Windows 11 : l’écran de verrouillage devient enfin plus lisible par défaut

Microsoft fait le ménage sur l’écran de verrouillage de Windows 11. Il sera bientôt beaucoup moins chargé qu’actuellement en terme de widgets. Du moins par défaut, puisque vous aurez toujours la possibilité de le personnaliser.

Windows 11

Le grand ménage avance petit à petit. Microsoft a promis de faire de Windows 11 un système d’exploitation digne de ce nom, et cela passe entre autres par le retrait de pas mal de choses inutiles. Par exemple l’IA Copilot intégrée dans les moindres recoins de l’OS durant ces dernières années. Autre chantier mené en toute discrétion, celui qui concerne l’écran de verrouillage de Windows 11.

Si vous ne prenez pas la peine de le configurer, ce dernier affiche plusieurs widgets que beaucoup ne regardent même pas : un quiz quotidien, les événements près de vous, la météo… Microsoft semble cependant avoir compris que la majorité des utilisateurs n’étaient pas intéressés. Désormais, seul un widget sera affiché par défaut sur l’écran de verrouillage de Windows 11. Tous les autres devront être ajouté manuellement.

Un écran de verrouillage Windows 11 épuré par défaut

L’information est apparu le 14 septembre 2026 sur les notes relatives au Patch Tuesday du 8 septembre, une mise à jour obligatoire. Microsoft y écrit : « [Widgets] Nouveauté ! Pour offrir une expérience plus calme et propice à la concentration sur l’écran de verrouillage, la météo est désormais le seul widget affiché par défaut. Vous pouvez ajouter d’autres widgets dans Paramètres > Personnalisation > Écran de verrouillage. Ce changement, déployé initialement auprès des nouveaux utilisateurs en juillet, est désormais étendu aux utilisateurs actuels ».

Lire aussi – Windows 11 : Microsoft ne renonce toujours pas à l’IA et a trouvé un nouvel endroit où fourrer Copilot

La firme de Redmond fait donc machine arrière après avoir introduit un nouvel écran de verrouillage sur Windows 11 en 2024, avec notamment des widgets tirant leurs informations de MSN. Il a fallu attendre 2025 pour que Microsoft se penche encore sur la personnalisation de l’écran, sans pour autant agir à la racine du problème. C’est désormais chose faite. N’oubliez pas que vous pouvez désactiver totalement l’affichage des widgets sur l’écran de verrouillage en allant dans Paramètres > Personnalisation > Écran de verrouillage puis en décochant Widgets.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Un bébé de la taille de Jupiter vient de battre un record que personne n’attendait

Les astronomes traquent depuis longtemps les planètes en train de se former autour des jeunes étoiles. L’une d’elles, baptisée Elias 2-24 b, vient d’être repérée dans de vieilles archives d’observation….

eSIM Ubigi : la solution la plus simple pour rester connecté partout au Japon

Entre les gares reculées et les villages de montagne, le réseau ne suit pas toujours au Japon. L’eSIM Ubigi couvre l’ensemble du territoire dès l’atterrissage, sans matériel à gérer ni…

YouTube : cet énième bug rend la barre de progression inaccessible, voici l’astuce toute simple pour le contourner

De nombreux utilisateurs de YouTube rencontrent, depuis avril pour certains, un bug assez handicapant : les suggestions débordent sur le lecteur et empêchent d’accéder à sa barre de progression – et…

-55% sur les Galaxy Buds 3 Pro : ils passent à 112 € au lieu de 249 € à leur sortie

Plus de 136 € séparent aujourd’hui les Galaxy Buds 3 Pro de leur prix de lancement grâce à une offre séduisante proposée dans le cadre de la French Week. Les…

GTA 5 : ce mod gratuit rend le jeu aussi beau que GTA 6, parfait pour patienter

L’attente pour l’arrivée de GTA 6 sur PC risque d’être très longue, mais heureusement, on peut compter sur les moddeurs pour la rendre plus supportable. C’est le cas de Razed,…

Android 17 : cette fonction exclusive aux Pixel 11 arrive sur les Pixel 10

En analysant la bêta 5 d’Android 17 QPR2, un youtubeur a découvert que les Pixel 10 s’apprêtent à recevoir l’Assistance Proactive des Pixel 11. De quoi rendre les smartphones Google…

Vous n’aurez pas besoin d’une nouvelle application pour ce service de streaming gratuit

Le streaming gratuit financé par la publicité continue de séduire les foyers lassés d’empiler les abonnements. JustWatch, le moteur de recherche de films et séries, a décidé de s’engouffrer dans…

WhatsApp : vous pourrez bientôt ajouter un troisième compte sur le même iPhone

Une nouvelle fonctionnalité a été repérée dans la dernière version de bêta de WhatsApp sur iPhone. Celle-ci viendrait améliorer le système multicompte en permettant d’ajouter un troisième numéro, permettant ainsi…

120 € de réduction sur le Poco M8 Pro 5G : un processeur Snapdragon 7s Gen 4 et une grosse batterie à bord

233 €, c’est ce que coûte le Poco M8 Pro 5G en ce moment. Près de 120 € de moins que son prix de lancement pour un smartphone qui embarque…

Clients Revolut : attention à ces messages de phishing, ils visent vos données biométriques

Quelques jours après une fuite des données de clients Revolut, certains reçoivent des SMS frauduleux tentant de voler leurs informations, notamment biométriques. La méthode utilisée est assez retorse, méfiez-vous si…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.