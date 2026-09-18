Vous n’aurez pas besoin d’une nouvelle application pour ce service de streaming gratuit

Le streaming gratuit financé par la publicité continue de séduire les foyers lassés d’empiler les abonnements. JustWatch, le moteur de recherche de films et séries, a décidé de s’engouffrer dans la brèche. Son propre service de diffusion arrivera en France dès le mois d’octobre.

Les abonnements vidéo se sont multipliés, et la facture mensuelle grimpe dans beaucoup de foyers. Chaque hausse de prix pousse un peu plus les spectateurs vers les offres financées par la réclame. Depuis janvier, le temps de publicité s’allonge chez la plupart des grandes plateformes, Netflix en tête. Sur les téléviseurs connectés, les chaînes thématiques gratuites se sont multipliées ces dernières années. Certains ménages résilient puis se réabonnent au fil des sorties. Face à cette inflation, les services entièrement gratuits gagnent du terrain.

Toutes les grandes marques du secteur y réfléchissent désormais. Une formule entièrement gratuite est aussi à l’étude chez Netflix et Disney+. Mardi 15 septembre, au marché du Festival international du film de Toronto, JustWatch a pris tout le monde de court. L’entreprise berlinoise ne produit pourtant aucun film. Son nom s’affiche déjà sur des millions d’écrans chaque mois.

JustWatch TV arrive en octobre en France avec une partie de son catalogue gratuite

Selon les informations de Deadline, JustWatch TV sera lancé en octobre dans douze pays, dont la France, aux côtés des États-Unis, du Royaume-Uni, de l’Allemagne ou encore de l’Australie. Le service s’ajoutera directement à l’application mobile et au site du moteur de recherche, sans téléchargement ni création de compte. Les utilisateurs déjà inscrits y auront accès automatiquement sur les marchés concernés. Concrètement, le spectateur cherchera un film comme aujourd’hui, puis le lancera sans quitter la page. Les habitués n’auront aucune interface supplémentaire à apprendre. Tout repose sur cette simplicité.

Trois formules cohabiteront, un accès gratuit financé par la publicité, la location à l’unité et un abonnement sans réclame dont le tarif reste inconnu. Côté contenus, Paramount, New Regency, Fremantle, Bleecker Street et Vortex Media fournissent le catalogue de départ. Dix ans de données de recherche doivent servir à sélectionner les films et séries mis en avant. La plateforme revendique 50 millions d’utilisateurs mensuels dans 140 pays. Peu de nouveaux venus démarrent avec une telle base. JustWatch pourrait même réserver certains titres en exclusivité pendant une durée limitée, comme le font ses concurrents.