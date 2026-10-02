La Terre a perdu l’équilibre plus souvent qu’on le croyait à l’ère des dinosaures (et ce n’est pas sans conséquence)

Il est de ces phénomènes que l’on croit bien connaître, mais qui se révèlent être bien plus notables que ce que l’on pensait. On sait par exemple que la Terre bascule pour conserver son équilibre. Mais alors que l’on considérait ce phénomène comme négligeable, des scientifiques viennent de mettre au jour notre méconnaissance sur son influence : la dérive vraie des pôles aurait en réalité joué un rôle significatif sur l’environnement global terrestre.

Terre
Crédits : 123RF

C’est un fait : la planète bleue n’est pas plate – quoi qu’en disent les platistes. Mais du fait de sa rotation continue, elle n’est pas parfaitement sphérique. Pour conserver son équilibre lorsque la répartition de sa masse varie – notamment dû à la dynamique de la surface ou du manteau –, elle est obligée de pivoter par rapport à son axe de rotation. Cela provoque le déplacement des pôles Nord et Sud à la surface de la Terre.

Ce phénomène est appelé « dérive vraie des pôles ». Les scientifiques ont longtemps pensé que ce basculement était continuellement lent, voire négligeable. Mais une nouvelle étude publiée dans Science révèle que les effets de ce « basculement » sur l’environnement terrestre pourraient être bien plus significatifs qu’on ne le pensait.

Lire aussi – Des scientifiques ont fait une découverte fascinante sur les origines de la Terre, son passé est enfoui sous nos pieds !

Ce phénomène sous-estimé aurait contribué à redessiner le visage de la Terre dès l’époque des dinosaures

Pour arriver à cette conclusion, les chercheurs ont recouru à une nouvelle méthode pour étudier la dérive vraie des pôles : partant de l’idée que le « basculement » de la Terre perturbe l’hydrosphère (et la lithosphère dans des proportions moindres), ils ont utilisé des cartes de l’inondation des continents pour étudier le visage de la Terre il y a jusqu’à 320 millions d’années.

Prenant des intervalles de 10 millions d’années – ce qui est peu à l’échelle géologique –, ils ont analysé les signaux indiquant des changements majeurs, comme des modifications dans la répartition des terres émergées et immergées. Quatre intervalles de dérive vraie des pôles « rapide » sont ainsi ressortis :

  • Le Crétacé moyen (il y a 100 à 90 millions d’années),
  • La transition entre le Jurassique supérieur et le Crétacé inférieur (il y a 150 à 140 millions d’années),
  • Le Jurassique inférieur (il y a 200 à 190 millions d’années)
  • La période entre l’Oligocène et le Miocène (il y a 30 à 20 millions d’années).

Lire aussi – Cette découverte révèle pourquoi la Terre est l’une des rares planètes habitables

En comparant leurs découvertes avec des études plus anciennes, les scientifiques ont observé que les résultats coïncidaient. Des analyses approfondies et complémentaires seront nécessaires, mais cette recherche suggère que la dérive vraie des pôles a longtemps été un phénomène sous-estimé alors qu’il a redessiné le visage terrestre à l’ère des dinosaures.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

iPhone Duo : combien cela coûtera-t-il de réparer le smartphone avec AppleCare ?

Apple vient de dévoiler sa grille tarifaire des opérations de réparation pour son iPhone Duo, pour les utilisateurs ayant souscrit à son assurance. Autant être honnête : mieux vaut effectivement…

40 % de réduction POCO F8 Pro : un Snapdragon 8 Elite à bord, pour moins de 400 €

Le POCO F8 Pro profite d’une belle réduction sur AliExpress. La version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage revient à 391 € grâce au code PHD45….

Vous pouvez installer Windows 11 26H2 sur un PC non compatible avec cet outil

Un développeur a trouvé comment installer Windows 11 26H2 sur des PC qui, en théorie, n’en remplissent pas les prérequis. L’outil chargé de l’opération est disponible, mais attention tout de…

Votre voiture pourrait bientôt répondre à vos messages avant que vous y pensiez

Les voitures compatibles Android Auto reçoivent peu à peu les fonctions pilotées par Gemini. Une nouvelle version de l’application contient des traces d’un outil jusqu’ici réservé aux Google Pixel. Il…

PS5 Slim : Sony lance un nouveau modèle qui résout enfin un problème qui plombait les performances

La PS5 Slim n’est certes pas le modèle le plus puissant en tant que tel, mais elle n’est pas aidée par un problème de fabrication qu’elle se traîne depuis son…

ChatGPT peut essayer des vêtements à votre place, finie la queue dans les boutiques

OpenAI annonce une nouveauté dans ChatGPT : la possibilité de vous voir portant des vêtements repérés sur Internet. Une cabine d’essayage virtuelle à portée de main en somme. Vous avez…

Ce boîtier vendu à la police viendrait à bout des iPhone les mieux protégés

Apple protège les iPhone saisis en les redémarrant automatiquement après trois jours sans déverrouillage. Une entreprise spécialisée dans les outils destinés aux forces de l’ordre affirme désormais contourner cette barrière….

Test ZTE Nubia Air Pro : rien qu’un Galaxy S25 Edge beaucoup plus abordable ?

2026 est l’année du retour de Nubia en France. Pour cela, la marque de ZTE s’appuie sur plusieurs smartphones, dont le Nubia Air Pro. Surfant sur la mode des téléphones…

Le prix du Ryzen 7 7800X3D est en forte baisse : -56% sur le processeur AMD

Un Ryzen 7 7800X3D à moins de 225 €, voilà une offre intéressante si vous préparez une configuration pour jouer. Le processeur est à moitié prix grâce à deux réductions…

-44% sur le Honor Magic 8 Lite : avec sa batterie de 7 500 mAh, elle passe à moins de 225 €

Le Honor Magic8 Lite passe à 224,16 € sur AliExpress avec le code PHD30. Lancé à 399,90 €, ce smartphone dispose notamment d’une grosse batterie de 7 500 mAh et…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.