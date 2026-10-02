Vous pouvez installer Windows 11 26H2 sur un PC non compatible avec cet outil

Un développeur a trouvé comment installer Windows 11 26H2 sur des PC qui, en théorie, n’en remplissent pas les prérequis. L’outil chargé de l’opération est disponible, mais attention tout de même.

Windows 11
Crédits : 123RF

En théorie, vous ne pouvez pas installer Windows 11 (ou ses mises à jour 2xH1 et 2xH2) sur n’importe quel ordinateur. Microsoft impose en effet des prérequis matériels et logiciels. Dans les faits, il existe plusieurs moyens de contourner ces obligations pour quand même profiter des dernières nouveautés du système d’exploitation. Vous pouvez par exemple bidouiller à partir d’un pilote de Windows 10, ou, plus simplement, utiliser un outil créé pour gérer l’opération à votre place.

Nous sommes ici dans cette dernière catégorie. Le but est d’installer la mise à jour annuelle Windows 11 26H2 même si le PC n’en remplit pas les conditions. Depuis 2024, seuls les processeurs dotés des instructions PopCnt et SSE4.2 peuvent lancer Windows 11.

Mais, comme l’a découvert le développeur de l’outil POP4.2, « bien que Windows 11 vérifie la présence de PopCnt et de SSE4.2, il ne nécessite pas réellement SSE4.2 pour 99 % de ses fichiers. Seules quelques exceptions subsistent, pour lesquelles il existe des solutions de contournement ». Un processeur possédant seulement PopCnt suffit donc.

POP4.2 installe Windows 11 26H2 sur les machines non compatibles, mais…

Sans entrer dans les détails techniques, l’internaute a procédé à de l’ingénierie inversée pour comprendre comment Microsoft bloquait l’installation de la mise à jour. Il a ensuite modifié un paramètre pour que Windows 11 26H2 saute la vérification de la présence de SSE4.2. Ainsi, même un ordinateur équipé du processeur AMD Phenom X4 9600 de 2008 (par exemple) devient capable de faire tourner la dernière mise à jour annuelle de Windows.

Lire aussi – Windows 11 : on peut enfin supprimer les applications compagnon Microsoft 365 installées automatiquement sur les PC

Le programme ainsi que les instructions nécessaires à son usage sont disponibles sur la page Github de POP4.2. Son développeur prévient de quelques limitations : il est possible que des puces nForce de Nvidia pour cartes-mères ne fonctionnent pas après la mise à jour. De même, la famille des processeurs Intel Core 2 ne prend pas en charge l’instruction SSE4a. Ils ne sont donc pas compatibles.


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