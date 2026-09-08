Microsoft dit vouloir supprimer quelques publicités de Windows 11, mais en ajoute à au moins l’une de ses applications. Étrangement, ça ne passe pas auprès des internautes.

Promis, juré : Microsoft va redorer le blason de Windows 11. Ça, c’est la promesse faite par le firme de Redmond en fin d’année 2025. Sur le papier, les idées vont dans le bon sens, comme moins d’intégration forcée de l’IA ou encore moins de publicités dans le système d’exploitation. Sauf que dans les faits, rien ne change vraiment. Exemple avec les fonctions IA du Bloc-notes qui, au lieu d’être simplement supprimées, se contentent de changer de nom.

Cette fois-ci, ce n’est pas Windows lui-même qui est à blâmer, mais l’application Bing Wallpaper, développée par Microsoft. Elle change votre fond d’écran de manière régulière, en piochant parmi une banque d’images et de photos. Jusque là, rien d’anormal, puis certains internautes remarquent que le fond d’écran choisi par l’appli est en réalité une publicité pour les films Harry Potter. Techniquement, vous êtes averti que cela peut arriver. Cela dit, il faut être attentif.

Votre fond d’écran devient un panneau publicitaire avec cette application Microsoft

Si vous téléchargez Bing Wallpaper depuis le site des applications Bing, vous pouvez lire en-dessous du bouton : « En installant l’application Bing Wallpaper, vous acceptez Contrat de services Microsoft et Déclaration de confidentialité. Vous recevrez également des notifications via l’application avec des offres promotionnelles de Microsoft ». Une phrase écrit en tout petit que l’on ne lira même pas le plus souvent. Sachant que si vous passez par le Microsoft Store, aucune mention de ce genre n’est clairement visible.

Et quand bien même, la formulation ne fait pas comprendre explicitement que votre fond d’écran tout entier se transformera en panneau publicitaire. Notez que tous les utilisateurs de Bing Wallpaper ne sont pas concernés par cet affichage. L’application choisit ses images et leur enchaînement en fonction des régions. Et même sur plusieurs PC connectés au même réseau, il peut y avoir des différences. Une chose est sûre cela dit : les internautes impactés sont furieux.