120 € de réduction sur le Poco M8 Pro 5G : un processeur Snapdragon 7s Gen 4 et une grosse batterie à bord

233 €, c’est ce que coûte le Poco M8 Pro 5G en ce moment. Près de 120 € de moins que son prix de lancement pour un smartphone qui embarque une batterie de 6 500 mAh et un processeur Snapdragon 7s Gen 4.

Profiter de ce bon plan sur le Poco M8 Pro 5G

Le Poco M8 Pro 5G a été lancé en janvier dernier au prix de 353 € dans sa version avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Sur AliExpress, cette même configuration est affichée à 263 € en ce moment dans le cadre de la French Week. Et vous pouvez faire encore mieux en appliquant le code PHD30 au moment de passer commande. Il retire 30 € supplémentaires.

Le smartphone passe ainsi à 233 €. Par rapport au prix de lancement, l’économie à réaliser est d’environ €, ce qui correspond à une réduction de 34%. Une belle affaire pour un modèle qui n’a même pas encore un an.

Notez qu’il s’agit bien de la version européenne du smartphone, avec le NFC pour payer sans contact. Le produit est expédié depuis la France, avec une livraison gratuite.

Poco M8 Pro 5G : de l’endurance à revendre pour moins de 250 €

Le Poco M8 Pro 5G est animé par le Snapdragon 7s Gen 4 de Qualcomm, gravé en 4 nm et épaulé par 8 Go de RAM. C’est une puce taillée pour le milieu de gamme qui offre une bonne fluidité au quotidien. Sur les jeux les plus gourmands, il faudra en revanche éviter de pousser les graphismes au maximum.

Le smartphone arbore un grand écran AMOLED de 6,83 pouces en définition 1,5K (2772 x 1280 pixels) avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz. La dalle grimpe jusqu’à 3 200 nits en pic de luminosité et elle est protégée par un verre Gorilla Glass Victus 2. Le POCO M8 Pro 5G est par ailleurs certifié IP68 et IP69K et résiste ainsi à l’immersion comme aux projections d’eau sous pression.

Quant à la partie photo, elle est composée d’un capteur principal de 50 MP, accompagné d’un ultra grand-angle de 8 MP. Pas de téléobjectif à ce prix, il faudra se contenter du zoom numérique. Pour les selfies, POCO a placé un capteur de 32 MP en façade.

L’autre atout du Poco M8 Pro 5G, c’est sa batterie de 6500 mAh. Elle est compatible avec une charge rapide de 100 W qui permet de faire le plein en une quarantaine de minutes. Pas besoin de laisser le téléphone branché toute la nuit.

Pour le reste, on retrouve des haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos, un lecteur d’empreintes sous l’écran et un port infrarouge pour piloter votre TV. Le tout pèse 206 g pour 8,3 mm d’épaisseur, ce qui reste raisonnable vu la taille de la batterie.