Microsoft 365 Copilot ne sera pas installé automatiquement sur Windows 11 finalement

Microsoft fait machine arrière et annonce abandonner l'installation automatique de son application Microsoft 365 Copilot sur Windows 11. Une décision allant dans le sens de celles prises récemment par la firme.

S'il y a bien une chose que les utilisateurs d'un système d'exploitation détestent, c'est de ne pas avoir le choix. Alors quand Microsoft annonce l'an dernier que l'application Microsoft 365 Copilot sera obligatoirement installée sur Windows 11 après une mise à jour, ça grogne. D'autant qu'elle vient en plus de celle qui s'appelle juste Copilot et que la firme de Redmond tente de nous faire adopter par tous les moyens. Sous-entendu : en nous forçant la main.

Les internautes ne font pas prier pour faire savoir qu'ils en ont assez. Au point qu'aujourd'hui, le terme “Microslop” est presque passé dans le langage courant. Étonnamment, l'entreprise ne fait pas la sourde oreille cette fois-ci. Elle prend en compte les retours des utilisateurs et comprend enfin qu'ils ne veulent pas de l'IA partout dans Windows. Donc acte. Au final, elle renonce à installer Microsoft 365 Copilot qu'on le veuille ou non.

Pas d'installation automatique de Microsoft 365 Copilot sur Windows 11, c'est confirmé

Microsoft écrit ainsi avoir désactivé “temporairement” la manoeuvre, en précisant que “les installations existantes ne sont pas concernées”. De même, “les administrateurs peuvent déployer l'application par d'autres moyens et doivent attendre de nouvelles mises à jour“. Cela laisse penser que le projet n'est pas totalement abandonné, mais il semble qu'il faudra attendre pas mal de temps avant d'en entendre de nouveau parler.

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Surtout que les récentes décisions de Microsoft tendent vers une présence moins écrasante de l'IA dans Windows. Plusieurs fonctionnalités Copilot à venir sur Windows 11 ont été retirées par exemple. De quoi apaiser les tensions avec les usagers qui n'attendent qu'une chose : un système Windows avec moins de bugs, et plus d'options utiles sans rapport avec l'intelligence artificielle. Pour le moment, Microsoft semble se diriger dans la bonne direction. Espérons que la firme ne se perdra pas en chemin.

Source : Windows Latest