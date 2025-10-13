Le casting de la série Marvel VisionQuest se dévoile, la suite de WandaVision prépare du lourd

À l'occasion du Comic Con de New York, Marvel a révélé une bonne partie du casting de la série VisionQuest, qui vient conclure la trilogie démarrée avec WandaVision et Agatha All along.

La série VisionQuest est très attendue par les fans. Suite et fin de la trilogie entamée avec l'excellente WandaVision suivie d'Agatha All Along sur Disney+, elle mettra en scène Vision, le super-héros artificiel mort lors des événements d'Avengers Infinity War. La Sorcière Rouge a recréé une version blanche du personnage, laquelle s'est retrouvée avec tous les souvenirs de l'original. À la fin de WandaVision, il s'envole pour un voyage initiatique à la découverte de qui il est vraiment.

Voilà en substance ce qu'il faut savoir pour comprendre les enjeux de la série Marvel VisionQuest. Le récent Comic Con de New York fut l'occasion d'en apprendre plus, notamment sur le casting que l'on retrouvera à l'affiche. Il n'a pas été entièrement dévoilé, mais on peut déjà voir à quel point l'accent sera mis sur les différentes intelligences artificielles qui peuplent l'univers du Marvel Cinematic Universe.

Voici qui incarnera ces personnages dans VisionQuest sur Disney+

En plus de Paul Bettany dans le rôle de Vision, on retrouvera Henry Lewis, Jonathan Sayer, James D’Arcy, Orla Brady, Emily Hampshire et James Spader pour incarner respectivement les versions physiques des IA Dum-E, U, Jarvis, Friday, Edith et Ultron.

La présence de Ruaridh Mollica est également confirmée. Il jouera Tommy Maximoff, l'un des deux fils que la Sorcière Rouge a créé par magie. L'autre étant Billy (Joe Locker), que l'on a découvert dans Agatha All Along. On ignore encore si l'acteur reprendra son rôle dans VisionQuest cela dit.

Brad Winderbaum, à la tête de Marvel Television, a profité de l'occasion pour glisser un message à l'attention des fans de la première heure : “Ce que je peux dire de la vision de Terry [Matalas, créateur de VisionQuest, ndlr] pour la série, c'est qu'il connaît le lore. Donc, si vous suivez le MCU depuis toutes ces années, vous serez très, très, très récompensé“. Vous avez encore le temps de rattraper votre éventuel retard, VisionQuest sera diffusée sur Disney+ dans le courant de l'année 2026.

Source : Marvel