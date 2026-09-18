GTA 5 : ce mod gratuit rend le jeu aussi beau que GTA 6, parfait pour patienter

L’attente pour l’arrivée de GTA 6 sur PC risque d’être très longue, mais heureusement, on peut compter sur les moddeurs pour la rendre plus supportable. C’est le cas de Razed, qui vient de dévoiler la nouvelle version de son pack NaturalVision qui apporte énormément d’améliorations graphiques à GTA 5… au point de le rendre presque indiscernable avec ce que l’on a vu de GTA 6.

Au cas où vous ne le sauriez pas encore, GTA 6 sortira le 19 novembre prochain sur PS5 et Xbox Series. Une interminable attente de 13 ans pour fans de la série… mais qui sera encore plus longue pour ceux qui prévoient d’y jouer sur PC. En effet, comme à son habitude, Rockstar a décidé de privilégier le marché console pour la sortie de son mastodonte, sans livrer de date de sortie pour la version PC à l’heure actuelle.

Les concernés sont donc désormais à la recherche de méthodes pour passer le temps avant la date tant attendue et, généralement, cela passe par la (redécouverte) des anciens opus de la série. Nous vous parlions récemment du portage gratuit de GTA Vice City et GTA 3 sur navigateur, mais ces deux titres sont aujourd’hui largement dans leur jus de l’époque. Ce qui est un peu moins le cas de GTA 5, sorti en 2013. Un titre qu’il est possible de modder jusqu’à la moelle pour le faire passer pour l’un des plus beaux jeux de 2026.

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Ce mod de GTA 5 rend le jeu absolument sublime

C’est précisément ce que propose le moddeur Razed, qui a dévoilé hier la nouvelle version de son mod NaturalVision. Ce dernier permettait déjà de rendre GTA 5 beaucoup plus beau sur PC, mais cette nouvelle mouture est nettement plus poussée. Prise en charge complète du ray tracing, parralax sur les textures, textures retravaillées pour les voitures, effets de post-processing, il est difficile de tout lister ici tant le travail est colossal.

Le mieux est sans doute de constater par vous-même le résultat à l’aide du trailer visible ci-dessous. Il faut bien reconnaître que GTA 5 n’a alors plus rien à avoir avec le jeu sorti en 2013, mais semble au contraire d’être sorti cette année sur les consoles dernière génération. Attention toutefois, il faut posséder la version Enhanced de GTA 5 pour en profiter. Heureusement, celui-ci est désormais disponible gratuitement pour quiconque possède le jeu de base.