-55% sur les Galaxy Buds 3 Pro : ils passent à 112 € au lieu de 249 € à leur sortie

Plus de 136 € séparent aujourd’hui les Galaxy Buds 3 Pro de leur prix de lancement grâce à une offre séduisante proposée dans le cadre de la French Week. Les écouteurs sans fil de Samsung sont à moins de 115 €.

Galaxy Buds3 Pro

Samsung avait lancé les Galaxy Buds 3 Pro au prix de 249 €. Les écouteurs haut de gamme du coréen introduisaient un tout nouveau design, que reprennent aujourd’hui les Buds 4 Pro. L’ancienne génération n’a rien perdu de son intérêt, mais son prix est beaucoup plus intéressant, notamment grâce à l’offre disponible en ce moment sur AliExpress dans le cadre de sa campagne French Week.

Les écouteurs sont actuellement à 123,75 €, mais la facture peut encore baisser avec le code promo PHD11 qui enlève encore 11 €. Les Galaxy Buds 3 Pro passent finalement à 112 €. La baisse de prix est d’environ 136 €, soit près de 55 % de réduction sur le prix initial. L’expédition est assurée depuis la France, sans frais de livraison.

Les Galaxy Buds 3 Pro restent une valeur sûre

Samsung a complètement revu le design des Galaxy Buds 3 Pro par rapport aux générations qui les avaient précédés. Une tige a fait son apparition et rend les commandes plus faciles d’accès : il suffit de glisser le doigt vers le haut ou vers le bas pour régler le volume. Les embouts en silicone font toutefois leur retour pour mieux isoler l’oreille. Les Galaxy Buds 3 Pro bénéficient par ailleurs d’une certification IP57 qui les protège contre la poussière, la transpiration et les éclaboussures.

Samsung a placé deux transducteurs dans chaque écouteur : un haut-parleur dynamique de 10,5 mm pour les basses et un modèle planaire de 6,1 mm chargé des aigus. Les Buds 3 Pro peuvent restituer un son en 24 bits à 96 kHz lorsqu’ils sont associés à un smartphone Galaxy compatible. Ils prennent aussi en charge l’audio 360 avec suivi des mouvements de la tête.

La réduction active du bruit adapte son intensité à l’environnement du porteur. Les écouteurs sont ainsi capables de détecter une voix ou le passage d’une sirène afin de laisser entrer les sons utiles. Et grâce à Galaxy AI, la barrière linguistique n’est plus un problème. Avec un smartphone Samsung compatible, un interlocuteur peut parler dans une autre langue : vous écoutez une traduction en temps réel directement dans les écouteurs.

Pour ce qui est de l’autonomie, comptez jusqu’à 6 heures d’écoute avec la réduction de bruit activée et environ 26 heures en utilisant le boîtier. L’autonomie grimpe respectivement à 7 heures et 30 heures lorsque l’ANC est coupée. Le boîtier se recharge en USB-C ou sans fil sur un chargeur Qi.


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