En analysant la bêta 5 d’Android 17 QPR2, un youtubeur a découvert que les Pixel 10 s’apprêtent à recevoir l’Assistance Proactive des Pixel 11. De quoi rendre les smartphones Google de 2025 encore plus intelligents.

Rendre des fonctionnalités exclusives aux smartphones les plus récents, c’est une stratégie très courante chez les fabricants. Elle vous pousse à acheter les derniers modèles, mais si vous êtes patients, les anciens finissent souvent par recevoir les options concernées. Les Pixel 11 sont ainsi les seuls à bénéficier de l’Assistance Proactive, basée sans surprise sur l’intelligence artificielle. Elle rentre dans le cadre de « l’agentisation » de nos smartphones, de plus en plus considérés comme des assistants personnels.

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La page concernant l’Assistance Proactive liste l’option comme exclusive à l’ensemble des appareils de la gamme Pixel 11. Mais un youtubeur ayant installé la 5e bêta d’Android 17 QPR2 sur un Pixel 10 s’est rendu compte que les smartphones Google de 2025 aussi y auront droit lors d’une future mise à jour. L’occasion de rappeler à quoi ça sert exactement.

Les Pixel 10 recevront l’Assistance Proactive des Pixel 11 via une mise à jour d’Android 17

L’option est disponible dans les Paramètres du smartphone, accompagnée d’une description disant qu’elle permet d’obtenir des « suggestions personnalisées au bon moment ». Une fois activée, l’Assistance Proactive analyse ce qui s’affiche à l’écran, vos notifications et votre position. Si vous l’autorisez, elle peut aussi se servir des informations émanant de certaines applications compatibles. En fonction de tous ces éléments, le Pixel 10 pourra afficher des données utiles sans que vous les demandiez explicitement.

Exemple : afficher la carte de fidélité d’un magasin dans lequel vous vous trouvez, suggérer un restaurant dont vous avez parlé dans une conversation au moment où vous passez à côté… Utile pour les personnes qui aiment se décharger au maximum sur leur appareil pour ne pas s’encombrer la mémoire avec ce genre de choses. Actuellement, l’Assistance Proactive n’est pas totalement fonctionnelle sur les Pixel 10 sous Android 17 QPR2 Bêta 5. Aussi, il est difficile de dire quand l’option sera déployée en version stable.