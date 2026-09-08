Windows 11 va enfin proposer un widget utile, surtout si vous utilisez beaucoup d’appareils Bluetooth

Microsoft travaille actuellement sur un tout nouveau widget qui pourrait bien vous convaincre d’enfin utiliser cette fonctionnalité. Celui-ci se propose de régler un vieux problème de tous les utilisateurs d’appareils sans fil.

Depuis leur arrivée en 2021, les widgets de Windows 11 sont globalement boudés par les utilisateurs. Il faut dire qu’il n’est pas très simple de leur trouver une utilité réelle, voire même de les utiliser tout court. Pourtant, Microsoft ne lâche toujours pas l’affaire et publie régulièrement des mises à jour venant améliorer cette fonctionnalité, notamment en permettant de les réarranger à volonté et en modifiant leur affichage général.

Mais peut-être que la solution serait-elle finalement de proposer des widgets vraiment. Ça tombe bien, c’est précisément ce que Microsoft s’est décidé de faire. Selon nos confrères de Windows Central, la firme de Redmond travaille actuellement sur un tout nouveau widget affichant véritablement des informations dont on a besoin au quotidien : le niveau de batterie de ses appareils sans fil connectés à son PC.

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Ce nouveau widget de Windows 11 sera vraiment utile

Il est déjà possible de consulter le niveau de batterie de ses appareils Bluetooth et autres dans Windows 11, mais la chose n’est pas franchement pratique. Il faut pour cela se rendre dans les paramètres du système d’exploitation, puis naviguer dans différents sous-menus jusqu’à atteindre l’information que l’on cherche. Information qui, pour couronner le tout, est bien souvent inexacte. De quoi se décourager et s’en remettre aux mains du destin (ou de la LED de couleur qui s’allume quand il faut recharger son appareil).

Ce nouveau widget se propose donc de régler ce problème. Il affiche tous les appareils sans fil ainsi que leur autonomie restante à côté. Il intègre des modes clair et sombre pour s’adapter à l’apparence de votre interface et il sera possible de l’ancrer sur le bureau ainsi que sur l’écran de verrouillage. Selon Windows Central, le widget n’est pas encore fonctionnel. Il va donc falloir attendre encore un petit moment avant de pouvoir le tester par vous-même.