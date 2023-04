AdGuard VPN : prix, sécurité, vitesse, fonctions, on vous dit tout

Réputé pour son bloqueur qui protège contre les publicités, les traqueurs, le hameçonnage et les logiciels malveillants, AdGuard dispose également d'une plateforme de VPN, qui sécurise votre connexion à internet et rend bien des services. Sécurité, débits, interface, fonctionnalités, tarif : nous l'avons testé, voici ce qu'il faut savoir sur AdGuard VPN.

AdGuard ambitionne de se faire une place parmi les meilleurs VPN sur un marché très concurrentiel. AdGuard VPN partage des points communs avec d'autres services de VPN, mais dispose aussi de ses particularités, qui en font une proposition unique. Nous avons pris en main la plateforme et lui avons fait subir une série de tests pour vous rendre compte de ses performances et de son intérêt, découvrez ce que nous en avons pensé.

Combien coûte AdGuard VPN ?

AdGuard VPN est disponible dans une version gratuite, limitée en fonctionnalités. Elle permet de bénéficier de 5 Go de bande-passante par mois, d'utiliser le VPN sur deux appareils en simultané, de disposer de débits jusqu'à 20 Mbps et de se connecter sur une sélection de serveurs. Cette offre gratuite peut convenir pour un usage très modéré du VPN, mais il faudra passer à la version payante si vous souhaitez utiliser AdGuard VPN pour du streaming vidéo, du téléchargement, ou pour vous protéger au quotidien.

L'abonnement payant fait sauter toutes les limitations de la formule gratuite, quel que soit le plan choisi. L'offre présentant le meilleur rapport qualité-prix est le forfait de deux ans, facturé 64,58 euros, soit l'équivalent de 2,69 euros par mois. Vous avez aussi la possibilité de souscrire à l'abonnement d'un an, qui coûte 43,09 euros, soit 3,59 euros mensuels. Enfin, le plan mensuel est proposé au prix de 10,79 euros par mois. Notez que ces tarifs sont hors-taxe et qu'il faut y ajouter la TVA pour obtenir les prix TTC. Mais c'est à vous de renseigner la TVA de quel pays vous devez payer, et pouvez donc en choisir un où elle elle est nulle pour payer moins cher. Autrement, elle s'élève à 20 % en France.

Les plans d'un et deux ans incluent une garantie de remboursement dans 30 jours si vous n'êtes pas satisfait du service, vous ne prenez donc aucun risque financier à essayer la version payante d'AdGuard VPN.

Comment résilier et être remboursé par AdGuard VPN ?

Toutes les demandes de remboursement pour les abonnements d'un et de deux ans effectuées dans les 30 jours suivant la date d’achat sont satisfaites, quelle qu’en soit la raison. Si le délai de 30 jours est dépassé, les demandes sont examinées au cas par cas et l'éditeur est en droit de vous le refuser. Le temps de traitement est relatif au mode de paiement utilisé, et varie généralement entre 5 et 10 jours ouvrables. Il faut contacter l’équipe d'assistance technique par email à l'adresse [email protected] pour demander un remboursement. Attention, il faut avoir souscrit directement depuis le site web et non depuis une plateforme tierce (Google Play, App Store) pour bénéficier d'un remboursement géré par AdGuard.

Un VPN, c'est quoi ? Et à quoi sert AdGuard VPN ?

Un VPN, pour réseau privé virtuel, a pour but de créer une connexion internet sécurisée. D'abord utilisés dans le monde professionnel pour accéder à des réseaux d'entreprise, ils se sont popularisés auprès du grand public pour répondre aux nombreuses menaces contre la vie privée et la confidentialité, ainsi que pour accéder à un plus grand nombre de contenus.

AdGuard VPN va dissimuler votre véritable adresse IP pour tromper votre FAI et les sites et applications auxquels vous vous connectez, chiffrer votre traffic pour protéger vos messages et vos données personnelles des pirates, vous permettre de visionner sans limite les programmes des services de streaming vidéo ou encore de faire des économies sur certains achats de biens et services, moins chers dans certaines régions du monde.

Sur quels appareils AdGuard VPN est-il disponible ?

AdGuard se décline sous la forme d'une application pour les environnements de bureau Windows et macOS ainsi que pour les appareils mobiles Android et iOS. Il existe également une extension pour navigateur sur Chrome, Edge, Opera et Firefox, qui permet de lancer le VPN plus rapidement depuis son browser lors de sa navigation web. Il est aussi possible d'installer AdGuard sur une Smart TV ou box TV sous Android TV depuis le Play Store.

Sur combien d'appareils peut-on installer AdGuard VPN avec un seul compte ?

Si AdGuard VPN gratuit ne laisse les utilisateurs recourir au service que sur deux appareils à la fois, la version payante prend en charge jusqu'à 10 appareils en simultané, de quoi protéger les smartphones, tablettes, ordinateurs et TV connectées de votre foyer. Si l'on compare à la concurrence, nous sommes ici sur une fourchette haute et l'offre se montre plutôt généreuse sur ce point. Par ailleurs, il est possible de se connecter à son compte AdGuard VPN sur un nombre illimité d'appareils, tant que la limite de 10 connexions VPN simultanées est respectée.

À combien de serveurs peut-on se connecter avec AdGuard VPN ?

AdGuard VPN ne communique pas le nombre exact de serveurs qu'il met à disposition de ses utilisateurs, mais nous savons que plus de 65 localisations à travers le monde sont proposées, réparties dans une cinquantaine de pays. Comme chez la concurrence, la couverture géographique est très dense en Europe, en Amérique du Nord et en Asie du sud-est, alors que les autres régions du monde sont bien moins pourvues.

En France, la seule localisation possible est Paris. Le choix le plus large au sein d'un même pays est à mettre au crédit des États-Unis, qui ont droit à 11 localisations distinctes à eux seuls. AdGuardVPN ne fait pas la distinction entre des serveurs optimisés pour le streaming vidéo, pour le téléchargement en peer-to-peer ou pour un anonymat renforcé.

Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, Molotov : peut-on accéder à des contenus géo-bloqués avec AdGuardVPN ?

Outre la sécurité et le respect de la vie privée, l'usage d'un VPN permet d'accéder à des contenus qui ne sont en principe pas disponibles dans le pays dans lequel on se trouve. Cela permet de profiter normalement de ses contenus français depuis l'étranger, ou au contraire débloquer des programmes diffusés à l'étranger depuis la France. Tous les services de VPN ne se valent pas en la matière, car les plateformes de streaming vidéo mettent en place des dispositifs anti-VPN de plus en plus efficaces pour lutter contre cette pratique. C'est pourquoi nous avons testé les performances d'AdGuard VPN au cas par cas sur ce point.

Nous avons dans un premier temps tenté d'accéder à des contenus disponibles dans d'autres pays. Sur Netflix, l'expérience est mitigée. Il a fallu plusieurs tentatives se concluant par un message d'erreur “Ce site est inaccessible” de notre navigateur avant de pouvoir enfin tromper le service de SVOD numéro 1 et lancer une série TV, The Magicians, qui n'est pas disponible en France, en nous connectant à un serveur situé aux États-Unis.

Sur Amazon Prime Video, nous n'avons pas du tout été en mesure de contourner les protections de la plateforme. Bien des VPN s'y cassent les dents, et AdGuardVPN n'y fait pas exception : il est très difficile de parvenir à tromper le portail de vidéo à la demande du géant de la distribution en ligne. Pour chacune de nos tentatives, les systèmes d'Amazon ont détecté que nous utilisions un VPN et nous ont bloqué l'accès au contenu désiré. “Votre appareil est conencté à Internet par l'intermédiaire d'un VPN ou d'un service proxy. Veuillez le désactiver et réessayer”, nous indique un message affiché par Prime Video.

Pour Disney+, nous rencontrons les mêmes problèmes qu'avec Netflix, c'est-à-dire des difficultés à nous connecter à la plateforme avant même de pouvoir tenter de lancer un contenu. AdGuard VPN fonctionne très bien sur YouTube pour faire sauter les restrictions géographiques qui limitent l'accès à certaines vidéos.

Si en France, la plupart des événements sportifs sont diffusés sur des chaînes payantes, ce n'est pas toujours le cas chez nos voisins francophones en Belgique et en Suisse. La RTBF et la RTS disposent des droits de retransmission de la Formule 1, de la MotoGP, de certains matchs de Ligue des Champions de football et d'autres compétitions. L'accès en clair aux chaînes de la RTBF et de la RTS est réservé respectivement aux résidents belges et suisse, il faut donc utiliser un VPN pour profiter de leurs contenus. AdGuard VPN nous a permis sans problème d'accéder aux contenus de la RTBF, mais nous nous sommes heurtés à plus d'obstacles en ce qui concerne la RTS.

Nous avons également essayé de nous connecter à un serveur français depuis l'étranger afin de pouvoir profiter des contenus uniquement disponibles chez nous lorsque nous ne sommes pas en France. AdGuard VPN nous a permis d'utiliser Molotov dans son offre gratuite tout à fait normalement. Par contre, les plateformes des grands groupes télévisuels français détectent le VPN et empêchent toute connexion : nous avons échoué à visionner des contenus sur France TV, 6Play et RMC BFM Play. Nous avons toutefois pu accéder à MYTF1 avec succès.

Débits et vitesse de connexion avec AdGuardVPN

Étant donné que le trafic fait un détour par un serveur tiers intermédiaire, les performances de la connexion internet sont forcément moindres lorsque l'on utilise un VPN. En fonction de la qualité de l'infrastructure du fournisseur de VPN, l'impact sur les débits, la latence et la vitesse de connexion peut varier fortement. Nous avons soumis AdGuard VPN à une série de tests pour mesurer son incidence sur la qualité d'une connexion fibrée.

En Wi-Fi, notre connexion sans VPN atteint 438 Mbps de débits descendants, 331 Mbps de débits montants, pour un ping de 6 ms. Lorsque nous nous connectons au serveur VPN le plus proche de nous (et donc le plus rapide) d'AdGuard VPN, nous constatons logiquement une baisse des performances, mais celles-ci restent très convaincantes : 403 Mbps en download, 244 Mbps en upload et 24 ms de latence. Les débits restent donc élevés et permettent de naviguer ou d'effectuer du streaming vidéo sans problème, seul le ping pouvant causer problème pour le jeu en ligne ou le cloud gaming.

Pour la dernière étape de notre expérimentation, nous avons testé une connexion VPN sur un serveur situé aux États-Unis, à longue distance donc. Logiquement, les débits se dégradent plus fortement (185 Mbps en descendant et 87 Mbps en ascendant), mais cela est largement suffisant pour regarder des contenus en 4K sur les plateformes de SVOD. La latence s'envole à 104 ms, ce qui reste très correct pour une connexion VPN outre-Atlantique. Les vidéos se lancent rapidement, sans altération de la qualité de l'image et sans problème de mémoire tampon.

Les résultats obtenus sont donc satisfaisants. Ils peuvent s'expliquer par l'usage du protocole AdGuard VPN, qui fonctionne avec des données plutôt qu'avec des paquets. AdGuard VPN établit un tunnel séparé pour chaque connexion et transfère les données via ce tunnel. Ce procédé permet de mettre en mémoire tampon les données de plusieurs paquets en un seul, ce qui requiert moins de confirmations et contribue donc à accélérer les opérations, et in fine la vitesse du VPN.

Interface et facilité d'utilisation d'AdGuard VPN

L'application de bureau d'AdGuard VPN se présente sous la forme d'une fenêtre qui ne prend pas en charge le plein écran. À l'ouverture du logiciel, un bouton vert bien mis en évidence permet de se connecter rapidement au dernier serveur utilisé. Si vous désirez changer, il suffit d'en choisir un autre dans la liste à droite, qui propose d'abord les trois localisations offrant la connexion VPN la plus rapide, puis toutes les localisations par ordre alphabétique. Un champ de recherche permet de trouver plus facilement un pays qui intéresse. Malheureusement, la plateforme ne dispose pas de fonction de favoris pour accéder plus simplement aux localisations dont vous avez l'habitude d'avoir recours.

L'interface est très simple et efficace, on comprend très vite comment accéder aux différentes fonctions d'AdGuard VPN et un code couleur permet de savoir en un coup d'oeil quels sont les serveurs offrant les meilleures performances. L'application est disponible en français et supporte le mode sombre. Une option propose d'activer les mises à jour automatiques pour ne pas avoir à s'en occuper soi-même.

L'extension AdGuard pour navigateur est encore plus minimaliste. En un clic, vous êtes connecté au VPN depuis le dernier serveur enregistré. Pour changer de localisation, il faut cliquer sur l'actuelle, et la liste apparaît alors, de la même manière que sur l'app desktop.

L'application mobile reprend les mêmes codes que les autres versions : un bouton vert de connexion rapide à l'ouverture, un balayage vers le haut pour afficher la liste des localisations, et une barre d'onglet en bas pour passer d'un menu à l'autre. Il faut appuyer sur les icônes des différents menus pour y accéder, l'appli ne proposant pas de navigation par balayage vers la gauche et la droite. Sur Android, le menu contextuel (qui s'affiche après un appui long sur l'icône de l'app) permet d'activer le VPN sans besoin d'ouvrir l'application, une idée bien pratique.

Sécurité, confidentialité et vie privée avec AdGuard VPN

AdGuard collecte votre adresse email, votre date d'inscription, les informations relatives à vos abonnements et licences, les applications AdGuard installées, la date de la dernière synchronisation et les adresses IP de vos appareils, mais s'engage à ne pas les communiquer à des tiers et à respecter le RGPD européen. De plus, la société ne conserve pas les journaux d'activité et de connexion de ses utilisateurs, et ne possède donc aucune donnée sur votre navigation et votre trafic. AdGuard est une société basée à Chypre, un pays qui offre une double garantie : l'entreprise est tenue de respecter le droit européen et n'est pas localisée dans un état faisant partie de l'une des grandes alliances de surveillance (5 Eyes, 9 Eyes, 14 Eyes).

AdGuard a développé son propre protocole VPN propriétaire plutôt que de miser sur une solution déjà existante. L'éditeur explique que les protocoles VPN populaires comme OpenVPN, WireGuard ou IPSec peuvent être facilement détectés et bloqués au niveau du réseau, et les masquer engendre une perte de performances. Avec le protocole AdGuard VPN, “il est presque impossible de faire la distinction avec le trafic HTTPS normal”, assure AdGuard : la connexion ressemble au VPN ressemble à une connexion web standard.

Le chiffrement TLS (Transport Layer Security) est en charge de la protection des données qui transitent par le tunnel VPN. Cette technologie a l'avantage de reposer sur des bibliothèques qui sont constamment auditées pour la sécurité. L'algorithme AES-256, réputé inviolable par force brute, a recours à une technique de chiffrement par blocs avec une clé symétrique d'une longueur de 256 bits.

AdGuard fait savoir qu'il compte prochainement rendre le code des implémentations serveur et client open source, ce qui permettra à n'importe qui de vérifier la sécurité accordée par le protocole VPN utilisé par AdGuard VPN.

Quelles sont les principales fonctionnalités d'AdGuard VPN ?

Pour les utilisateurs qui ont besoin de fonctions avancées, AdGuard VPN propose de nombreuses possibilités de personnalisation de l'expérience. L'une de ses options phares est la liste d'exclusions, qui fonctionne selon deux modes :

Avec le mode régulier, activé par défaut, AdGuard se met en marche sur l'ensemble de l'activité sur internet, sauf pour les sites web ajoutés à la liste d'exclusion.

En mode sélectif, le VPN reste désactivé et ne se en route que pour les sites web ajoutés à cette même liste d'exclusion.

Vous pouvez donc choisir entre ces deux options, qui visent des usages différents. Le mode régulier est plus intéressant pour la sécurité et le respect de la vie, le mode sélectif est plus utile si vous désirez seulement cacher votre identité ou votre localisation à certaines plateformes bien précises.

AdGuard VPN fait les choses bien avec cette fonction en permettant d'importer ou d'exporter une liste d'exclusions depuis un fichier, en format .txt par exemple. Il est aussi possible d'entrer manuellement dans l'interface les noms de domaines à ajouter à la liste, ou les choisir depuis la liste de suggestions proposées par l'application, triées par catégorie pour une meilleure lisibilité (réseaux sociaux, shopping, streaming, jeux, messageries…).

Notons que le Split Tunneling repose sur le même principe, mais qu'il s'agit ici d'autoriser ou de bannir des applications et non des sites web. Cette fonction est disponible actuellement sur Windows, macOS et Android.

AdGuard VPN dispose aussi du Kill Switch, une fonction de sécurité incontournable pour tout bon VPN. Une fois activé, il va automatiquement couper la connexion internet dès lors qu'une interrumption du VPN est détectée. En cas de problème avec le tunnel VPN, vous êtes ainsi protégé des fuites de données, une dangereuse menace, surtout si vous utilisez le réseau mobile ou des réseaux WiFi publics.

Sur Android et iOS, l'application met à disposition une fonction d'Auto-protection, qui permet de paramétrer dans quelles situations le VPN doit s'activer automatiquement. Vous pouvez faire en sorte qu'AdGuard VPN s'enclenche quand vous vous connectez à un réseau cellulaire, à un réseau WiFi ou dans les deux cas. Cela évite d'oublier d'activer son VPN si vous choisissez de ne pas l'avoir toujours en marche. L'Auto-proteciton est en développement pour Windows et Mac et devrait prochainement débarquer sur ces supports.

AdGuard VPN bloque-t-il les publicités ?

Le Bloqueur AdGuard est le meilleur outil pour bloquer les publicités et les trackers. Il est compatible avec l'utilisation d'AdBlock VPN, et doit être souscrit à part. Mais AdGuard VPN peut aussi se montrer efficace sur ce terrain grâce à AdGuard DNS, inclus avec l'abonnement au VPN. Ce service permet de contrôler tout le trafic web sur vos appareils, et notamment d'empêcher les publicités de s'afficher sur les sites web, ainsi que les trackers de pister votre activité et de collecter des informations à votre sujet.

AdGuard DNS bloque l'accès aux domaines publicitaires, de suivi, malveillants ou hameçonneurs, offrant une protection contre le piratage et le vol de données, et améliorant le confort d'utilisation. Un tableau de bord permet de vérifier quels sites indésirables ont été détectés et bloqués par AdGuard DNS. AdGuard donne la liberté de créer plusieurs serveurs DNS personnalisés, que l'on peut attribuer à nos différents appareils.

Service client

AdGuard VPN dispose d'un centre d'assistance sur son site web. Si vous êtes sur une application, rendez-vous dans l'onglet Assistance et sélectionnez la section qui correspond à votre situation pour être redirigé vers la bonne page web. L'éditeur fournit une FAQ répondant à bon nombre de questions populaires sur les options et le fonctionnement du VPN. Pour aller plus loin et obtenir des instructions plus détaillées, nous avons également une Base de connaissances, qui fait office de documentation pour la plateforme.

AdGuard VPN met en avant la possibilité d'obtenir l'aide de la communauté en cas de soucis, via Telegram et Reddit. Il est également possible de contacter un conseiller de l'assistance technique par email à cette adresse : [email protected]. Le service ne propose pas de chat pour communiquer avec le support client en direct.