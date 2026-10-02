40 % de réduction POCO F8 Pro : un Snapdragon 8 Elite à bord, pour moins de 400 €

Le POCO F8 Pro profite d’une belle réduction sur AliExpress. La version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage revient à 391 € grâce au code PHD45. Vous pouvez ainsi vous offrir ce smartphone performant avec une économie de plus de 260 €.

POCO F8 Pro

La gamme Poco a la particularité de rendre des smartphones très performant accessible. Le Poco F8 Pro est équipée d’un processeur que l’on retrouve sur des modèles haut de gamme, mais son prix est largement inférieur aux tarifs pratiqués sur ce segment.

Si vous jouez régulièrement sur votre smartphone ou recherchez un modèle disposant d’une bonne réserve de puissance, il a de sérieux arguments à faire valoir, et ce, pour moins de 400 € grâce aux promotions proposées lors du Local Day d’AliExpress.

Le site affiche la version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage à 436,77 € au lieu de 653 € normalement. Il aurait pu s’arrêter là que l’offre serait déjà très intéressante, mais il reste une étape pour obtenir la réduction supplémentaire de 45 € : saisir le code PHD45 au panier. Le prix passe ainsi à 391,77 €.

La réduction totale est d’environ 40%, ce qui vous permet de réaliser une économie de 261 €. Le produit est expédié depuis la France, avec une livraison gratuite en moins de 5 jours.

POCO F8 Pro : une configuration confortable pour jouer, mais pas seulement

C’est le processeur Snapdragon 8 Elite qui fait tourner le Poco F8 Pro, épaulé par 12 Go de RAM et 256 Go de stockage dans cette tâche. Cette configuration encaisse les jeux exigeants sans difficulté et offre une fluidité irréprochable pour les tâches du quotidien.

L’écran du Poco F8 Pro a une taillé de 6,59 pouces. Il s’agit d’une dalle AMOLED avec une définition de 2 510 × 1 156 pixels et un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 120 Hz. Les contenus compatibles profitent par ailleurs du Dolby Vision et du HDR10+.

Vous retrouvez un capteur principal de 50 MP en ce qui concerne les photos. Il est accompagné d’un ultra grand-angle de 8 MP et d’un téléobjectif de 50 MP avec zoom optique 2,5x, ce qui confirme bien son positionnement haut de gamme. Un capteur de 20 MP est intégré à l’avant pour les selfies.

Le Poco F8 Pro dispose enfin d’une batterie de 6 210 mAh, compatible avec la charge rapide 100 W. L’adaptateur secteur n’est pas inclus dans l’emballage standard comme d’habitude désormais sur le marché des smartphones. Il faut donc prévoir un chargeur adapté pour profiter de cette puissance.

Le POCO F8 Pro dispose pour finir de haut-parleurs stéréo conçus en partenariat avec Bose et profite d’une certification IP68 pour la résistance à l’eau et à la poussière. Le tout dans un boîtier de 8 mm d’épaisseur, pour un poids de 199 g.


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