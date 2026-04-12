Windows 11 : une refonte totale de Windows Insider est en route, de belles surprises vous attendent

Le programme Windows Insider, qui permet d’avoir accès aux nouvelles fonctionnalités de Windows 11, va changer. Microsoft vient en effet d’annoncer une refonte majeure, qui simplifiera la vie des utilisateurs.

Windows 11
Crédits : 123RF

Si certains utilisateurs n’ont jamais mis leur nez dans le programme Windows Insider de Windows 11, ce dernier peut être particulièrement utile pour dénicher des nouveautés plus intéressantes les unes que les autres. Windows 11 dissimule par exemple un outil indispensable pour les utilisateurs Android. Mieux encore : il existe une fonctionnalité cachée qui est en mesure de booster les performances de votre PC.

Toutefois, les utilisateurs critiquent depuis longtemps le programme Windows Insider, lui reprochant notamment un système de canaux assez difficile à cerner. Microsoft a d’ailleurs récemment reconnu que « la structure des canaux était devenue confuse. Il n’était pas clair de savoir quel canal choisir en fonction de ce que l’on souhaitait obtenir du programme ».

Mais, bonne nouvelle, Microsoft vient d’annoncer d’importants changements à venir pour le Windows Insider. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que celui-ci devrait être nettement plus lisible qu’auparavant. En effet, Microsoft compte dans un premier temps simplifier les canaux du Windows Insider, en remplaçant notamment les canaux Canary et Dev.

Windows 11 : le Controlled Feature Rollouts du canal Beta va prendre sa retraite

Ces derniers seront donc remplacés par deux canaux principaux aux noms bien plus clairs, à savoir Experimental et Beta. Et, autre bonne nouvelle, le canal Beta abandonnera les déploiements progressifs liés au Controlled Feature Rollouts (CFR), qui ont tendance à rendre l’accès à certaines fonctionnalités expérimentales particulièrement difficile. En d’autres termes, les plus impatients d’entre vous pourront se passer des tests A/B du CFR pour accéder directement aux nouveautés dès leur apparition dans le changelog de Windows 11.

De son côté, le canal Experimental va, lui aussi, bénéficier d’améliorations plus que bienvenues. En effet, celui-ci permettra aux utilisateurs d’avoir accès aux fonctionnalités en cours de développement et/ou expérimentales.

Ce dernier bénéficiera également d’une nouvelle fonctionnalité, baptisée « feature flags », qui permet d’activer ces fonctionnalités sans attendre les résultats du test A/B automatique. Les fonctionnalités cachées de Windows 11 n’auront donc bientôt plus de secret pour vous grâce à cette nouveauté bien pratique.

windows 11 insider program advanced options
Crédit capture : Microsoft

Mais ce n’est pas tout. En effet, le canal Experimental permettra également aux utilisateurs les plus expérimentés de tester des versions dites « Future Platform ». Ces dernières concernent les changements profonds du système, sans pour autant que ceux-ci soient liés à une version spécifique de Windows.

Par ailleurs, Microsoft conserve le canal Release Preview, qui permet d’avoir un aperçu des nouveautés à venir pour Windows 11. De plus, une récente mise à jour de ce canal particulièrement utile nous a permis de jeter un œil sur de nombreuses nouveautés à venir. On pense par exemple à la barre des tâches, qui dispose d’un test de vitesse réseau, ou encore à l’ajout de nouveaux emojis.

Microsoft simplifie la transition sur Windows 11

À première vue, on pourrait se dire que ces nombreux changements pourraient perturber les habitudes des participants au programme Windows Insider. Mais, pas d’inquiétude, Microsoft a tout prévu.

En effet, les utilisateurs déjà inscrits dans les canaux Canary et Dev seront automatiquement déplacés vers le canal Experimental, sans avoir à effectuer d’actions supplémentaires. Bien entendu, les participants aux canaux Beta et Release Preview y resteront, tout en bénéficiant des nouveautés précédemment mentionnées.

Mieux encore : Microsoft s’apprête également à simplifier la transition entre les différents canaux du Windows Insider. Ainsi, pour une même version de Windows, il sera possible de changer de canal via une simple mise à niveau, et non une réinitialisation de l’appareil concerné. Il est toutefois important de rappeler que cette simplification ne concerne pas les builds Future Platform.

Il faudra toutefois être patient avant de voir le programme Windows Insider devenir « plus simple et plus transparent ». En effet, Microsoft prévoit de déployer ces améliorations dans les prochaines semaines, sans pour autant donner de date de sortie exacte.

windows 11 insider program
Crédit capture : Microsoft

Windows 11 : Microsoft met les bouchées doubles pour réparer ses erreurs

Quoi qu’il en soit, Microsoft n’en finit pas d’améliorer, voire de réparer, son dernier système d’exploitation. Le géant du numérique a par exemple corrigé ce bug qui transformait le mode sombre de Windows 11 en lampe torche. Ces améliorations arrivent alors que Microsoft cherche à refondre considérablement Windows 11, qui vient de franchir le cap du milliard d’utilisateurs.

Le président de la division Windows, Pavan Davuluri, a affirmé que « Cette année, nous nous concentrerons sur la résolution des problèmes que nos clients nous signalent régulièrement : l'amélioration des performances du système, de sa fiabilité et de l'expérience utilisateur globale de Windows ».

De plus, il semblerait que les leçons apprises par Microsoft aient été directement tirées du programme Windows Insider, dont il est ici question. Le responsable a en effet précisé que « Les retours que nous recevons de notre communauté de clients passionnés et de Windows Insiders sont clairs : nous devons améliorer Windows de manière significative pour les utilisateurs ». D’ailleurs, Microsoft a récemment lancé un plan d’urgence pour réparer Windows 11.


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