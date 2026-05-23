Windows 11 : Microsoft corrige plusieurs bugs et ajoute une fonction très utile

Windows 11 s’améliore encore. Microsoft vient en effet de publier la build 26220.8491, déjà disponible pour les utilisateurs du programme Insider sur le canal Beta de Windows 11. Celle-ci devrait, entre autres, optimiser la détection de votre voix.

Après avoir lancé un plan d’urgence pour réparer un Windows 11 cassé de partout, Microsoft continue d’améliorer progressivement son système d’exploitation. L’entreprise a par exemple corrigé un problème qui empêchait certains PC Windows 11 de s’éteindre. Plus récemment, Microsoft a rectifié un bug qui faisait disparaître le bureau de Windows 11. Et, bonne nouvelle, les participants au programme Insider ont de nouvelles améliorations à se mettre sous la dent.

Le programme Insider de Windows 11 permet à ses participants d’avoir un avant-goût des nouveautés à venir. Les utilisateurs peuvent donc accéder à ces mêmes nouveautés avant tout le monde. Récemment, les personnes ayant accès au canal Canary ont pu découvrir de petits changements qui vont vous simplifier la vie. Et ce n’est qu’un début.

Windows 11 va isoler votre voix

En effet, Microsoft vient de déployer la build 26220.8491 sur le canal Beta de Windows 11. Tout d’abord, celle-ci corrige certains bugs gênants. L’un d’entre eux concerne explorer.exe, qui avait tendance à crasher en boucle chez certains utilisateurs. Microsoft a également corrigé un bug qui faisait apparaître deux fois le raccourci « Économiseur d’énergie ». De plus, la build 26220.8491 rectifie un problème qui coupait le son de manière inattendue.

Et c’est d’ailleurs sur le son que la build 26220.8491 de Windows 11 semble se focaliser. En effet, l’onglet Voice Access bénéficie désormais de trois modes de reconnaissance vocale distincts. L’option 1 ne propose aucun filtrage, l’option 2 permet la « Suppression du bruit de fond uniquement », tandis que la troisième option propose le mode « Voice Isolation ».

Grâce à l’option Voice Isolation, Windows 11 est donc en mesure d’isoler votre voix du bruit de fond ambiant. Dans le cas où vous travaillez dans un open space, ou autre environnement bruyant avec plusieurs voix en arrière-plan, Voice Access devrait se concentrer sur la vôtre. Côté confidentialité, Microsoft affirme que le traitement de votre voix ne quitte jamais votre PC. Dans un même registre, Windows 11 va rendre vos conversations vocales plus claires grâce à l’IA.

Source : Microsoft