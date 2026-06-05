Cette attaque DDoS d’un nouveau genre pourrait casser Internet

En utilisant l'IA Codex d'OpenAI, des chercheurs en cybersécurité ont découvert une nouvelle attaque DDoS particulièrement puissante. Avec peu de ressources, une personne mal intentionnée peut faire planter les serveurs hébergeant la plupart des sites Internet dans le monde.

Si l'intelligence artificielle peut servir à développer des cyberattaques, elle peut aussi être utilisée pour en découvrir. Ici, des chercheurs se sont servis de Codex d'OpenAI, un “agent de programmation pour développer et déployer avec l’IA, basé sur ChatGPT“, lit-on dans sa description. Avec son aide, une attaque de type DDoS (Distributed Denial of Service, ou attaque par déni de service en français) a été dévoilée. Encore jamais vue, elle a des effets dévastateurs.

Rappelons d'abord que le but est de submerger un site Internet et plus globalement les services numériques pour les rendre inaccessibles. Cela passe généralement par l'envoi massif de requêtes dans un délai très court. Incapable de les gérer, le serveur finit par planter. Comme si des millions de personnes cherchaient à entrer en même temps par une seule et même porte. Pour ce qui est de la méthode découverte, surnommée HTTP/2 Bomb, c'est un peu plus vicieux.

Comment l'attaque DDoS HTTP/2 Bomb peut faire planter tous les sites Internet

Dans le détail, HTTP/2 Bomb combine deux attaques DDoS déjà connues. Le principe de cette fusion est de forcer un serveur à réserver de grandes quantités de mémoire tout en envoyant très peu de données en retour. Normalement, quand une requête est envoyée à un serveur, celui-ci alloue une certaine quantité de mémoire à son traitement puis, une fois la demande gérée, libère le montant réservé. HTTP/2 Bomb fait en sorte que cette libération n'ait pas lieu.

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Résultat : l'utilisation de mémoire augmente à mesure que les requêtes malveillantes arrivent, entraînant au final un arrêt du serveur. “Un ordinateur personnel connecté à un réseau de 100 Mbps peut rendre un serveur vulnérable inaccessible en quelques secondes. Face à Apache httpd et Envoy [deux serveurs populaires, ndlr], un seul client peut consommer et monopoliser 32 Go de mémoire serveur en une vingtaine de secondes“, résume les chercheurs de chez Calif. Certains gestionnaires de serveurs disent avoir déjà corrigé la vulnérabilité exploitée.