120 € de réduction sur le Poco M8 Pro 5G : un processeur Snapdragon 7s Gen 4 et une grosse batterie à bord

233 €, c’est ce que coûte le Poco M8 Pro 5G en ce moment. Près de 120 € de moins que son prix de lancement pour un smartphone qui embarque une batterie de 6 500 mAh et un processeur Snapdragon 7s Gen 4.

Poco M8 Pro

Le Poco M8 Pro 5G a été lancé en janvier dernier au prix de 353 € dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Sur AliExpress, cette même configuration est affichée à 263 € en ce moment dans le cadre de la French Week. Et vous pouvez faire encore mieux en appliquant le code PHD30 au moment de passer commande. Il retire 30 € supplémentaires.

Le smartphone passe ainsi à 233 €. Par rapport au prix de lancement, l’économie à réaliser est d’environ €, ce qui correspond à une réduction de 34%. Une belle affaire pour un modèle qui n’a même pas encore un an.

Notez qu’il s’agit bien de la version européenne du smartphone, avec le NFC pour payer sans contact. Le produit est expédié depuis la France, avec une  livraison gratuite.

Poco M8 Pro 5G : de l’endurance à revendre pour moins de 250 €

Le Poco M8 Pro 5G est animé par le Snapdragon 7s Gen 4 de Qualcomm, gravé en 4 nm et épaulé par 8 Go de RAM. C’est une puce taillée pour le milieu de gamme qui offre une bonne fluidité au quotidien. Sur les jeux les plus gourmands, il faudra en revanche éviter de pousser les graphismes au maximum.

Le smartphone arbore un grand écran AMOLED de 6,83 pouces en définition 1,5K (2772 x 1280 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La dalle grimpe jusqu’à 3 200 nits en pic de luminosité et elle est protégée par un verre Gorilla Glass Victus 2. Le POCO M8 Pro 5G est par ailleurs certifié IP68 et IP69K et résiste ainsi à l’immersion comme aux projections d’eau sous pression.

Quant à la partie photo, elle est composée d’un capteur principal de 50 MP, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 MP. Pas de téléobjectif à ce prix, il faudra se contenter du zoom numérique. Pour les selfies, POCO a placé un capteur de 32 MP en façade.

L’autre atout du Poco M8 Pro 5G, c’est sa batterie de 6500 mAh. Elle est compatible avec une charge rapide de 100 W qui permet de faire le plein en une quarantaine de minutes. Pas besoin de laisser le téléphone branché toute la nuit.

Pour le reste, on retrouve des haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos, un lecteur d’empreintes sous l’écran et un port infrarouge pour piloter votre TV. Le tout pèse 206 g pour 8,3 mm d’épaisseur, ce qui reste raisonnable vu la taille de la batterie.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Clients Revolut : attention à ces messages de phishing, ils visent vos données biométriques

Quelques jours après une fuite des données de clients Revolut, certains reçoivent des SMS frauduleux tentant de voler leurs informations, notamment biométriques. La méthode utilisée est assez retorse, méfiez-vous si…

Slack va bientôt faire le plein de nouveautés pour travailler à votre place

Slack a annoncé l’arrivée prochaine de plusieurs nouvelles fonctionnalités, toutes ou presque basées sur l’intelligence artificielle. L’ambition ici est claire : permettre aux utilisateurs de demander directement à l’application d’effectuer…

Il faudra un chargeur bien précis pour profiter de la charge rapide de l’iPhone 18 Pro Max

Apple promet une charge nettement plus rapide sur ses derniers modèles haut de gamme. Un premier test indépendant confirme le gain et relève des temps jamais vus chez la marque….

GTA 6 : Rockstar promet une radio « nouvelle génération » pour des virées en musique

GTA 6 reste dans la lignée de ses prédécesseurs avec une attention particulière portée sur la musique du jeu. Aussi bien celle qui accompagne l’action que celles que vous écoutez…

YouTube : vos vidéos sont bloquées en basse qualité ? Vous n’êtes pas seul

Plusieurs utilisateurs rapportent un énième bug sur YouTube : ils ne peuvent pas regarder leurs vidéos dans la qualité maximale puisque les options de résolution les plus hautes ont disparu….

Ces documents internes descellés montrent ce que Microsoft pensait vraiment de l’entraînement des IA

Le procès qui oppose le New York Times à OpenAI et Microsoft vient de livrer des documents internes jusqu’ici caviardés. Les échanges cités montrent que les deux entreprises mesuraient déjà…

DJI Flip : un cadeau est offert pour l’achat de ce drone de poche pliant avec protections d’hélices, c’est parfait pour le vlog et le voyage

S’il y a bien un drone qui se démarque du lot, c’est le DJI Flip. Ce modèle de seulement 249 grammes se range facilement dans un sac grâce à son…

Le prix des iPhone va encore augmenter, et Samsung n’y est pas étranger

Apple va payer plus cher la RAM et le stockage des iPhone, ce qui devrait entraîner une nouvelle hausse de prix des produits. Son fournisseur n’est autre que Samsung. Apple…

Bose dévoile deux nouveaux modèles d’écouteurs oreilles libres : Bose Ultra et Bose Sport

Les Bose Ultra (2e génération) et Bose Sport sont les nouveaux écouteurs oreilles libres de la marque, alliant conception ouverte et qualité audio. Bose ajoute deux nouveaux produits à son…

Pas d’Android Auto ? Ne jonglez plus entre votre musique et votre GPS grâce à cette astuce gratuite sur Google Maps

Vous en avez marre de devoir jongler entre vos applications GPS et de streaming musical préférées au volant car votre voiture est trop vieille pour avoir Android Auto ou CarPlay…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.