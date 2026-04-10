Windows 11 : ça y est, Copilot commence à disparaître de certaines applications… sans pour autant vraiment partir

La dernière version du Bloc-notes apporte un petit changement qui en dit long sur la stratégie de Microsoft concernant Windows 11. En effet, le nom Copilot a complètement disparu de l'application. Ce qui ne veut pas dire que Microsoft abandonne définitivement son IA.

Windows 11
Crédits : 123RF

Sommes-nous en train d'assister à un retournement de veste de la part de Microsoft ? Peut-être. Après des mois à pousser Copilot partout où il est possible au sein de Windows 11, répétant à qui veut bien l'entendre que l'IA est le futur de son système d'exploitation, la firme fait désormais face à une levée de boucliers comme on en a rarement vu chez les utilisateurs. Le mécontentement est tel que Microsoft a fini par prendre la parole, annonçant un gigantesque plan de refonte de son OS pour sauver les meubles.

S'il y a bien plusieurs choses à revoir au sein de Windows 11, Microsoft a surtout pris conscience que son constant appel du pied pour utiliser Copilot a fortement agacé les utilisateurs. Aussi, l'éditeur a promis fin janvier dernier un certain recul de l'intégration de fonctionnalités IA au sein de ses applications. En mars dernier, certains insiders rapportent que le travail de camouflage de Copilot a débuté en internet. Seulement voilà, il ne pourrait s'agir, justement, que d'un camouflage.

Vous n'allez pas vous débarrasser de Copilot comme ça

C'est en tout cas ce que semble nous apprendre la dernière mise à jour du Bloc-notes, disponible pour les membres du programme Insider. Comme l'a remarqué sur l'insider PhantomOfEarth sur X (anciennement Twitter), l'application n'affiche plus aucune mention de Copilot. À la place, celle-ci propose des “outils d'écriture”, un menu donnant accès à plusieurs fonctionnalités IA, telles que la réécriture, le résumé, le changement de ton d'un texte, etc.

Sur le même sujet — Windows 11 : fonctionnalités IA, Gaming Copilot, passkeys, l’OS reçoit l’une de ses plus grosses mises à jour

Ce n'est d'ailleurs pas le seul changement apporté par la dernière build de Windows 11. Dans les Paramètres, la section Fonctionnalités IA a été renommée Fonctionnalités avancées. Si lesdites fonctionnalités sont toujours bel et bien présentes, la section se dote d'un nouveau bouton permettant de les désactiver complètement. Autrement dit, ce n'est pas demain la veille que Microsoft abandonnera complètement Copilot. Mais à l'avenir, la firme pourrait offrir plus de contrôle aux utilisateurs sur ce qu'ils souhaitent ou non voir apparaître au sein de leur OS. C'est déjà ça.


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