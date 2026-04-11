Windows 11 : Microsoft explique comment il a redesigné le menu Démarrer

Microsoft revient sur les étapes de conception du nouveau menu Démarrer de Windows 11. De nombreux prototypes ont vu le jour avant d'arriver au résultat actuel.

Le menu Démarrer est l'un des éléments de l'interface les plus importants de Windows. Pour de nombreux utilisateurs, il est la porte d'entrée privilégiée pour trouver une application, un fichier, une fonctionnalité ou un paramètre. Microsoft y accorde logiquement une grande importance, mais les utilisateurs ne sont pas toujours d'accord avec les changements que lui apportent l'éditeur. D'ailleurs, il est devenu possible de personnaliser plus en profondeur cet espace il y a peu pour l'arranger en partie à notre goût.

Un nouveau menu Démarrer a été intégré à Windows 11 avec la mise à jour majeure 25H2 il y a quelques mois. Microsoft est récemment revenu sur la conception de celui-ci, donnant des exemples de menu Démarrer qui ont été proposés, mais qui n'ont finalement pas été retenus. “Des nouvelles fonctionnalités aux refontes comme celle du menu Démarrer, chaque projet de design Windows repose sur un savoir-faire artisanal et suit trois étapes clés : explorer, valider, peaufiner”, partage Microsoft sur Instagram.

Le menu Démarrer de Windows 11 a été le fruit de longs mois de travail

La première étape est donc l'exploration. “À travers des tableaux blancs, des modèle Figma, des prototypes du sol au plafond et bien plus encore, nous avons entrepris un voyage de découverte et esquissé une multitude d'agencements potentiels”, explique la firme. Elle partage aussi des visuels de menus Démarrer qui ont été considérés, que vous pouvez voir dans la publication Instagram en fin d'article. L'un d'eux dispose par exemple d'un menu latéral sur la partie gauche pour passer de l'accueil du menu Démarrer à la liste des applications installées ou aux options du smartphone Android lié au système.

“Nous avons analysé des cartes thermiques de suivi oculaire, compté les mouvements de la molette de la souris et écouté les commentaires de centaines d'utilisateurs Windows pour apprendre là où nous avions vu juste”, poursuit Microsoft, décrivant la phase de validation. Puis, les équipes de l'entreprise ont peaufiné le design qui a été sélectionné. “Nous avons testé le design sur une vaste gamme d'appareils jusqu'à ce que les utilisateurs aient l'impression qu'il leur allait comme un gant. Chaque pixel devait mériter sa place pour créer une expérience simple et élégante”, conclut Microsoft.