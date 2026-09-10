Windows 11 : le Patch Tuesday de septembre corrige le bug qui rend votre PC triste à souhait

Fin août dernier, Microsoft déployait Windows 11 KB5120998, censé apporter plusieurs nouvelles fonctionnalités. Mais ces dernières ne sont pas les seules à avoir débarqué, puisque quelques bugs sont également venus se nicher dans la version. Bugs désormais corrigés avec le Patch Tuesday de septembre.

windows 11 tuto perf
Crédits : Adobe Stock

Cela a toujours été monnaie courante chez Windows : lorsque Microsoft déploie une mise à jour apportant de nouvelles fonctionnalités, il faut s’attendre à ce que celle-ci amène également quelques bugs dans ses valises. L’une des récentes updates n’a pas fait exception à la règle. Le 27 août dernier, la firme de Redmond a déployé la version de KB5120998 de Windows 11. Mais tout ne s’est pas exactement passé comme prévu.

Pour commencer, certaines nouveautés manquaient à l’appel. C’est notamment le cas de la possibilité de modifier l’emplacement de la barre des tâches, qui est finalement arrivée dans la dernière mise à jour de l’OS. Mais en plus de cela, il a fallu se coltiner quelques bugs bien agaçants. Depuis cette date, plusieurs utilisateurs rapportent un comportement étrange de leur fond d’écran : celui-ci reste entièrement noir, même après avoir tenté de le modifier.

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Microsoft corrige le bug du fond d’écran qui disparaît sur Windows 11

Le souci se trouvait au niveau des paramètres mêmes du Bureau, que Windows s’était soudainement mis à ne plus reconnaître. Peu importe donc le fond d’écran choisi, celui-ci refusait tout simplement de se charger. De la même manière, il arrivait parfois que certains thèmes ne s’appliquent pas non plus sur les applications et la barre des tâches, résultant en un rendu sombre et morose. Autre victime du bug : le curseur de la souris, qui revenait à sa forme initiale chez ceux qui avaient pourtant modifié son apparence.

Tous ces problèmes ont finalement été corrigés dans le dernier Patch Tuesday, déployé comme son nom l’indique ce mardi 8 septembre. Pour rappel, il s’agit de la mise à jour qui a également apporté plusieurs options de customisation, comme celles pour la barre des tâches citée plus haut. Si ce n’est pas déjà fait, votre PC devrait bientôt l’installer automatiquement.


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