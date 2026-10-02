Votre voiture pourrait bientôt répondre à vos messages avant que vous y pensiez

Les voitures compatibles Android Auto reçoivent peu à peu les fonctions pilotées par Gemini. Une nouvelle version de l’application contient des traces d’un outil jusqu’ici réservé aux Google Pixel. Il devine le contexte du trajet et propose l’action utile sans la moindre commande vocale.

Côté voiture, le système de Google gagne des fonctions à un rythme soutenu. Depuis le printemps, l’interface a été repensée, la vidéo s’affiche à l’arrêt et les jeux vidéo sont sortis de bêta sur Android Auto. Gemini occupe désormais le centre du dispositif. Tout converge vers le même objectif, garder les mains sur le volant.

La firme de Mountain View avance sur plusieurs fronts, et Google Meet doit aussi s’afficher sur l’écran des voitures compatibles. Depuis quelques jours, la mouture d’Android Auto distribuée aux testeurs cache un indice bien plus inattendu. Des lignes de texte repérées dans les versions 17.8 stable et 17.9 bêta évoquent une assistance proactive encore absente des véhicules. Ces mentions trahissent un développement en cours.

Magic Cue préparerait des réponses toutes faites sur l’écran des voitures compatibles

Magic Cue porte ce nom depuis son arrivée sur les Pixel 10. D’après l’analyse de l’application menée par 9to5Google, la fonction se prépare maintenant pour la route. Elle lit le contexte du moment et affiche une suggestion utile sans la moindre sollicitation. Au volant, elle proposerait par exemple d’envoyer une adresse de Google Maps à un contact venant d’écrire. Sur sa génération suivante de mobiles, la marque l’a rebaptisée Proactive Assistance.

Plusieurs chaînes de code citent des réglages dédiés, avec une description promettant des suggestions personnalisées et un gain de temps au conducteur. Un autre libellé promet ces conseils directement dans l’habitacle. Rien ne garantit une sortie, car les éléments repérés dans une bêta disparaissent parfois sans explication. Google n’a donné aucune date depuis son annonce du printemps, et personne ne sait aujourd’hui quels véhicules profiteront les premiers de cette assistance au volant.

La fonction reste pour l’instant réservée aux Google Pixel. Son intégration dans la voiture exigerait donc un mobile maison, et les propriétaires d’un Samsung Galaxy devraient patienter. Reste l’essentiel. Chaque seconde passée à manipuler un téléphone au volant augmente nettement le risque d’accident, et les constructeurs comme les éditeurs cherchent depuis des années à réduire ces gestes parasites. Android Auto équipe plus de 250 millions de véhicules.