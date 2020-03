VPN gratuit : les meilleures solutions pour naviguer de façon sécurisée

Un VPN gratuit, Graal de l’internaute qui souhaite rester anonyme ou accéder à des contenus qui ne sont pas disponibles depuis son pays. Certains VPN gratuits ne sont forcément pas les plus complets ni les plus sécurisés, mais il existe quelques services qui peuvent répondre à vos attentes sans avoir à débourser un euro. Voici la sélection des plateformes qui nous ont tapé dans l’œil.



Il existe des dizaines de services VPN gratuits, si bien qu’il est difficile de s’y retrouver face à cette pléthore de choix. Choisir la plateforme qui correspond à ses besoins relève du challenge, et c’est pourquoi nous avons décidé de vous aider à y voir plus clair en vous présentant les VPN gratuits qui nous paraissent être les meilleurs.

À quoi sert un VPN ?

La plupart des utilisateurs font appel à un VPN pour deux raisons principales. La première est de protéger ses données de navigation et de paiement. Avec certains services, il est même possible de tromper votre fournisseur d’accès à internet afin qu’il ne remonte pas jusqu’à vous. Attention, les informations que vous fournissez vous-même aux sites que vous consultez peuvent bien entendu être enregistrées par ceux-ci. Si la sécurité de vos informations personnelles vous est chère, veillez à utiliser une plateforme dont la politique est de ne pas conserver les logs. Malheureusement, les VPN gratuits sont rares à proposer cette fonctionnalité (voir plus bas).

Le deuxième argument pour utiliser un VPN est l’accès à des contenus qui sont bloqués dans votre zone géographique. Si vous êtes à l’étranger, vous ne pouvez par exemple pas regarder la télévision française via internet : les directs et replays des différentes chaînes sont bloqués et Molotov ne fonctionne pas non plus (sauf pour les abonnés premium au sein de l’Union européenne). Avec un VPN, vous pouvez faire croire que votre adresse IP est française.

Au contraire, vous pouvez accéder depuis la France à des contenus qui n’y sont normalement pas disponibles, notamment sur les plateformes de SVoD. Mais là encore, attention. Netflix et consorts savent détecter de nombreux VPN gratuits et leur utilisation est parfois vouée à l’échec. Autre possibilité : acheter un bien ou service depuis le magasin d’un autre pays, où ce bien ou service est proposé moins cher. On pense notamment aux contenus virtuels : abonnement SVOD, jeu vidéo dématérialisé…

Pour beaucoup, le VPN est encore une affaire de geeks. Compliqué à installer, à configurer… Il demanderait une expertise qui le place hors de portée du commun des mortels. Pourtant, le processus n’est pas si complexe que cela n’en a l’air. Vous pouvez d’ailleurs consulter notre tutoriel qui vous apprend comment installer un VPN sur votre téléphone Android. D’autant plus utile que désormais, le VPN directement intégré au navigateur Opera n’est plus d’actualité.

VPN gratuits vs VPN payants

Nous vous présentons dans ce dossier une sélection de VPN gratuits qui peuvent permettre de dépanner si vous ne souhaitez pas mettre la main à la poche. Bien entendu, il n’existe aucune solution gratuite qui présente autant d’avantages que les plateformes payantes. Si vous recherchez un VPN pour du long terme, notre conseil est de basculer vers une offre premium. De nombreux services proposent des abonnements à bas prix (moins de trois, voire moins de deux euros par mois) pour une excellente qualité.

Les VPN gratuits souffrent de quelques inconvénients qu’il est bon de prendre en considération. Dans un cas, il s’agit d’une version entrée de gamme d’un VPN payant, à laquelle il manque donc de nombreuses fonctionnalités : débits, bande passante et accès aux serveurs limités, options indisponibles… Il s’agit d’un produit d’appel pour vous encourager à payer pour une meilleure expérience. Dans le cas des VPN 100% gratuits, vos possibilités sont aussi limitées et vos données personnelles sont loin d’être protégées. Au contraire, c’est grâce à elles que les éditeurs se rémunèrent.

Il existe enfin un dernier cas, plus particulier : les fonctionnalités VPN intégrées à d’autres services. On pense notamment au VPN du navigateur Opera, disponible à la fois sur Mac et PC, mais également sur Android. Celui-ci est très efficace et garantit la protection de vos données, mais manque de personnalisation. Ce n’est par exemple pas une solution viable pour accéder facilement à des contenus seulement disponibles dans une zone géographique précise.

Offres d’essai

Ce paragraphe s’adresse aux utilisateurs qui cherchent un VPN pour une courte période seulement. Sachez que la plupart des services payants proposent une garantie satisfait ou remboursé d’une période de 30 jours généralement (voire plus pour certains). Vous pouvez donc souscrire, payer, et vous faire rembourser si vous le demandez avant le délai imparti. C’est moins pratique qu’une offre de mois gratuit directement et cela force à entrer ses coordonnées bancaires, mais il peut s’agir d’une solution pour profiter pendant quelques semaines d’un VPN premium sans payer.

Windscribe

Windscribe est l’un des services VPN proposant une formule gratuite attractive. Disponible sur Windows, Linux, macOS, Android, iOS, Chrome et Firefox, la plateforme donne accès à 10 Go de données par mois. Elle supporte le téléchargement de torrents, pour ceux qui souhaitent éviter les remontrances de l’Hadopi. La formule gratuite permet de se connecter aux serveurs d’une dizaine de pays. Bonne nouvelle, il n’y a pas de limite d’appareils sur lequel vous pouvez utiliser un compte.

Attention, Windscribe n’est pas un modèle de protection de l’anonymat et exploite certaines informations de connexion. Il utilise par contre les technologies de chiffrement AES-256, SHA512 et 4096-bit RSA ainsi que les protocoles de sécurité OpenVPN, IKEv2 et SOCKS, et ce même pour les membres gratuits. Vous bénéficiez aussi sans payer d’un bloqueur de publicité et de malware.

Télécharger Windscribe

Hotspot Shield

Hotspot Shield est devenu une référence des VPN gratuits. Il est présent sur Windows, macOS, Android, iOS et Chrome. Son principal intérêt est de pouvoir naviguer avec de très bons débits, ce qui n’est pas toujours le cas avec des VPN gratuits. De plus, vos données sont chiffrées et protégées. La plateforme n’effectue par ailleurs aucun enregistrement des activités en ligne de ses utilisateurs.

Mais le service souffre aussi de plusieurs défauts qui n’en font pas une solution destinée à tout le monde. Déjà, la bande passante est extrêmement limitée : vous ne pouvez franchir le seuil de 500 Mo par jour et 15 Go par mois, ce qui réduit fortement les possibilités. Il s’agit d’une alternative pour la navigation, oubliez le téléchargement et le streaming. De plus, tous les serveurs ne sont pas disponibles avec l’offre gratuite, ce qui peut être contraignant si vous souhaitez vous localiser dans un pays spécifiquement. Il n’est aussi possible que de se connecter depuis un appareil en simultané.

Pour finir, étant donné que la formule gratuite de Hotspot Shield ne se repose pas sur l’exploitation de vos informations, il faut accepter de supporter des publicités, qui sont parfois envahissantes. Le prix à payer pour la gratuité et la sécurité.

Télécharger Hotspot Shield

Hide.me

Hide.me est disponible sur Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Chrome et Firefox. Il s’agit d’une excellente solution gratuite pour les utilisateurs qui souhaitent accéder à un VPN respectueux des données personnelles. Les communications sont chiffrées et le service a recours aux protocoles de sécurité qu’on retrouve sur les plateformes les mieux protégées. De plus, la plateforme n’enregistre pas les journaux de connexion. Le tout sans publicité intempestive.

Mais si les débits sont rapides, la bande passante est quant à elle très restreinte : 2 Go par mois. Suffisant pour naviguer sur le web, utiliser des outils de travail collaboratif et envoyer des emails (sans pièce jointe trop lourde bien sûr), mais oubliez le streaming. Vous n’avez de plus accès qu’à une poignée de serveurs, dont un aux Pays-Bas et un autre aux États-Unis. Sachez que Hide.me tolère le torrenting.

Télécharger Hide.me

TunnelBear

TunnelBear propose une application sous Windows, macOS, Android, iOS, Chrome, Firefox et Opera. Contrairement à d’autres services gratuits, celui-ci a le mérite de nous laisser le choix parmi une généreuse sélection de serveurs situés dans une vingtaine de pays.

Il s’agit aussi d’un modèle de sécurité grâce à l’utilisation de la technologie de chiffrement AES 256 bits et des protocoles VPN qu’on retrouve sur les plateformes payantes. TunnelBear adopte une politique de « no log », c’est-à-dire qu’il ne conserve aucune donnée de connexion et navigation sur ses serveurs.

La vitesse de la connexion est dans la moyenne des VPN gratuits : il y a mieux, mais il y a aussi pire. Par contre, il ne faut pas compter sur une bande passante illimitée : celle-ci est restreinte à seulement 500 Mo par mois, avec une possibilité de gagner un peu plus de marge en effectuant certaines actions, comme la publication d’un tweet.

Télécharger TunnelBear

ProtonVPN

ProtonVPN est accessible depuis Windows, macOS, Linux, Android et iOS. Son principal argument par rapport à la concurrence est qu’il offre une bande passante illimitée aux utilisateurs de la formule gratuite. Vous pouvez donc naviguer, streamer et télécharger à volonté. Vous ne bénéficiez toutefois pas de débits très élevés, ne vous attendez donc pas à une expérience utilisateur parfaite.

Vous ne pouvez par contre utiliser le VPN que sur un écran à la fois et n’avez pas accès à tous les serveurs disponibles. Le torrenting est d’ailleurs permis sur une sélection de serveurs, le choix est donc vite restreint pour cette activité. Pas de publicité, ProtonVPN espère faire passer ses utilisateurs à l’option premium pour se rémunérer.

Ce VPN mise aussi sur sa stricte politique en termes de confidentialité. Outre les technologies de chiffrement et de sécurité à disposition, le service n’enregistre pas les journaux. Une intégration au réseau Tor est aussi disponible. Le siège social de ProtonVPN est situé en Suisse, qui possède des lois parmi les plus strictes au monde à l’égard de la vie privée.

Télécharger ProtonVPN

Opera

Opera intègre une fonctionnalité de VPN totalement gratuite au sein même de son navigateur. Elle est disponible sur les systèmes d’exploitation pour ordinateur (Windows, macOS, Linux) ainsi que sur Android. Bien entendu, les options sont limitées. Vous ne pouvez par exemple pas choisir le serveur auquel vous souhaitez vous connecter. Vous avez seulement le choix du continent : Europe, Asie ou Amériques.

La bande passante est par contre illimitée et les débits sont très bons. Vous bénéficiez aussi d’une protection de nos données personnelles comme avec un VPN externe. Le plus pratique avec Opera, c’est qu’il suffit d’utiliser le navigateur, la configuration du VPN est extrêmement simple et pas besoin de créer un compte. Le service intègre également un bloqueur de publicités et de malwares.

Télécharger Opera

Conclusion : quel est le meilleur VPN ?

Voilà, vous avez toutes les clés en main pour choisir le VPN gratuit qui vous convient le mieux. Il ne nous est pas possible d’en sortir LE meilleur, car cela dépend avant tout de vos usages. Si la protection de vos informations personnelles est importante, mieux vaut se tourner vers Hide.me que Windscribe par exemple. Si vous avez besoin de vous connecter à un serveur localisé dans un pays en particulier, TunnelBear propose un large choix en la matière. Enfin, si vous avez besoin d’un VPN gratuit sans limitation de bande passante, vous pouvez vous tourner vers ProtonVPN. Mais logiquement, aucun service ne propose une offre complète sans payer.