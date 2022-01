Comment configurer un VPN manuellement sur Android ?

Les VPN sont un excellent moyen de contrôler les traces que vous laissez de votre passage sur internet. Dans un contexte où la sécurité de vos informations est primordiale, nous vous expliquons comment configurer un VPN sur votre smartphone Android sans installer aucune application.

Un VPN (pour Virtual Private Network) est un tunnel sécurisé par lequel vous pouvez faire passer vos communications sur Internet. À la base, ils sont utilisés pour créer des connexions sécurisées entre plusieurs appareils d'une entreprise, parfois situés à des milliers de kilomètres de distance. Mais pour le commun des mortels, un VPN servira principalement à faire transiter son trafic par des canaux distants et sécurisés, de quoi assurer un anonymat et une protection des données personnelles.

La plupart des VPN sont compatibles avec toutes les plateformes courantes : Windows, macOS, Linux, ou encore Android et iOS. Mais pour ceux qui préfèrent les services ouverts, il est tout à fait possible de passer par un VPN sans installer une application. Il vous suffit de disposer des coordonnées de connexion à un serveur. On vous montre comment le faire sous Android.

Configurer un VPN manuellement sur Android ?

On pourrait croire qu'il s'agisse d'une solution limitée aux PC, mais il n'en est rien : Android intègre directement dans son système d'exploitation la possibilité de configurer un VPN, limitée toutefois aux types PPTP, L2TP et IPsec. Pour cela, il vous suffit de suivre ces étapes :

Sur votre smartphone, accédez aux Paramètres

Dans Réseau et Internet (ou Sans fil et réseau selon la dénomination sur votre mobile), sélectionnez le menu VPN

(ou selon la dénomination sur votre mobile), sélectionnez le menu Cliquez sur le “+” en haut à droite pour ajouter un VPN manuellement

en haut à droite pour ajouter un VPN manuellement Ici, renseignez les informations nécessaires pour la connexion.

Comme vous pouvez le voir sur la capture ci-dessus, vous aurez besoin de plusieurs informations. Vous devez les récupérer chez le fournisseur de service ou l'administrateur réseau dans le cas des VPN d'entreprises ou d'établissements scolaires. Voici les renseignements à fournir :

Nom : entrez n'importe quel nom qui vous permettra de reconnaître facilement le réseau. Exemple : MON VPN, VPN ECOLE, VPN TAF, etc.

: entrez n'importe quel nom qui vous permettra de reconnaître facilement le réseau. Exemple : MON VPN, VPN ECOLE, VPN TAF, etc. Type : cette information vous est communiquée par le fournisseur de service. Le réseau peut être de type PPTP, L2TP ou IPSec.

: cette information vous est communiquée par le fournisseur de service. Le réseau peut être de type PPTP, L2TP ou IPSec. Adresse du serveur : renseignez l'adresse qui vous a été communiquée

: renseignez l'adresse qui vous a été communiquée Nom d'utilisateur et Mot de passe : ces deux informations vous sont également fournies par l'administrateur ou fournisseur.

et : ces deux informations vous sont également fournies par l'administrateur ou fournisseur. Appuyez sur Sauvegarder / Enregistrer.

Se connecter au Réseau VPN ajouté

Le VPN est désormais ajouté et figurer dans la liste des VPN configuré sur votre smartphone. Vous pouvez désormais vous y connecter.

Allez dans Réseau et Internet > VPN

> Appuyez sur le nom du VPN que vous avez configuré

En bas, appuyez sur Se connecter. Patientez le temps que la connexion s'établisse. Si elle échoue , vérifiez que vous avez bien saisi toutes les informations. Notamment le nom d'utilisateur et le mot de passe.

Si vous voulez que votre connexion passe systématiquement par le VPN, cochez l'option VPN permanent.

Il ne vous reste donc plus qu'à utiliser votre smartphone Android en toute sécurité, alors que vous ne laissez plus aussi clairement de traces de votre passage désormais sur le net. Bien sûr, pour contourner des services géolocalisés précis, il vous faudra faire attention à choisir un serveur dans un autre pays.

Un VPN sur Android : pourquoi c'est important ?

Dans un contexte où les données des utilisateurs sont de plus en plus à risque, il est important de passer par un VPN lorsque vos activités sont susceptibles de compromettre vos données sensibles. Par exemple, lorsque vous vous connectez sur une borne WiFi publique. Dans ces cas sporadique, vous pouvez opter pour un VPN gratuit. La plupart permettent de profiter de plusieurs centaines de mégaoctets par mois sans passer à la caisse.

Mais les versions gratuites ne fonctionneront jamais aussi bien que des solutions payantes qui offrent des débits, une stabilité et une sécurité nettement meilleurs. Un bon VPN vous permettra ainsi de contourner certaines restrictions de territoire pour pouvoir aller voir tranquillement vos films et séries préférées à la source. Ils permettent d'éviter la censure et certaines formes d'espionnage gouvernemental. Et comme nous l'expliquions plus haut, un VPN vous mettra à l'abri de l'interception de vos données sensibles, celles bancaires par exemple.

Applications VPN sur Android

Smartphones et tablettes obligent, il y a également des applications qui vous permettant de profiter de ce genre de service sans nécessairement passer par des réglages aussi pointus. De nombreuses solutions existent, toutes ayant chacune leurs réputation et leur tarif. Ce genre d'investissement n'est pas nécessairement à la portée de tous, et certains aimeraient simplement utiliser un VPN gratuit de manière sporadique.

Si c'est le cas, vous pouvez par configurer un VPN manuellement sous Android comme nous vous l'avons indiqué plus haut. Quant aux informations de connexion, vous trouvez des serveurs gratuits et toutes les informations d'identification sur un site comme vpnbook.com.