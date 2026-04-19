Windows 11 se transforme en console Xbox grâce à ce mode caché, votre PC ne sera plus jamais le même

Les testeurs du programme Windows 11 Insider ont droit à plusieurs nouveautés disponibles dans le canal Canary. Microsoft a en effet déployé les versions 29570.1000 et 28020.1863, qui permettent entre autres de bénéficier d’un mode Xbox d'un nouveau genre.

mode xbox pc

Microsoft enchaîne les mises à jour et autres améliorations pour Windows 11, et a même lancé un plan d’urgence pour réparer son système d’exploitation pour PC. Et les utilisateurs les plus impatients, membres du programme Windows Insider ou non, peuvent découvrir certaines nouveautés avant tout le monde, bien que la tâche soit parfois ardue. Bonne nouvelle toutefois, Microsoft prépare une refonte totale de Windows Insider. Celle-ci devrait simplifier la vie des utilisateurs, en regroupant notamment les onglets Dev et Canary sous un même onglet, baptisé Experimental.

Et c’est justement dans l’onglet Canary que Microsoft vient de publier les builds 28020.1863 (KB5083725) et 29570.1000. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que ces versions comportent quelques nouveautés particulièrement intéressantes pour les utilisateurs de Windows 11, et notamment les participants au programme Windows Insider.

Microsoft récompense les participants au programme Windows Insider

En effet, la build 28020.1863 vise principalement à améliorer l’expérience des testeurs du programme Insider de Microsoft. Cette mise à jour permet de simplifier la vie des utilisateurs, en apportant des améliorations bienvenues, ainsi que quelques corrections. Microsoft a par exemple corrigé un problème qui empêchait certaines applications de se connecter sans raison valable.

En effet, certaines d’entre elles étaient victimes d’un signalement d’absence de connectivité Internet pourtant inexistant. Mais ce problème est résolu à l’occasion du build 28020.1863 de Windows 11. Ce dernier, en cours de déploiement, est activable manuellement par les utilisateurs concernés.

Mais la build 29570.1000 est probablement la plus intéressante, notamment pour les gamers. En effet, les joueurs de jeux Xbox devraient être aux anges avec ce nouveau build du canal Canary. Microsoft permet en effet aux utilisateurs de Windows 11 de bénéficier d’un mode Xbox, pour une expérience de jeu optimale sur PC.

Windows 11 devient le paradis des fans de la Xbox

Cette fonctionnalité vous permet de vous plonger dans vos jeux Xbox favoris sans être dérangé. Ainsi, la fonction Xbox dispose d’un mode plein écran, tout en minimisant les distractions en arrière-plan de Windows 11. Le mode Xbox s’active en passant directement par l’application dédiée à la console de Microsoft, ou en utilisant le raccourci Win + F11. En d’autres termes, vous pourrez donc bientôt transformer votre PC en Xbox avec cette nouvelle interface qui arrive très vite sur Windows 11.

Mais ce n’est pas tout. En effet, le build 29570.1000 du canal Canary optimise également la désinstallation d’applications. Windows Enterprise et Education disposent ainsi d’une liste dynamique de suppression d’applications via le « Remove Default Microsoft Store packages ». Les applications de type MSIX/APPX peuvent ainsi être rapidement supprimées de manière groupée, pour le plus grand bonheur de l’administrateur du PC concerné. Mieux encore : cet outil qui supprime toutes les applications Microsoft inutiles devient encore meilleur avec sa dernière mise à jour.

Des widgets plus personnalisables que jamais sur Windows 11

De plus, la build 29570.1000 améliore l’organisation de votre pavé tactile pour les ordinateurs portables sous Windows 11. Microsoft permet en effet de personnaliser la taille de la zone de clic droit sur le pavé tactile, pour une meilleure ergonomie. Cette option est disponible en se rendant dans Paramètres > Bluetooth et appareils > Pavé tactile. Il est ensuite possible de modifier la surface de clic en question. Il est toutefois important de rappeler que seuls les pavés tactiles bénéficiant de cette zone de clic droit sont concernés par cette nouveauté de la build 29570.1000 de Windows 11.

De plus, Microsoft permet également de personnaliser davantage les widgets de l’écran de verrouillage de votre PC. Il est par exemple possible d’ajouter, de supprimer et de réorganiser les widgets de l’écran de verrouillage Windows 11. Des widgets tels que Météo, Watchlist, Sports ou encore Trafic deviennent donc bien plus personnalisables qu’auparavant.

Il est cependant nécessaire de noter que les participants au programme Windows Insider situés dans l’Espace économique européen (EEE) ont déjà pu avoir un aperçu de cette nouveauté. Mais cette fois, celle-ci est désormais disponible pour l’ensemble des régions. Quoi qu’il en soit, les widgets vont devenir beaucoup plus agréables à utiliser. Et c’est une excellente nouvelle.

Source : Microsoft


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Huawei devance Samsung et Apple : voici le Pura X Max, le premier smartphone pliable tout en largeur

Huawei lance le Pura X Max, un smartphone pliable dont le design mise sur la largeur plutôt que la hauteur. Samsung et Apple doivent sortir un modèle au format similaire…

Oppo révèle la fiche technique du Find X9 Ultra, un des smartphones les plus sensationnels de 2026

À quelques heures de son lancement officiel, l’Oppo Find X9 Ultra dévoile une partie de sa fiche technique, très ambitieuse. L’Oppo Find X9 Ultra est officiellement lancé le 21 avril…

Pixel 11 Pro : Google aurait la solution pour ne pas augmenter son prix, mais cet élément clé serait sacrifié

Entre augmenter les prix ou rogner sur la performance à long terme des smartphones haut de gamme, les constructeurs sont face à un sacré dilemme à cause de la crise de…

The Last of Us : un ancien dévelopeur de Naughty Dog révèle un plot twist hallucinant qui pourrait tout changer pour la série

Si pour l’heure, aucune information ne laisse penser qu’un 3e opus de la saga The Last of Us est en préparation, les fans continuent de discuter de la possibilité d’une…

Surfshark VPN passe à 1,78 € : l’offre d’anniversaire qui fait trembler la concurrence

Surfshark célèbre son anniversaire avec une offre séduisante : jusqu’à – 88% sur ses abonnements, avec 3 mois offerts en bonus. Si vous cherchez un VPN performant et pas cher, c’est…

Galaxy S27 : Samsung aurait enfin trouvé la solution pour rattraper son retard sur l’autonomie

Samsung travaillerait déjà sur sa prochaine génération de smartphones haut de gamme et réserverait au Galaxy S27 Ultra des améliorations significatives. Puisque la firme aurait résolu le problème de longévité…

Les données de 19 millions de Français dérobées suite au piratage de l’ANTS

Un piratage massif de l’ANTS, Agence Nationale des Titres Sécurisés, fait craindre pour les informations personnelles de 19 millions de Français. La faille exploitée par les cybercriminels est “vraiment stupide“….

Le MacBook Pro avec écran tactile pourrait sortir avec beaucoup de retard, merci la pénurie de mémoire

Le journaliste Mark Gurman rapporte qu’Apple prévoit de retarder la sortie de l’un de ses MacBook les plus attendus. En effet, la crise de la mémoire empêcherait le constructeur de…

PC

Windows 11 : la dernière mise à jour enferme les PC dans une boucle de redémarrages

Nouveau Patch Tuesday, nouveau bug critique pour certains utilisateurs de Windows 11. Plusieurs d’entre eux se sont retrouvés face à un PC redémarrant en boucle, sans pouvoir l’arrêter. Mettre à…

Ce que votre opérateur sait vraiment de vous (et comment s’en protéger)

Vous naviguez, vous streamez, vous scrollez. Et pendant ce temps, votre opérateur observe. Pas forcément avec de mauvaises intentions, mais avec une visibilité bien plus large que vous ne l’imaginez….

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.