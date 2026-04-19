Windows 11 se transforme en console Xbox grâce à ce mode caché, votre PC ne sera plus jamais le même

Les testeurs du programme Windows 11 Insider ont droit à plusieurs nouveautés disponibles dans le canal Canary. Microsoft a en effet déployé les versions 29570.1000 et 28020.1863, qui permettent entre autres de bénéficier d’un mode Xbox d'un nouveau genre.

Microsoft enchaîne les mises à jour et autres améliorations pour Windows 11, et a même lancé un plan d’urgence pour réparer son système d’exploitation pour PC. Et les utilisateurs les plus impatients, membres du programme Windows Insider ou non, peuvent découvrir certaines nouveautés avant tout le monde, bien que la tâche soit parfois ardue. Bonne nouvelle toutefois, Microsoft prépare une refonte totale de Windows Insider. Celle-ci devrait simplifier la vie des utilisateurs, en regroupant notamment les onglets Dev et Canary sous un même onglet, baptisé Experimental.

Et c’est justement dans l’onglet Canary que Microsoft vient de publier les builds 28020.1863 (KB5083725) et 29570.1000. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que ces versions comportent quelques nouveautés particulièrement intéressantes pour les utilisateurs de Windows 11, et notamment les participants au programme Windows Insider.

Microsoft récompense les participants au programme Windows Insider

En effet, la build 28020.1863 vise principalement à améliorer l’expérience des testeurs du programme Insider de Microsoft. Cette mise à jour permet de simplifier la vie des utilisateurs, en apportant des améliorations bienvenues, ainsi que quelques corrections. Microsoft a par exemple corrigé un problème qui empêchait certaines applications de se connecter sans raison valable.

En effet, certaines d’entre elles étaient victimes d’un signalement d’absence de connectivité Internet pourtant inexistant. Mais ce problème est résolu à l’occasion du build 28020.1863 de Windows 11. Ce dernier, en cours de déploiement, est activable manuellement par les utilisateurs concernés.

Mais la build 29570.1000 est probablement la plus intéressante, notamment pour les gamers. En effet, les joueurs de jeux Xbox devraient être aux anges avec ce nouveau build du canal Canary. Microsoft permet en effet aux utilisateurs de Windows 11 de bénéficier d’un mode Xbox, pour une expérience de jeu optimale sur PC.

Windows 11 devient le paradis des fans de la Xbox

Cette fonctionnalité vous permet de vous plonger dans vos jeux Xbox favoris sans être dérangé. Ainsi, la fonction Xbox dispose d’un mode plein écran, tout en minimisant les distractions en arrière-plan de Windows 11. Le mode Xbox s’active en passant directement par l’application dédiée à la console de Microsoft, ou en utilisant le raccourci Win + F11. En d’autres termes, vous pourrez donc bientôt transformer votre PC en Xbox avec cette nouvelle interface qui arrive très vite sur Windows 11.

Mais ce n’est pas tout. En effet, le build 29570.1000 du canal Canary optimise également la désinstallation d’applications. Windows Enterprise et Education disposent ainsi d’une liste dynamique de suppression d’applications via le « Remove Default Microsoft Store packages ». Les applications de type MSIX/APPX peuvent ainsi être rapidement supprimées de manière groupée, pour le plus grand bonheur de l’administrateur du PC concerné. Mieux encore : cet outil qui supprime toutes les applications Microsoft inutiles devient encore meilleur avec sa dernière mise à jour.

Des widgets plus personnalisables que jamais sur Windows 11

De plus, la build 29570.1000 améliore l’organisation de votre pavé tactile pour les ordinateurs portables sous Windows 11. Microsoft permet en effet de personnaliser la taille de la zone de clic droit sur le pavé tactile, pour une meilleure ergonomie. Cette option est disponible en se rendant dans Paramètres > Bluetooth et appareils > Pavé tactile. Il est ensuite possible de modifier la surface de clic en question. Il est toutefois important de rappeler que seuls les pavés tactiles bénéficiant de cette zone de clic droit sont concernés par cette nouveauté de la build 29570.1000 de Windows 11.

De plus, Microsoft permet également de personnaliser davantage les widgets de l’écran de verrouillage de votre PC. Il est par exemple possible d’ajouter, de supprimer et de réorganiser les widgets de l’écran de verrouillage Windows 11. Des widgets tels que Météo, Watchlist, Sports ou encore Trafic deviennent donc bien plus personnalisables qu’auparavant.

Il est cependant nécessaire de noter que les participants au programme Windows Insider situés dans l’Espace économique européen (EEE) ont déjà pu avoir un aperçu de cette nouveauté. Mais cette fois, celle-ci est désormais disponible pour l’ensemble des régions. Quoi qu’il en soit, les widgets vont devenir beaucoup plus agréables à utiliser. Et c’est une excellente nouvelle.

Source : Microsoft