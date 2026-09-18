WhatsApp : vous pourrez bientôt ajouter un troisième compte sur le même iPhone

Une nouvelle fonctionnalité a été repérée dans la dernière version de bêta de WhatsApp sur iPhone. Celle-ci viendrait améliorer le système multicompte en permettant d’ajouter un troisième numéro, permettant ainsi de passer rapidement d’un compte à l’autre sans changer de smartphone.

whatsapp multicompte iphone
Crédits : WABetaInfo

Depuis le mois de mars, les utilisateurs d’iPhone peuvent configurer deux comptes distincts sur WhatsApp et passer de l’un à l’autre en quelques gestes. Jusqu’à maintenant, cette fonctionnalité était réservée aux abonnés à la version Business de la messagerie. Pour ce faire, il suffit de se rendre dans les paramètres de l’application puis d’appuyer sur l’option Ajouter un compte, puis d’entrer le code PIN reçu sur ledit numéro pour que le nouveau compte soit accessible sur le smartphone.

Une fonctionnalité bien pratique pour ceux qui possèdent un deuxième numéro, notamment pour le travail, et qui ne souhaitent pas mélanger leurs conversations privées et professionnels. Mais qu’en est-il de ceux qui possèdent trois numéros de téléphone, certes plus rares mais non moins existants ? WhatsApp ne les a apparemment pas oubliés. Une fois n’est pas coutume, le média WABetaInfo a découvert les traces d’une prochaine mise à jour de l’application

Sur le même sujet — Si votre compte WhatsApp a été suspendu sans raison, voici ce qui s’est réellement passé

WhatsApp va faire un cadeau aux utilisateurs iPhone qui collectionnent les numéros

Celle-ci apportera, comme vous l’aurez compris, la possibilité d’ajouter un troisième compte à son arsenal. La procédure restera la même, en se rendant dans la liste des comptes des paramètres ou depuis le menu permettant de sélectionner le compte de son choix. Il faudra alors fournir un numéro actif, puis le code PIN envoyé par WhatsApp sur ce dernier. Autrement dit, rien ne change, si ce n’est qu’un troisième sera alors disponible sur un seul et même smartphone.

Pour l’heure, difficile de prévoir quand la fonctionnalité sera disponible. Ni WhatsApp et ni Apple n’ont communiqué sur cette dernière, qui semble en plus encore en phase expérimentale puisqu’elle a dû être activée pour être visible dans la version bêta de l’application. On suppose qu’elle sera également disponible sur Android dans les mois qui suivent son déploiement.


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