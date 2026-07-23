Elon Musk annonce un film L’Odyssée “historiquement fidèle” généré par son IA Grok

Pas convaincu par L'Odyssée de Christopher Nolan, Elon Musk pense pouvoir faire mieux en créant un film entièrement généré par Grok, son IA.

L'Odyssée de Christopher Nolan est l'un des événements cinématographiques de ces dernières années. L'adaptation de l'œuvre d'Homère déchaîne les passions, entre casting 5 étoiles et recours au si rare format pellicule IMAX 70 mm qui fait tant jaser. Ses débuts au box-office sont tonitruants et l'Odyssée réalise sans surprise le démarrage le plus important de l'année dans les salles obscures.

Ce succès ne l'empêche pas d'être la cible d'un certain scepticisme chez certains. En tête de file, Elon Musk, qui a vivement critiqué le choix de l'actrice Lupita Nyong'o pour incarner Hélène de Troie et de l'acteur Elliot Page pour interpréter Sinon. La première est noire, le second est transgenre. Une hérésie pour l'un des plus féroces opposants au “wokisme” dans le 7e art. Elon Musk est allé jusqu'à accuser Christopher Nolan de chasser les récompenses et d'avoir perdu son intégrité.

Comment L'Odyssée peut-elle être “historiquement fidèle” ?

En réponse à une vidéo générée par Grok Imagine, censée être un extrait de ce que pourrait être un film L'Odyssée généré par IA, Elon Musk déclare : “Avant la fin de l'année, Grok Imagine réalisera un long métrage de L’Odyssée qui sera historiquement fidèle et respectueux de l’art d’Homère”. On ne sait pas vraiment ce qu'il entend par l'expression “historiquement fidèle”, il lui a peut-être échappé que L'Odyssée n'est qu'une fiction basée sur des éléments mythologiques. Les dieux et créatures de la mythologie grecque lui paraissent peut-être plus réels que la diversité chez l'être humain.

Entre le jeu d'acteur à peine digne d'une série B, l'absence de photographie ou encore des transitions entre les scènes qui donnent la nausée, on peut être sûr que ce film ne risque pas d'attirer grand monde au cinéma. Même disponible gratuitement en ligne, il ne devrait pas intéresser grand monde.

“L'idée qu'elle [l'IA, ndlr] remplace purement et simplement les êtres humains et leur créativité est pour moi une absurdité. Je n'ai jamais vu une technologie aussi bien adoptée par Wall Street, les investisseurs et les entreprises technologiques, et aussi catégoriquement rejetée par le public”, déclarait Christopher Nolan il y a quelques jours dans des propos rapportés par The Guardian.