Windows 11 : Microsoft ne renonce toujours pas à l’IA et a trouvé un nouvel endroit où fourrer Copilot

Vous pensez que Microsoft avait enfin compris que les utilisateurs ne voulaient pas de Copilot partout dans Windows 11 ? Raté : la dernière build Preview du système d'exploitation ajoute un nouveau bouton dans l'explorateur de fichiers qui, vous l'aurez deviné, permet de discuter avec Copilot d'un simple clic.

Windows 11
Crédits : 123RF

C'est dommage, Windows 11 était sur une bonne lancée ces derniers temps. En plus de déployer des mises à jour vraiment pratiques, comme la récente amélioration de la barre de recherche du menu Démarrer, l'éditeur semblait être sincère dans son mea culpa envers les utilisateurs usés de voir Copilot partout dans leur système d'exploitation. De récentes updates ont en effet rendu l'IA plus discrète dans certaines applications, allant parfois jusqu'à supprimer entièrement le bouton permettant d'invoquer l'IA.

Mais c'est bien là le hic : faire disparaître un bouton ne signifie pas faire disparaître l'IA qui se trouve derrière. Or, Microsoft ne compte pas se débarrasser aussi facilement de Copilot, toujours persuadé qu'il s'agit de l'avenir. Aussi, plus ou moins discrètement, le voilà qui cherche de nouveaux endroits au sein de Windows 11 pour insérer son IA et inciter ses utilisateurs à s'en servir. Et visiblement, Microsoft a trouvé.

Sur le même sujet — Windows 11 : la recherche de l’Explorateur de fichiers va devenir bien plus rapide

Surprise, Copilot s'invite de nouveau dans l'explorateur de fichiers de Windows 11*

Repéré par nos confrères de Neowin, un nouveau bouton est en effet apparu dans la dernière build Preview de Windows 11. Celui-ci se trouve dans l'explorateur de fichiers, plus précisément dans son onglet Accueil, qui affiche les fichiers récents et les favoris. En réalité, ce sont même deux boutons qui voient le jour. Le premier permet de se rendre directement dans le dossier dans lequel se trouve le fichier, le second permet donc d'invoquer directement Copilot.

L'idée est pouvoir discuter avec l'IA à propos du fichier sans avoir à ouvrir l'application et importer ledit fichier, faisant ainsi gagner quelques secondes à l'utilisateur. Mais selon les propres tests de Neowin, la fonctionnalité n'est apparemment pas encore au point, puisqu'elle ne fonctionne tout simplement pas. Rien d'étonnant, à vrai dire, puisqu'il s'agit encore d'une build preview. À voir si Microsoft rebroussera chemin avant le déploiement global de la fonctionnalité.


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