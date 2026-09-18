Microsoft fait le ménage sur l’écran de verrouillage de Windows 11. Il sera bientôt beaucoup moins chargé qu’actuellement en terme de widgets. Du moins par défaut, puisque vous aurez toujours la possibilité de le personnaliser.

Le grand ménage avance petit à petit. Microsoft a promis de faire de Windows 11 un système d’exploitation digne de ce nom, et cela passe entre autres par le retrait de pas mal de choses inutiles. Par exemple l’IA Copilot intégrée dans les moindres recoins de l’OS durant ces dernières années. Autre chantier mené en toute discrétion, celui qui concerne l’écran de verrouillage de Windows 11.

Si vous ne prenez pas la peine de le configurer, ce dernier affiche plusieurs widgets que beaucoup ne regardent même pas : un quiz quotidien, les événements près de vous, la météo… Microsoft semble cependant avoir compris que la majorité des utilisateurs n’étaient pas intéressés. Désormais, seul un widget sera affiché par défaut sur l’écran de verrouillage de Windows 11. Tous les autres devront être ajouté manuellement.

Un écran de verrouillage Windows 11 épuré par défaut

L’information est apparu le 14 septembre 2026 sur les notes relatives au Patch Tuesday du 8 septembre, une mise à jour obligatoire. Microsoft y écrit : « [Widgets] Nouveauté ! Pour offrir une expérience plus calme et propice à la concentration sur l’écran de verrouillage, la météo est désormais le seul widget affiché par défaut. Vous pouvez ajouter d’autres widgets dans Paramètres > Personnalisation > Écran de verrouillage. Ce changement, déployé initialement auprès des nouveaux utilisateurs en juillet, est désormais étendu aux utilisateurs actuels ».

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La firme de Redmond fait donc machine arrière après avoir introduit un nouvel écran de verrouillage sur Windows 11 en 2024, avec notamment des widgets tirant leurs informations de MSN. Il a fallu attendre 2025 pour que Microsoft se penche encore sur la personnalisation de l’écran, sans pour autant agir à la racine du problème. C’est désormais chose faite. N’oubliez pas que vous pouvez désactiver totalement l’affichage des widgets sur l’écran de verrouillage en allant dans Paramètres > Personnalisation > Écran de verrouillage puis en décochant Widgets.