Windows 11 : Microsoft métamorphose cette application encombrante pour la rendre enfin utile

Prise en main est l’une des applications de base de Windows 11. Or, beaucoup d’utilisateurs estiment qu’elle est inutile, mais ne peuvent rien y faire puisque sa suppression est un véritable parcours du combattant. Alors pour que vous n’ayez plus envie de la supprimer, Microsoft s’est chargé de l’améliorer.

Windows 11

Les constructeurs ont pour habitude de préinstaller des applications sur leurs appareils, qu’il s’agisse de smartphones ou d’ordinateurs. Si certaines sont indispensables, d’autres utilisent de l’espace de stockage pour rien puisque vous ne vous en servez pas.

Pire, ces applications natives sont souvent impossibles à désinstaller – à moins de vous lancer dans un processus risqué et fastidieux. Un anglicisme pour les définir ? Bloatwares. Et Prise en main sur les PC Windows en est un. Microsoft a conscience que cette application ne fait pas l’unanimité, c’est pourquoi il s’est affairé à lui conférer un rôle plus utile.

Microsoft transforme Prise en main sur Windows 11 pour que vous l’appréciiez enfin

Conçue pour guider les utilisateurs à travers les fonctions de Windows 11, ses applications indispensables et le Microsoft Store, Prise en main est considérée comme insignifiante par de nombreux utilisateurs, qui cherchent dès lors à en délester leur machine. Cependant, puisqu’il s’agit d’une application système imbriquée dans le code même de Windows, le processus pour s’en débarrasser est périlleux – voire déconseillé, surtout pour les néophytes.

Prise en main Windows 11

Microsoft a donc décidé d’agir sur la cause en la rendant plus utile. C’est en tout cas ce qu’a découvert Neowin dans l’une des builds récemment publiées sur le canal Insider de Windows 11 (version 26340.9212 pour la future mise à jour 26H2). Revisitée, Prise en main n’est plus seulement une introduction à Windows 11 : désormais, l’application vous aide à personnaliser votre machine.

Prise en main mise à jour Windows 11 Microsoft
Crédits : Neowin

Elle intègre en effet de nouvelles pages : installation de programme (ou nouvelle pression publicitaire ?), épinglage des sites web pour en faciliter l’accès, thèmes personnalisés… Surtout, l’expérience est adaptée à votre machine : vous n’aurez peut-être pas les mêmes recommandations que vos proches s’ils possèdent un autre modèle de PC que vous.

Prise en main mise à jour Windows 11 Microsoft 3
Crédits : Neowin
Prise en main mise à jour Windows 11 Microsoft 2
Crédits : Neowin

Enfin, pour que Prise en main soit le moins contraignante possible, Microsoft précise que les utilisateurs peuvent fermer l’application à tout moment et reprendre leur progression simplement en la rouvrant. Mais ces ajustements vous suffiront-ils pour donner une seconde chance à Prise en main ?


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