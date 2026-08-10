Microsoft fait le ménage dans les publicités de Windows 11, et ce n’est pas pour vous faire plaisir

Les publicités s’affichent un peu partout dans Windows 11, de la recherche aux widgets. Microsoft les retire une à une depuis le printemps. Un responsable de l’entreprise sort du silence et donne enfin la raison de ce ménage.

Plus de 1,6 milliard d’appareils actifs font tourner le système d’exploitation de Microsoft chaque mois. Rien n’empêche pourtant les critiques de revenir avec une régularité déconcertante, entre un menu Démarrer poussif sur les machines modestes, une recherche interminable et des mises à jour capricieuses. Satya Nadella avait promis au printemps de reconquérir les utilisateurs déçus de Windows 11. Depuis, plusieurs correctifs ont bel et bien atterri sur les PC. D’autres chantiers avancent beaucoup plus discrètement.

Une rumeur virale a récemment accusé Microsoft d’avoir glissé un service de traçage caché dans le système, soupçonné de ralentir les PC de bureau. Scott Hanselman, vice-président et membre du staff technique de la firme, est intervenu publiquement pour expliquer le rôle réel de ce composant. Une mise à jour déployée en juin avait déjà accéléré le menu Démarrer de Windows 11 sur les configurations modestes. Un internaute a pourtant demandé à ce cadre si son équipe pouvait tout simplement accélérer les choses. Sa réponse a tenu en trois mots, « Yep, on it », soit « oui, on s’en occupe ».

Yep. On it. — Scott Hanselman 🌮 (@shanselman) August 3, 2026

Les publicités de Windows 11 quittent la recherche et les widgets pour alléger le système

Chaque tuile publicitaire affichée dans Windows 11 repose sur un processus WebView2. Derrière chaque encart, ce composant web mobilise du processeur et de la mémoire en permanence. Microsoft a débarrassé la recherche de ses tuiles MSN et de ses résultats Bing en juillet. Les widgets avaient déjà perdu leur flux d’actualités et leurs publicités par défaut au mois de mai. Photos a suivi le même chemin en perdant ses icônes commerciales.

Sous le capot, le processeur grimpe désormais à sa fréquence maximale pendant une à trois secondes, le temps d’ouvrir la recherche ou le menu principal. Côté fichiers, l’explorateur de Windows 11 efface plus vite les gros documents fragmentés. Le ménage reste toutefois inégal selon les équipes, puisque la firme a livré en parallèle une nouvelle galerie photo bâtie sur la même technologie que les encarts retirés. Tout n’a pourtant pas bougé. La connexion à un compte Microsoft reste obligatoire pendant l’installation.