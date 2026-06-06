Microsoft recommence : Copilot va s’installer automatiquement sur certains PC Windows 11

Microsoft 365 Copilot va bientôt s’installer automatiquement sur certains PC. Après une courte pause, la firme de Redmond vient d’annoncer le retour de cette fonctionnalité sur Windows 11. Une nouvelle qui ne va pas plaire à tout le monde.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Microsoft semble faire du forcing pour sa suite d’outils d’IA. En effet, le géant de l’informatique renforce continuellement la présence de Copilot pour en faire l’assistant idéal. Du moins, selon lui. En effet, nombreux sont les utilisateurs à bouder l’IA de Microsoft. D’ailleurs, on pensait que l’entreprise avait compris que l’on ne voulait pas de son IA partout.

Et pour cause : plus tôt cette année, Microsoft faisait machine arrière en annonçant l’abandon de l’installation automatique de son application Microsoft 365 Copilot sur Windows 11. Mais cette « trêve » aura visiblement été de courte durée pour les utilisateurs du système d’exploitation de Microsoft, qui vont devoir subir une installation automatique de Copilot sur les machines éligibles.

D’ailleurs, Microsoft a déjà commencé à déployer l’installation automatique de Copilot via ses feature flags. Le premier d’entre eux, le Feature Flag 1, a commencé le 4 juin dernier. Le déploiement de cette fonctionnalité devrait se poursuivre jusqu’au Feature Flag 3, qui prendra fin le 1ᵉʳ juillet 2026.

Microsoft : voici comment éviter l’installation automatique de Copilot sur Windows 11

Bonne nouvelle toutefois, l’installation automatique de Copilot ne concerne que certains appareils. Les PC en question doivent en effet disposer d’une licence Microsoft 365 liée à des applications Microsoft Office telles que Word, Excel ou encore PowerPoint. Il est vrai que l’IA de Microsoft s’empare totalement des applications précédemment citées.

Alors, existe-t-il un moyen de s’opposer à cette installation automatique de Copilot ? En théorie, oui. Les administrateurs informatiques peuvent en effet intervenir pour éviter de voir l’IA de Microsoft s’installer sans leur consentement. Par ailleurs, les utilisateurs Windows résidant dans l’Espace économique européen (EEE) ne seraient pas concernés par cette mesure.

Face au scepticisme de certains utilisateurs, Microsoft ne sait plus où mettre Copilot, qui utilise vos données Edge et Bing par défaut. Il est vrai que, face à une concurrence toujours plus forte dans le domaine, le géant de l’informatique semble avoir du mal à placer son assistant d’IA. Et, si Copilot vous énerve, voici comment le désinstaller sur Windows 11.

Source : Microsoft