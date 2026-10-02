VisionQuest sur Disney+: Ultron et Vision se déchaînent dans le nouveau trailer de la série Marvel

Disney+ prépare l’arrivée de la série VisionQuest de Marvel avec une bande-annonce généreuse en événements. Ultron est plus que jamais de la partie et il est bien décidé à mener Vision à la baguette.

VisionQuest

Déjà 5 ans que les fans attendent. 5 ans depuis la fin de l’excellente série Marvel WandaVision, qui met en scène la Sorcière rouge dans un monde illusoire qu’elle a elle-même créé après les événements d’Avengers : Endgame. Et ce pour une raison simple (attention, spoiler) : son compagnon, Vision, perd la vie dans le film précédent, Avengers : Infinity War. WandaVision se termine par la création de White Vision, une nouvelle version du personnage héritant de tous les souvenirs de l’original, et son départ pour découvrir qui il est vraiment.

Lire aussi – Avengers Endgame : Marvel ajoute des scènes inédites et sème le chaos avant Doomsday

Depuis, pas grand chose à se mettre sous la dent. On en apprend un peu plus sur l’histoire de VisionQuest, le nom de la série à venir. Le casting se dévoile également peu à peu, tandis que des premières images nous montrent Vision et Ultron, antagoniste d’Avengers : L’Ère d’Ultron (2015). Ce dernier est en effet de retour, avec pour objectif à peine dissimulé d’influencer le nouveau Vision. Leur dynamique est d’ailleurs au centre d’un nouveau trailer.

Découvrez la nouvelle bande-annonce de la série VisionQuest sur Disney+

Vision possède les souvenirs de l’ancien, mais il est conscient d’une chose : il ne possède pas sa « vertu » et ne se voit donc pas comme un héros à l’image de son prédécesseur. C’est là qu’Ultron voit sa marge de manoeuvre pour en faire un acolyte partageant son point de vue sur le monde. Quant à Vision, il se focalise sur l’un de ses fils, Tommy, retenu malgré lui et qu’il compte bien sauver.

Vision et Ultron devraient fatalement finir par se retourner l’un contre l’autre, comme en atteste quelques secondes de la vidéo ci-dessus. Les deux premiers épisodes de VisionQuest seront diffusés le 14 octobre 2026 sur Disney+. Les autres suivront à raison de un par semaine, pour un total de 8.


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