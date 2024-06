Windows 11 se dote d’un nouvel écran de verrouillage, il arrive bientôt sur votre PC

Windows 11 continue doucement mais sûrement d’évoluer par petites touches et cette semaine, c’est l’écran de verrouillage qui bénéficie d’une refonte. Une innovation qui est disponible pour les Insiders, mais qui devrait arriver prochainement pour tous.

L’écran de verrouillage de Windows 11 (et 10) se refait une beauté ! Microsoft a déployé une nouvelle mise à jour pour les Insiders et elle apporte des Widgets sur les écrans de connexion. Ce n’est certes pas une révolution, mais cela apporte une petite touche de personnalisation supplémentaire.

Pour activer cette option, il suffit d’aller dans les paramètres, puis dans l’onglet écran de verrouillage et de sélectionner « Météo et plus ». Une fonctionnalité réservée aux Insiders, évidemment, et qui devrait arriver pour tout le monde dans une future mise à jour.

Windows 11 continue d’évoluer par petites touches

Concrètement, cette fonctionnalité ajoute différents Widgets MSN sur l’écran de verrouillage, comme la météo, la bourse ou encore les scores sportifs. De quoi avoir les infos importantes sans toucher à son ordinateur. Si vous décidez de cliquer sur un des Widgets, une page Edge s’ouvrira et amènera directement sur l’info concernée. Pour le moment, il s’agit d’une configuration unique qu’il n’est pas possible de modifier, mais on peut espérer que ce soit le cas à court ou moyen terme.

Une autre nouveauté concerne la page de compte. En cliquant sur votre portrait dans le menu démarrer, vous avez actuellement trois options : modifier les paramètres du compte, verrouiller et se déconnecter. Prochainement, la chose sera légèrement modifiée, puisque vous aurez une vue d’ensemble de votre compte Microsoft, comme votre abonnement Microsoft 365 ou encore la place qu’il vous reste sur votre stockage OneDrive. Deux options resteront accessibles via le portrait : changer d’utilisateur ou se déconnecter.

Bref, des petits ajouts de qualité de vie qui rendent Windows 11 plus agréable au quotidien. Il y a peu, c’est une fonctionnalité qui permet de voir son smartphone dans l’explorateur de fichier qui a été déployée. Toutes ces innovations ne sont cependant pas appliquées après test, comme la fonction Recall qui, par souci de protection des données, qui ne sera finalement pas obligatoire.

Source : Windows Latest