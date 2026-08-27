VPN gratuit : les meilleures solutions pour naviguer de façon sécurisée

Un VPN gratuit peut être une solution efficace pour protéger votre activité en ligne ou pour contourner des restrictions de contenus sur internet, à condition de faire le bon choix. Après avoir testé plusieurs services, voici notre sélection des meilleurs VPN gratuits en 2026.

De nombreux services de VPN gratuits sont disponibles, mais ils sont pour la plupart limités en volume de données. Leur quota se situe généralement entre 1 Go et 10 Go par mois. Certaines applications, comme Proton VPN, sortent toutefois du lot, et n’imposent aucune restriction de données.

Les services payants proposent aussi une période de garantie qui permet de les évaluer. Ce n’est pas de la gratuité à proprement parler, mais c’est un moyen de tester ces VPN pendant un certain temps, avec la possibilité de se faire rembourser. En effet, cette forme de VPN gratuit est plus fiable car la plupart des solutions de la catégorie affiche des publicités et dans certains cas, les fournisseurs les moins strictes peuvent aller jusqu’à la vente de données personnelles des utilisateurs.

Pour un besoin ponctuel, nous vous recommandons l’évaluation gratuite des VPN les plus sérieux. Vous bénéficierez d’une bande passante illimitée pendant la période d’essai, mais aussi d’une meilleure sécurité pour vos données personnelles.

Nous avons donc scindé ce dossier en deux parties. La première est consacrée aux meilleurs VPN qui offrent une période d’évaluation pour les tester gratuitement. Cette période est généralement de 30 à 45 jours. Dans la seconde partie, vous découvrirez notre sélection de VPN entièrement gratuits mais proposés par des fournisseurs parmi les plus réputés.

dès 3.49€ Satisfait ou remboursé 30 jours 9300 serveurs 10 connexions simultanées maximum 135 pays couverts 9.5 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN NordVPN. - 70% 3.49€/ mois Pendant 27 mois Souscrire - 52% 5.49€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 14.99€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

dès 2.99€ Satisfait ou remboursé 30 jours 19836 serveurs 10 connexions simultanées maximum 145 pays couverts 9.3 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes de Proton VPN. - 40% 2.99€/ mois Pendant 24 mois Souscrire - 30% 3.49€/ mois Pendant 12 mois Souscrire 4.99€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

dès 2.49€ Satisfait ou remboursé 30 jours 4500 serveurs Connexions simultanées illimités 100 pays couverts 9.2 Voir le site Notre test plus de détails Caractéristiques complètes du VPN Surfshark. - 87% 2.49€/ mois Pendant 27 mois Souscrire - 79% 3.39€/ mois Pendant 15 mois Souscrire 16.45€/ mois Pendant 1 mois Souscrire Vitesse Qualité/Prix Sécurité Fonctionnalités Support Client Simplicité

Récapitulatif des meilleurs VPN gratuits en 2026

NordVPN et SurfShark proposent une garantie “satisfait ou remboursé” de 30 jours. Durant cette période, vous pouvez annuler votre abonnement et obtenir un remboursement intégral, sans justification. Cette offre vous permet de profiter de l’ensemble des fonctionnalités des deux VPN.

Proton VPN quant à lui propose une formule gratuite sans limite de données, mais elle fait l’objet d’un certain nombre de restrictions par rapport aux formules payantes. C’est également le cas avec Hide.me et de Hotspot Shield.

NordVPN : 30 jours d’essai gratuit

NordVPN est sans doute le VPN le plus connu en France. L’application est facile à prendre en main et est compatible avec la grande majorité des appareils. Elle fonctionne sur Windows, Mac, Android et iOS/iPadOS, mais aussi sur certains routeurs et TV connectées.

NordVPN offre de bons débits, comme nous avons pu le constater lors de notre test. Ses serveurs sont suffisamment rapides et permettent une utilisation fluide d’internet : streaming, téléchargement, jeux vidéo, etc. Le service dispose de plus de 8 000 serveurs répartis dans 149 pays.

Quant à la sécurité des données personnelles, l’entreprise met en avant une politique No Log. En d’autres termes, NordVPN ne conserve pas les données d’activité de ses utilisateurs. L’application utilise NordLynx, un protocole maison basé sur Wireguard. Vous pouvez également choisir les protocoles OpenVPN ou IKEv2. Le chiffrement quant à lui s’appuie sur les normes Chacha20 et AES-256.

Ce VPN offre un bon rapport qualité-prix, avec des promotions disponibles quasiment toute l’année. En ce moment, il est possible d’y souscrire à partir de 3,49 € par mois et jusqu’à 6,49 € par mois pour la formule ultime.

Celle-ci intègre un gestionnaire de mots de passe multiplateforme, un stockage Cloud chiffré de 1 To, une assurance cyber-risques ainsi qu’un outil de suppression des données personnelles. Ce dernier vous permet de supprimer vos informations personnelles des bases de données des entreprises et des sites de recherche de personnes.

Un seul abonnement NordVPN vous permet de sécuriser jusqu’à 10 appareils simultanément. La période d’essai est de 30 jours. Si vous changez d’avis dans ce délai, vous pouvez vous faire rembourser intégralement.

Obtenir 30 jours d’essai chez NordVPN

Surfshark VPN : 30 jours d’essai gratuit

Surfshark est un VPN flexible qui dispose de plus de 4 500 serveurs répartis dans 100 pays différents. Son point fort ? Avec un seule abonnement, vous pouvez sécuriser un nombre illimité d’appareils.

Surfshark est compatible avec de nombreuses plateformes : Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Google TV, Fire TV ou encore avec les navigateurs Chrome, Firefox et Edge. Vous pouvez également configurer le VPN sur certains routeurs. Les débits de Surfshark sont solides pour un usage confortable d’internet. La plupart des serveurs sont compatibles avec le P2P.

L’application applique une politique No Log, ce qui signifie qu’elle ne conserve pas de données sur l’activité en ligne de ses utilisateurs. Plusieurs audits indépendants ont permis de confirmer cet engagement.

Côté sécurité, le VPN s’appuie sur un chiffrement AES-256. Il prend en charge les protocoles IKEv2, OpenVPN ou encore WireGuard. Surfshark utilise par ailleurs des DNS privés et intègre une protection contre les fuites de DNS.

Enfin, selon les formules choisies, ce VPN propose d’autres fonctionnalités : bloqueur de publicités, protection d’identité, antivirus et anti-espionnage, etc. Surfshark est disponible dès 2,49 euros par mois en ce moment.

Pour un usage ponctuel, vous pouvez profiter de 30 jours d’essai gratuit grâce à une garantie “satisfait ou remboursé”.

Obtenir 30 jours d’essai chez SURFSHARK

Proton VPN : une offre gratuite généreuse

Proton VPN est l’un des meilleurs VPN gratuits, bien qu’il dispose de formules payantes. L’offre gratuite fait partie des plus généreuses car, contrairement à la plupart des concurrents, elle offre un volume de données illimité, ainsi que 10 pays de connexion.

Cette offre peut être suffisante pour la plupart des usages, mais les formules premium débloquent tous les avantages du VPN. Vous accédez notamment à l’intégralité des plus de 20 000 serveurs répartis dans 145 pays, dont des serveurs dédiés au P2P et au streaming à haut débit. La vitesse de téléchargement est également meilleure avec les formules premium.

Contrairement à d’autres VPN gratuits, Proton VPN ne diffuse pas de publicité. Ce service a une politique de confidentialité stricte, sans journalisation de l’activité de ses utilisateurs. Enfin, Proton VPN est une application de la société Proton AG, bien connue pour son service de messagerie sécurisée Proton Mail. C’est l’une des premières entreprises à avoir vulgarisé les clients d’échange de mails chiffrés de bout en bout.

L’éditeur a son siège social en Suisse, un pays qui possède des lois parmi les plus strictes au monde en matière de vie privée.

Découvrir ProtonVPN

Hotspot Shield

Hotspot Shield est une référence en matière de VPN gratuit. Il est présent sur Windows, macOS, Android, iOS et Chrome. Son principal intérêt qu’il vous permet de naviguer avec de bons débits, ce qui n’est pas toujours le cas avec les offres non payantes.

De plus, le volume alloué est illimité. C’est donc l’un des rares VPN qui vous permet de naviguer sans restriction de données tout en restant gratuit.

Cette formule a toutefois quelques limitations. Vous ne pouvez l’utiliser que sur un seul appareil à la fois et un seul pays est disponible, ce qui peut être contraignant si vous souhaitez vous connecter depuis un pays en particulier. Pour finir, la version gratuite de Hotspot Shield est compensé par des publicités. C’est le prix à payer.

Appareils compatibles : Windows, Mac, Android, iOS

: Windows, Mac, Android, iOS Pays disponibles : 1

: 1 Volume de données : illimité

Télécharger Hotspot Shield

PrivadoVPN

Lancé en 2019, PrivadoVPN est le nouvel élève brillant de la classe des VPN gratuits. L’éditeur a grandement amélioré son service dont la version payante enregistre des critiques élogieuses. Celle gratuite est tout aussi qualitative. Elle n’offre pas un volume illimité comme ProtonVPN et Hotsport Shield, mais vous bénéficiez d’une enveloppe de 10 Go par mois, l’une des plus généreuses du marché.

Ce VPN vous permet de vous connecter depuis 13 emplacements différents, dans 10 pays. Il dispose de serveurs aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Uni, en Allemagne, en France ou encore aux Pays-Bas. Sans oublier la Suisse, le pays de l’éditeur. Une si grande diversité de choix avec des pays de premier plan est rare pour un VPN qui se veut gratuit.

C’est un atout certain pour Privado. Un autre avantage du VPN est qu’il autorise les téléchargements P2P (torrents) en plus d’offrir les fonctionnalités de connexion automatique, de Kill Switch (coupure de tout trafic en cas de déconnexion temporaire du VPN).

Appareils compatibles : Windows, Mac, Android, iOS

: Windows, Mac, Android, iOS Pays disponibles : 10 (13 emplacements)

: 10 (13 emplacements) Volume de données : 10 Go par mois

Télécharger PrivadoVPN

Windscribe : 10 Go gratuit par mois

Windscribe est l’un des services VPN proposant une formule gratuite attractive. Disponible sur Windows, Linux, macOS, Android, iOS, Chrome et Firefox, la plateforme donne accès à 10 Go de données par mois. Elle supporte le téléchargement de torrents, pour ceux qui souhaitent éviter les remontrances de l’ARCOM.

Ce VPN avec un compte gratuit permet de se connecter aux serveurs d’une dizaine de pays. Bonne nouvelle, il n’y a pas de limite d’appareils sur lequel vous pouvez utiliser un compte.

Windscribe utilise des technologies de chiffrement avancées, dont AES-256, ainsi que les protocoles de sécurité WireGuard, OpenVPN ou encore IKEv2, Sans payer, vous bénéficiez aussi d’un bloqueur de publicité et d’un bloqueur de malwares en plus du VPN.

Appareils compatibles : Windows, Mac, Android, iOS

: Windows, Mac, Android, iOS Pays disponibles : 10

: 10 Volume de données : 10 Go par mois

Télécharger Windscribe

Hide.me

Hide.me est disponible sur Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome et Firefox. Il s’agit d’un excellent VPN gratuit vraiment illimité en volume. C’est aussi une option idéale pour les utilisateurs qui souhaitent accéder à une solution respectueuse des données personnelles.

Les communications sont chiffrées et le service a recours aux protocoles de sécurité qu’on retrouve sur les plateformes les mieux protégées. De plus, le VPN n’enregistre pas les journaux d’activités. Le tout sans publicité intempestive.

Les débits sont par ailleurs rapides. Mais parce qu’il est gratuit, Hide.me impose quelques limites dans cette version. Vous n’avez accès qu’à une connexion simultanée à la fois et les pays sont limités à 8. Le plan gratuit l’est intégralement. Pas besoin de renseigner vos données de carte de crédit.

Appareils compatibles : Windows, Mac, Linux, Android, iOS, iPadOS

: Windows, Mac, Linux, Android, iOS, iPadOS Pays disponibles : 8

: 8 Volume de données : illimité

Télécharger Hide.me

TunnelBear

TunnelBear propose une application sous Windows, macOS, Android et iOS. Contrairement à d’autres VPN gratuits, celui-ci a le mérite de nous laisser le choix parmi une généreuse sélection de serveurs situés dans 47 pays.

Il s’agit aussi d’un modèle de sécurité grâce à l’utilisation de la technologie de chiffrement AES 256 bits et des protocoles VPN qu’on retrouve sur les plateformes payantes. TunnelBear adopte une politique de “no log”, c’est-à-dire qu’il ne conserve aucune aucun journal d’activité des utilisateurs.

La vitesse de la connexion est dans la moyenne pour un VPN gratuit : il y a mieux, mais il y a aussi pire. Par contre, il ne faut pas compter sur une bande passante illimitée : celle-ci est restreinte à seulement 2 Go par mois. Ce volume est juste suffisant pour une utilisation sporadique du VPN.

Appareils compatibles : Windows, Mac, Linux, Android, iOS, iPadOS

: Windows, Mac, Linux, Android, iOS, iPadOS Pays disponibles : 47

: 47 Volume de données : 2 Go par mois

Télécharger TunnelBear

Opera VPN (uniquement sur le navigateur)

Opera intègre une fonctionnalité de VPN gratuit au sein même de son navigateur. Elle est disponible sur les systèmes d’exploitation Windows, macOS et Linux ainsi que sur Android et iOS. Il y a un débat récurent sur la validité du classement de la solution d’Opera parmi les VPN.

Il est important de préciser que service est différent des autres dans le sens où il ne protège que le trafic entrant et sortant de votre navigateur, mais pas du trafic entier de votre PC ou smartphone. Le VPN s’appuie par ailleurs sur un chiffrement AES-256 via le protocole.

Opera VPN limite par ailleurs les options. Vous ne pouvez par exemple pas choisir le serveur auquel vous souhaitez vous connecter. Vous avez seulement le choix du continent : Europe, Asie ou Amériques. Ces limitations concernent seulement la version gratuite intégrée au navigateur.

La bande passante est par contre illimitée et les débits sont très bons. Le plus pratique avec Opera, c’est qu’il suffit d’utiliser le navigateur. La configuration du VPN est extrêmement simple et vous n’avez pas besoin de créer un compte. Le service intègre également un bloqueur de publicités et de malwares gratuit. Il existe aussi désormais Opera VPN Pro, un véritable VPN payant qui sécurisé l’ensemble de vos appareils.

Appareils compatibles : Windows, Mac, Linux, Android, iOS, iPadOS

: Windows, Mac, Linux, Android, iOS, iPadOS Pays disponibles : 3 régions (Asie, Europe, Amérique)

: 3 régions (Asie, Europe, Amérique) Volume de données : illimité

Télécharger Opera

🏆Conclusion : quel est le meilleur VPN gratuit ?

Vous avez toutes les clés en main pour choisir ce qui vous convient le mieux. Le meilleur VPN gratuit dépend de chaque utilisateur, de ses besoins et usages. Si la protection de vos informations personnelles est importante et que vous souhaitez faire usage d’un VPN de façon ponctuelle, on vous recommande de vous tourner vers NordVPN, Surfshark ou Proton VPN pour un essai d’un mois.

Si votre objectif est d’accéder à du contenu géolocalisé en changeant d’adresse IP, une solution gratuite qui propose le bon pays devrait vous convenir. Proton VPN et Hostpot Shield ont le mérite de ne pas imposer de restriction de data, mais vous ne pourrez pas choisir tous les pays que vous voulez.

Si vous avez besoin de vous connecter à un serveur VPN localisé dans un pays en particulier, TunnelBear propose un large choix en la matière. Mais logiquement, aucun service ne propose une offre complète sans payer.

🛠️À quoi sert un VPN ?

La plupart des utilisateurs font appel à un VPN pour deux raisons principales. La première est de protéger leurs données de navigation. Ces données sont aussi inaccessibles à votre fournisseur d’accès à internet, même s’il voit que vous communiquez avec des serveurs.

Notez toutefois que les informations que vous fournissez vous-même aux sites que vous consultez peuvent bien entendu être enregistrées par ceux-ci. Si la sécurité de vos informations personnelles vous est chère, utilisez un VPN dont la politique est de ne pas conserver les logs. Mais un VPN qui est gratuit est moins enclin à offrir cette garantie, même si plusieurs des services de notre comparatif s’y engagent.

Le deuxième argument pour utiliser un VPN est l’accès à des contenus qui sont bloqués dans votre zone géographique. Si vous êtes à l’étranger, vous ne pouvez par exemple pas regarder la télévision française via internet : les directs et replays des différentes chaînes sont bloqués et Molotov ne fonctionne pas non plus (sauf pour les abonnés premium au sein de l’Union européenne). Avec un VPN, vous pouvez faire croire que votre adresse IP est française.

Dans le sens inverse, vous pouvez accéder depuis la France à des contenus qui n’y sont normalement pas disponibles, notamment sur les plateformes de SVoD. Mais là encore, les choses ne sont pas si simples. Netflix et consorts peuvent bloquer votre VPN gratuit.

Autre possibilité : acheter un bien ou service depuis le magasin d’un autre pays, où ce bien ou service est proposé moins cher. On pense notamment aux contenus virtuels : abonnement SVOD, jeu vidéo dématérialisé, services en ligne (SaaS)

Pour beaucoup, le VPN est encore une affaire de geeks. Compliqué à installer, à configurer… Il demanderait une expertise qui le place hors de portée du commun des mortels. Pourtant, le processus n’est pas si complexe que cela n’en a l’air. Vous pouvez d’ailleurs consulter notre tutoriel qui vous apprend comment installer un VPN sur votre téléphone Android.

🆚VPN gratuit vs VPN payant

Nous vous présentons dans ce dossier une sélection pour vous aider à choisir votre VPN gratuit favori. Il pourra vous dépanner si vous ne souhaitez pas mettre la main à la poche. Bien entendu, il n’existe aucune solution gratuite qui présente autant d’avantages que les plateformes payantes. Si vous recherchez un VPN pour du long terme, notre conseil est de basculer vers une offre premium.

De nombreux VPN proposent des abonnements à bas prix (moins de trois, voire moins de deux euros par mois) pour une excellente qualité. Le VPN gratuit souffre de quelques inconvénients qu’il est bon de prendre en considération. Dans un cas, il s’agit d’une version entrée de gamme d’un VPN payant, à laquelle il manque donc de nombreuses fonctionnalités : débits, bande passante et accès aux serveurs limités, options indisponibles… Il s’agit d’un produit d’appel pour vous encourager à payer pour une meilleure expérience.

Dans le cas des VPN 100% gratuits, vos possibilités sont aussi limitées et vos données personnelles ne sont pas toujours protégées. Au contraire, c’est grâce à elles que certains éditeurs se rémunèrent.

Il existe enfin un dernier cas, plus particulier : les fonctionnalités VPN intégrées à d’autres services. On pense notamment au VPN du navigateur Opera disponible sur Mac, PC, mais également sur Android. Celui-ci est très efficace et garantit la protection de vos données, mais manque de personnalisation. Ce n’est par exemple pas une solution viable pour accéder facilement à des contenus seulement disponibles dans une zone géographique précise.

Offres d’essai

Ce paragraphe s’adresse aux utilisateurs qui cherchent un VPN gratuit pour une courte période seulement. Sachez que la plupart des services payants proposent une garantie satisfait ou remboursé d’une période de 30 jours généralement (voire plus pour certains). Vous pouvez donc souscrire, payer, et vous faire rembourser si vous le demandez avant le délai imparti.

C’est moins pratique qu’une offre de mois gratuit directement et cela force à entrer ses coordonnées bancaires, mais il peut s’agir d’une solution pour profiter pendant quelques semaines d’un VPN premium sans payer.