Comment Marvel va faire le lien entre Avengers Endgame et Doomsday ? Cette théorie l’explique

Un internaute pense avoir compris comment (et pourquoi) Avengers Endgame est forcément lié à Doomsday, le prochain gros film de Marvel. Selon sa théorie, tous les éléments étaient présents dès 2019.

Avengers Doomsday

Ils seront de retour“. Voilà comment on pourrait résumer les multiples trailers d'Avengers Doomsday ces derniers temps. Alors que la sortie du film tant attendu se rapproche à grands pas, chaque nouvelle vidéo nous montre que tel ou tel personnage participera bien aux festivités. Ce n'est pas pour rien qu'Avengers Doomsday promet d'être “le plus grand rassemblement” de super-héros de l’histoire. Citons en vrac Captain America (celui de Steve Rogers), Les 4 Fantastiques, les X-Men… Tout le monde sera là.

Mais avant ça, il y a aura une autre bonne raison d'aller au cinéma : Marvel ressort une version modifiée d'Avengers Endgame le 23 septembre 2026 en France. Pour le studio, l'objectif est clair, faire le lien entre Endgame et Doomsday. On ignore ce que le long-métrage comportera de nouveau, mais pour l'internaute répondant au pseudonyme d'Earth 616 sur X (Twitter), les scènes supplémentaires permettront d'expliquer le pont entre les deux.

En 2019, Avengers Endgame préparait déjà l'arrivée de Doomsday

Attention, nous allons devoir dévoiler la fin d'Avengers Endgame. Si vous ne l'avez pas encore vu, arrêtez votre lecture. Souvenez-vous : une fois Thanos vaincu (pour la 2e fois) grâce au sacrifice d'Iron Man, Steve Rogers décide de remonter le temps pour vivre la vie qu'il n'a jamais eu avec Peggy Carter. Une scène touchante, mais qui n'est pas sans conséquence puisqu'elle créée une réalité alternative. La décision du Captain, en apparence anodine, déclenche alors la destruction progressive du multivers.

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Capturé par le Tribunal des Variations Anachroniques (TVA), dont le rôle est précisément de surveiller ce genre d'anomalies, Loki se rend compte de ce qu'il se passe. Il rend visite à Steve et Peggy, alors parents d'un enfant, et les prévient que les agents du TVA sont à leurs trousses. Afin de les sauver, il les transfère dans un univers où ils n'existent pas : la planète Terre sur laquelle se trouvent Les 4 Fantastiques.

Pendant ce temps, le Docteur Fatalis continue de chercher la cause de l'effondrement du multivers. Il trouve enfin Steve Rogers sur la Terre 828 et lui explique tout. Captain America comprend que son choix d'il y a plusieurs années a eu des conséquences dramatiques et accepte de revenir dans sa réalité d'origine pour mettre fin à la catastrophe. Voilà la théorie d'Earth 616. Selon lui, le “nouveau” Avengers Endgame de septembre 2026 montrera les scènes décrites ici pour que l'on comprenne mieux les enjeux de Doomsday.

À quel point cette théorie est plausible ?

Si l'on se réfère aux comics mettant en scène le Docteur Fatalis, l'internaute reste dans les clous. Contrairement à ce que l'on peut penser de prime abord, le super-vilain n'est pas seulement animé par son désir de vengeance envers Les 4 Fantastiques. Il a vu d'innombrables futurs où l'humanité cause sa propre disparition, ainsi qu'un autre où il la sauve en devenant son dirigeant absolu. Quelque part, et malgré des moyens peu recommandables, Fatalis veut sauver le monde. À sa manière.

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Il parvient d'ailleurs à ses fins par deux fois. Si dans un cas il est finalement destitué par des super-héros, dans l'autre il amène une ère de paix et d'égalité pour tous les habitants de la Terre. Il abdiquera lui-même, comprenant qu'il préfère la conquête à la tranquillité.

Quels que soient les éléments dans lesquels viendront piocher les Studios Marvel, on peut raisonnablement penser qu'Earth 616 n'est pas trop éloigné de la vérité. D'autant que cela expliquerait “facilement” pourquoi tout le monde, y compris Steve Rogers, doit se rassembler sous une même bannière. Plus qu'à attendre la sortie d'Avengers Doomsday le 16 décembre 2026 en France pour savoir s'il a eu raison.


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