microsoft se décide enfin à donner plus de contrôle à l'utilisateur sur la personnalisation de l'interface de Windows 11. L'éditeur annonce de nouvelles options pour arranger la barre des tâches et le menu Démarrer à son goût, dans le cadre de son initiative visant à améliorer les performances et l'ergonomie de son système d'exploitation. La firme cherche à regagner la confiance de ses clients, après avoir reconnu s'être laissée submerger par la course à l'IA et avoir délaissé l'expérience de base de Windows 11.

“La possibilité de déplacer la barre des tâches en haut ou sur les côtés de l'écran était l'une des fonctionnalités les plus demandées, et nous l'intégrons à Windows 11”, annonce Microsoft. Il est désormais possible d'afficher la barre des tâches en haut, à gauche ou à droite, alors qu'elle était jusqu'ici ancrée en bas.

La barre des tâches s'adapte à vos besoins sur Windows 11

Autre nouveauté, l'utilisateur peut choisir l'alignement des icônes pour chaque position de la barre des tâches. Celles-ci peuvent être soit alignées en haut, soit centrées lorsque la barre des tâches est disposée de manière verticale et latérale (à gauche ou à droite). Quand la barre des tâches est en haut ou en bas, à l'horizontale donc, les icônes peuvent soit être alignées à gauche, soit être centrées. Et comme prévu, la taille de la barre des tâches peut être réduite pour se rapprocher de ce que proposait Windows 10.

Certaines animations ont été revues pour mieux s'adapter aux nouvelles possibilités de positionnement de cet élément d'interface. Par exemple, le menu Démarrer se déroule à partir du haut vers le bas lorsque la barre des tâches est située dans l'espace supérieur, alors qu'il s'ouvre logiquement de bas en haut quand la barre des tâches est en bas. C'est aussi le cas pour les autres menus déroulants de ce type, comme la barre de recherche.

Si vous optez pour la barre des tâches verticale, Microsoft a mis au point un système permettant d'identifier facilement les fenêtres ouvertes et de passer rapidement de l'une à l'autre. Pour en bénéficier, il faut sélectionner l'option “Jamais” du paramètre “Combiner les boutons de la barre des tâches” et désactiver le masquage des étiquettes. Vous aurez alors un aperçu clair de vos activités en cours directement depuis la barre des tâches, au prix de la perte d'une partie de l'espace d'affichage.

Pour modifier la position de la barre des tâches, accédez à Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches > Comportements de la barre des tâches. Microsoft précise travailler encore à l'amélioration de la barre des tâches. Le masquage automatique et la barre des tâches optimisée pour les tablettes ne sont pas encore pris en charge dans les positions alternatives. Les commandes tactiles pour les positions alternatives sont encore en cours de développement, tandis que les champs de recherche ne sont pas encore pris en charge dans d'autres positions et apparaîtront pour le moment sous forme d'icône de recherche. Tout ceci sera corrigé prochainement.

Une meilleure personnalisation du menu Démarrer

Actuellement, personnaliser le menu Démarrer peut nécessiter de naviguer dans plusieurs paramètres, ce qui n'est pas très intuitif. Microsoft veut simplifier les manipulations en ajoutant des boutons au niveau de chaque section, permettant d'afficher ou de masquer indépendamment les éléments épinglés, les éléments recommandés, et tous les autres éléments.

Nous apprenons également que nous allons pouvoir désactiver les recommandations de fichiers dans le menu Démarrer sans affecter l'affichage des fichiers récents ailleurs. Jusqu'ici, désactiver les recommandations dans le menu Démarrer désactivait également les listes de raccourcis et l'affichage des fichiers récents dans l'Explorateur de fichiers. La qualité de ces recommandations devrait aussi être améliorée.

Windows 11 se dote en outre de deux options de taille du menu Démarrer, Petit et Grand, donnant un peu plus de liberté à cet égard. Pour l'instant, le menu Démarrer s'adapte à notre écran sans qu'on puisse modifier ses dimensions. Une option permettant de masquer notre nom et notre photo de profil fait aussi son apparition, pour une confidentialité accrue lors du partage d'écran, des présentations ou des diffusions en direct.

Toutes ces nouveautés seront déployées au cours des prochaines semaines aux membres du programme Windows Insider, via le canal Experimental. Certaines d'entre elles sont même déjà disponibles avec la dernière mise à jour.