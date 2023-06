Meilleurs gestionnaires de mots de passe gratuits et payants : lequel choisir ?

Pour plus de sécurité, il est recommandé de composer vos mots de passe avec des majuscules et minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Or, ces mots de passe sont plus difficiles à retenir. Pour éviter les trous de mémoire, les gestionnaires de mots de passe s’occupent de la création et du stockage sécurisé de vos codes d’accès. Dans ce guide, nous vous présentons notre sélection des meilleurs gestionnaires de mots de passe gratuits et payants.

Aujourd’hui encore, de nombreuses personnes utilisent des mots de passe basiques, comme 123456, azerty ou motdepasse, qui sont facilement décryptés par les pirates. Pour éviter les mauvaises surprises, il est conseillé de choisir des mots de passe qui n’ont aucune signification, avec un mélange de majuscules, de minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux.

Ces mots de passe complexes sont malheureusement difficiles à retenir, d’autant plus qu’il vous faut un mot de passe différent à chaque fois que vous créez un nouveau compte.

Heureusement, une solution existe : le gestionnaire de mots de passe. Contrairement à un carnet que vous pouvez perdre ou qu’un peut vous voler, le gestionnaire de mots de passe est une solution numérique qui vous permet de centraliser l’ensemble de vos identifiants et de vos codes d’accès de façon sécurisé.

Ce véritable coffre-fort vous évite d’avoir à mémoriser vos identifiants et mots de passe. En effet, à chaque fois que vous voudrez vous connecter à un site, ces informations précieusement stockées seront automatiquement renseignées par l’outil au moment de l’authentification. Vous n’aurez donc plus qu’un code à retenir, celui de votre gestionnaire de mots de passe.

À lire également : Votre mot de passe doit compter au moins 8 caractères pour éviter un piratage, voici pourquoi.

Sélection des meilleurs gestionnaires de mots de passe gratuits

NordPass

Cliquez ici pour accéder à NordPass

NordPass est un gestionnaire de mots de passe lancé en 2019 par NordVPN. Fonctionnant sur le modèle freemium, c’est un outil qui dispose à la fois d’une version gratuite et d’une version avec des options accessibles via un abonnement payant.

Avec la version gratuite, vous pourrez profiter des fonctionnalités de base du gestionnaire de mots de passe sur un appareil, à savoir la sauvegarde de vos accès, l’enregistrement et le remplissage automatique de vos identifiants et mots de passe, la création de mots de passe sécurisés ou encore le stockage de vos cartes de crédit.

Pour les fonctionnalités plus poussées, comme la détection des mots de passe faibles, le partage de données avec une personne tierce de confiance ou la connexion sur d’autres appareils, il vous faudra prendre un abonnement premium à partir de 1,69 euros/mois.

La version gratuite vous donne accès à un essai des fonctionnalités premium de 30 jours sans avoir à renseigner votre carte bleue.

KeePass

Cliquez ici pour accéder à KeePass

KeePass Password Safe est un gestionnaire de mots entièrement gratuit et open-source. Il sauvegarde tous vos mots de passe et stocke vos données en les cryptant.

Disponible sur PC, Mac, Linux et mobile, KeePass est un logiciel certifié par l’ANSSI (Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information). De prime abord, le gestionnaire de mots de passe semble difficile à utiliser mais en réalité, il est très simple.

Après son installation, vous pourrez créer une base de mots de passe dans un fichier que vous pouvez stocker sur votre ordinateur, dans un disque dur ou sur une clé USB. Pour chaque nouveau mot de passe à enregistrer dans KeePass, il faudra renseigner vous-même le site web, l’identifiant et le code d’accès. Le logiciel vous indiquera à l’aide d’une jauge si le niveau de sécurité de votre mot de passe est suffisant.

Vous avez aussi la possibilité de générer automatiquement un mot de passe sécurisé et KeePass vous offre la possibilité d’attribuer une date d’expiration à vos codes d’accès. À noter tout de même : ce gestionnaire ne propose pas le remplissage automatique des cases pour vous authentifier sur vos comptes. À chaque fois que vous aurez besoin de vos mots de passe, il faudra aller sur le logiciel.

Dashlane

Cliquez ici pour accéder à Dashlane

Dashlane fait partie des gestionnaires de mots de passe le plus utilisés dans le monde. C’est un outil multiplateforme. Vous pouvez utiliser l’extension dans votre navigateur, le logiciel sur votre ordinateur et télécharger l’application sur mobile.

Comme les autres gestionnaires de mots de passe, Dashlane enregistre vos identifiants et codes d’accès, effectue la saisie automatique des informations dans les formulaires de connexion des vous aide à choisir des mots de passe sécurisés en les générant ou en vous indiquant lorsqu’il détecte des identifiants vulnérables.

Dashlane a une version gratuite qui permet aux utilisateurs de stocker gratuitement un nombre illimité de mots de passe sur un appareil. Si vous souhaitez plus de fonctionnalités ou si vous voulez utiliser le service sur d’autres appareils, il faudra prendre un abonnement.

LastPass

Cliquez ici pour accéder à LastPass

LastPass est un gestionnaire de mots de passe freemium. L’outil propose donc une formule gratuite et une formule premium.

La version gratuite vous permet déjà d’accéder à de nombreuses fonctionnalités pour un compte et un appareil, comme par exemple l’enregistrement illimité de mots de passe, le remplissage automatique des cases d’authentification, le générateur de mots de passe ou encore la surveillance du dark web.

Avec la version payante, vous avez entre autres un espace de stockage chiffré de 1 Go en plus, l’option multifacteurs pour vous connecter et l’accès depuis n’importe quel appareil.

Les données stockées sont chiffrées et seul vous y avez accès avec votre mot de passe principal. Parmi les fonctionnalités intéressantes, LastPass propose la double authentification, la lecture des empreintes digitales ou encore l’utilisation de clés digitales. L’outil propose aussi d’importer facilement les mots de passe déjà stockés ailleurs et, inversement, si vous décidez de changer pour un autre gestionnaire de mots de passe, vous permet de copier tous les accès stockés pour les transférer sur un autre service.

Bitwarden

Cliquez ici pour accéder à Bitwarden

Bitwarden est une solution open source avec plusieurs niveaux d’abonnement dont un abonnement gratuit très intéressant et complet. En effet, pour zéro euro, vous pouvez enregistrer un nombre illimité de mots de passe et y avoir accès depuis un nombre illimité d’appareils. En outre, Bitwarden s’engage à ne jamais faire payer pour cet abonnement. Avec cet abonnement gratuit, vous avez un cryptage « zéro connaissance » pour que l’éditeur ne puisse pas avoir accès à vos informations.

Bitwarden est accessible depuis votre navigateur, depuis votre mobile mais aussi sur ordinateur via une application dédiée. Il intègre également la double authentification, un générateur de mots de passe, le stockage de vos documents importants (passeport, carte de crédit…), le partage avec un autre utilisateur…

Un autre abonnement « Premium » pour seulement 10 $ par an vous permet d’avoir un cryptage amélioré, l’accès à Bitwarden Authenticator (une solution d’authentification avec génération de codes), un espace de stockage 1 Go… Enfin, l’abonnement « Families » vous permet de partager un abonnement entre 6 personnes pour 40 $ par an.

Sélection des meilleurs gestionnaires de mots de passe payants

1Password

Cliquez ici pour accéder à 1Password

Bien évidemment, la première fonctionnalité de 1Password est de stocker tous vos mots de passe. Mais il offre aussi la saisie automatique pour vous connecter rapidement à chacun de vos comptes. Il permet aussi le stockage d’autres informations importantes comme vos cartes bancaires, votre dossier médical, votre code de porte d’entrée… Vous avez jusqu’à 1 Go de stockage protégé.

L’outil WatchTower intégré vous permet d’assurer votre sécurité sur internet en vous informant quand l’un de vos mots de passe est faible, déjà utilisé ou compromis. Cet outil peut même vérifier la sécurité des sites que vous consultez.

1Password propose une période d’essai de 14 jours mais ne propose pas de version gratuite. Le programme ”Individuel” à 2,99 $ par mois permet une utilisation par une seule personne. Le programme ”Families” à 4,99 $ par mois permet une utilisation par 5 personnes. C’est donc un excellent moyen de payer moins cher son abonnement puisque chaque personne ne paye qu’un dollar par mois. D’ailleurs, il est possible de rajouter plus de personnes à cet abonnement en payant à chaque fois un dollar supplémentaire par mois et par personne.

Il existe également des abonnements pour professionnels, pour entreprises et même pour développeurs. Ces abonnements spécifiques offrent des fonctionnalités supplémentaires comme par exemple l’assistance, l’intégration avec des logiciels professionnels ou le partage pour chaque employé.

Dropbox Passwords

Cliquez ici pour accéder Dropbox Passwords

Le nom Dropbox ne vous est certainement pas inconnu puisqu’il s’agit d’une solution pour stocker vos fichiers et pouvoir ensuite les partager à votre entourage. Avec ses compétences en stockage et en sécurité, c’était tout naturel pour cette entreprise de proposer une solution de gestion de mots de passe.

Dropbox Passwords est une application disponible pour tous les utilisateurs Dropbox. Avec un compte Dropbox gratuit, vous ne pouvez stocker que 50 mots de passe accessibles sur 3 appareils. Pour avoir un nombre de mots de passe illimités, il vous faudra passer sur un abonnement Dropbox payant, à partir de 9,99 euros par mois. Bien évidemment, cet abonnement comprend aussi les autres services Dropbox comme un espace de stockage de 2 To, la possibilité de faire des signatures électroniques, la protection de vos données avec la fonction Backup…

Si ces fonctionnalités ont un intérêt pour vous, Dropbox Passwords est une solution intéressante. Si vous cherchez uniquement un gestionnaire de mots de passe, alors nous vous conseillons de prendre une solution spécialisée.

Keeper

Cliquez ici pour accéder à Keeper

Keeper est une solution complète pour protéger vos mots de passe mais pas que… Disponible en extension des principaux navigateurs, en application sur mobile et ordinateur ainsi qu’en interface web, Keeper permet évidemment la gestion des mots de passe avec saisie automatique avec KeeperFill qui permet également de créer rapidement des mots de passe complexes et sécurisés.

Keeper permet également le stockage d’informations et de fichiers sensibles et propose également une solution pour pouvoir partager ses données en toute confidentialité avec des proches ou dans le cadre du travail. L’authentification à deux facteurs offre un niveau de sécurité supplémentaire. Enfin, en cas de situation exceptionnelle ou de décès, Keeper vous permet d’ajouter jusqu’à 5 contacts ”urgence” qui pourront accéder à votre compte si nécessaire.

Keeper n’a pas d’abonnement basique gratuit, ni de période d’essai. En revanche, les deux types d’abonnement sont actuellement en réduction à -30%. L’abonnement Keeper Unlimited, destiné à un seul utilisateur, coûte donc 29,39 euros par an et l’abonnement Keeper Family, pour 5 utilisateurs, coûte 62,99 euros.

Qu’est-ce qu’un gestionnaire de mots de passe ?

Un gestionnaire de mots de passe a plusieurs fonctionnalités. C’est un outil numérique qui vous permet à la fois de créer de nouveaux codes d’accès sécurisés pour chaque site internet et de les stocker. Ainsi, en mémorisant un seul mot de passe, celui du gestionnaire, vous aurez automatiquement accès à tous les autres mots de passe enregistrés pour vous identifier sur un site.

Il existe 3 types de gestionnaires de mots de passe : les gestionnaires des navigateurs web, les gestionnaires intégrés aux ordinateurs, et les gestionnaires basés sur le cloud.

Quelles sont les fonctionnalités des gestionnaires de mots de passe ?

Comme le nom l’indique, ces outils servent à gérer vos mots de passe. Ils centralisent toutes les informations nécessaires pour vous identifier à vos différents espaces utilisateur.

Ils stockent ainsi vos identifiants et mots de passe, peuvent générer de façon aléatoire des mots de passe sécurisés, vous offrent la possibilité de vous connecter simplement en remplissant automatiquement votre identifiant et mot de passe au moment de l’authentification. Certains gestionnaires de mots de passe permettent aussi de partager de manière sécurisée vos identifiants avec des personnes tierces.

L’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe est-elle sécurisée ?

Comme nous avons pu le voir, un gestionnaire de mots de passe est très pratique pour ne pas avoir à retenir plusieurs dizaines de mots de passe complexes. La fonction de préremplissage vous permet également de vous connecter rapidement à n’importe quel site internet.

Mais un gestionnaire de mot de passe vous permet surtout de sécuriser l’ensemble de vos comptes en générant et en stockant des mots de passe complexes et sécurisés.

De votre côté, vous n’aurez qu’à retenir un seul mot de passe, celui pour accéder à votre gestionnaire. En ayant un seul mot de passe à retenir, vous pourrez choisir un mot de passe très compliqué à pirater et vous pourrez également le changer plus régulièrement pour maintenir le niveau de sécurité au maximum. Les meilleurs gestionnaires de mot de passe peuvent aussi être déverrouillés avec des systèmes de lecture d’empreinte digitale ou de reconnaissance faciale intégrés sur votre smartphone ou votre ordinateur.

La sécurité du gestionnaire de mot de passe dépendra également du niveau de cryptage du logiciel. Bien évidemment, les services payants sont plus souvent les plus sécurisés avec de meilleurs algorithmes de chiffrement. Par exemple, NordPass utilise XChaCha20, un algorithme utilisé par les géants de la Silicon Valley. Dashlane utilise un chiffrement AES-256, certifié par la NSA pour sécuriser les documents « Top secret ».

Enfin, un bon gestionnaire de mots de passe propose une architecture “zero-knowledge”, ou en Français “zéro connaissance”. Avec cette technologie, les informations sont cryptées avant d’être envoyées sur les serveurs de votre gestionnaire de mots de passe. L’éditeur du gestionnaire lui-même ne peut donc pas connaitre vos mots de passe.