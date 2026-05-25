Windows 11 : Microsoft ne sait plus où mettre Copilot, alors il recycle une vieille idée

Microsoft veut renforcer l’omniprésence de Copilot, mais peine à le faire de manière satisfaisante – que ce soit en termes d’implémentation technique ou vis-à-vis des utilisateurs. Mais la firme de Redmond aurait trouvé une solution qu’elle déploie actuellement : revisiter l’intégration originale de son IA à Windows 11.

On aurait pu croire que Microsoft avait enfin compris que les utilisateurs ne veulent pas de Copilot partout. Après des mois à l’imposer dans les moindres recoins de Windows 11 malgré les retours négatifs, il était temps. Mais au lieu d’une disparition en bonne et due forme, il semble plutôt s’agir d’un rebranding pour calmer la grogne – reculer pour mieux sauter finalement.

En effet, Microsoft a tenté d’ajouter un nouveau bouton flottant Copilot. En réponse à la colère générale, l’entreprise a fait marche arrière. Mais elle n’a pas dit son dernier mot pour autant. Le bouton Copilot n’a pas su séduire ? Qu’à cela ne tienne, Microsoft déploie désormais une nouvelle expérience « d’ancrage » de l’application Copilot dans Windows 11.

Microsoft adepte de l’expression « C’est dans les vieux pots qu’on fait la meilleure soupe » ?

Microsoft redouble d’efforts pour mettre en avant son IA. Pour ce faire, elle multiplie les stratégies pour tenter de trouver celle qui conviendra le mieux aux utilisateurs, quitte à revenir à celles d’antan. Pour rappel, Copilot, avant d’être une application, a initialement été intégré à Windows 11 sous la forme d’une barre latérale. Et la nouvelle disposition d’ancrage de l’application Copilot repérée par Windows Latest s’appuie sur ce principe.

Concrètement, lorsque vous ouvrez l’application Copilot de Windows 11, un nouveau menu déroulant apparaît dans la barre de titre. Le survoler fait apparaître différentes options d’ancrage – qui ne sont pas sans rappeler celles dédiées aux fenêtres d’application (accessibles via le raccourci Win + Z).

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Ces dispositions d’ancrage spécifiques à Copilot sont au nombre de quatre. La première correspond à l’expérience actuelle : l’IA de Microsoft apparaît comme une application. La deuxième coïncide au mode picture-in-picture (l’incrustation d’image) existant. Les deux nouvelles options sont celles permettant d’ancrer Copilot sur la gauche ou sur la droite de l’écran.

Ancrer l’IA de l’un ou l’autre côté de l’écran entraîne le redimensionnement automatique de l’interface de Windows 11, ce qui fait de Copilot la clé de voûte du système : c’est autour de l’IA que s’ajustent le Bureau et les applications ; et non l’inverse. En proposant une solution personnalisée de l’ancrage de l’application Copilot, Microsoft espère probablement limiter les critiques des utilisateurs.

Si cette solution semble plus viable que celle originale, c’est grâce à la méthode de propulsion de Copilot. Initialement, l’IA peinait à s’intégrer aux autres applications, l’implémentation reposant uniquement sur des technologies web. Copilot est désormais un conteneur basé sur Edge.