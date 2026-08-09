Microsoft force encore l’installation d’une application sur Windows 11, l’IA fait polémique

Sur Windows 11, Microsoft ne vous demande pas toujours votre avis. Ainsi, la firme de Redmond vient d’installer automatiquement un gestionnaire de photos boosté à l’IA, ce qui pose certains problèmes de confidentialité.

Le moins que l’on puisse dire, c’est que Microsoft est une habituée du forcing. Le géant de l’informatique a tendance à ignorer l’avis de ses utilisateurs pour faire passer en force certaines mises à jour et autres téléchargements. D’ailleurs, pour forcer le passage de Windows 10 à Windows 11, Microsoft s’est amusé à nous faire peur. Par ailleurs, Microsoft ne sait plus où mettre son IA Copilot, et a décidé de forcer son installation sur Windows 11. Et ce n’est visiblement que le début.

On le sait, de nombreux utilisateurs rejettent les outils d’IA proposés par Microsoft sur Windows 11. Il n’est pas ici question d’un rejet global de l’intelligence artificielle, loin de là. Mais certains utilisateurs préfèrent choisir eux-mêmes leurs outils, tels que ceux proposés par des entreprises telles qu’OpenAI, Google ou encore Anthropic.

Windows 11 : des utilisateurs inquiets pour le respect de leur vie privée

Mais cela n’empêche visiblement pas Microsoft de vous en imposer un certain nombre. Cette fois, il s’agit de l’application Photos OneDrive qui, à la suite de certaines mises à jour des plus classiques, s’est installée automatiquement sur certaines machines Windows 11. Actuellement en version bêta, celle-ci permet de regrouper les images présentes sur votre disque avec celles stockées sur le cloud.

Photos OneDrive s’accompagne de quelques nouveautés plutôt bienvenues. Parmi celles-ci, on retrouve notamment la fonction « Memories », qui permet, comme son nom l’indique, de revoir d’anciens souvenirs. Toutefois, l’une des nouvelles fonctionnalités de l’application ne passe pas du tout.

Il s’agit de l’onglet « People », qui a largement recours à l’intelligence artificielle. Celle-ci utilise la reconnaissance faciale pour regrouper vos photos. De prime abord, on pourrait estimer que celle-ci pourrait être bénéfique pour l’utilisateur.

Toutefois, nombreux sont les utilisateurs de Windows 11 à craindre pour la protection de leur vie privée. Certains redoutent en effet que Microsoft se serve de leurs images pour entraîner les systèmes d’IA de la marque. Face à ces inquiétudes, Microsoft a tenu à rassurer ses utilisateurs.

Tout d’abord, Microsoft précise que cette fonction d’IA est désactivée par défaut et nécessite l’accord explicite de l’utilisateur. Ensuite, la reconnaissance faciale concerne uniquement les photos synchronisées dans le cloud, et non les images stockées sur votre PC. Enfin, le géant de l’informatique affirme que vos photos ne seront pas utilisées à des fins d’entraînement d’IA.