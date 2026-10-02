Les résumés IA de Google asphyxient les sites d’information, ce rapport est sans appel

Les sites d’information voient leur audience venue des moteurs de recherche fondre d’année en année. Un rapport annuel vient de chiffrer l’ampleur du phénomène depuis la généralisation des résumés rédigés par intelligence artificielle. Google envoie aujourd’hui deux fois moins de lecteurs qu’il y a deux ans.

Pendant vingt ans, les moteurs de recherche ont constitué la principale porte d’entrée des sites d’actualité. Depuis l’arrivée des réponses rédigées par intelligence artificielle, les habitudes basculent. Discover teste un résumé IA destiné à éviter l’ouverture des sites, et Google pousse ses synthèses toujours plus haut dans la page de résultats. Le lien bleu recule.

Face à la grogne des éditeurs, Google verse déjà une rémunération discrète à une centaine de sites. Ce geste paraît modeste au regard des pertes subies par la presse en ligne. Un cabinet spécialisé dans la mesure d’audience vient justement de chiffrer le décrochage sur deux années complètes. Ses conclusions dépassent largement les estimations avancées jusqu’ici.

Le trafic envoyé par Google aux médias a fondu de 40 % en un an

Selon le rapport annuel publié par Chartbeat, le trafic adressé par le moteur américain aux médias a reculé de 40,2 % entre l’été 2025 et l’été 2026. Douze mois plus tôt, la chute atteignait déjà 21,9 %. Google Discover suit la même pente, avec une dégringolade de 34,3 % après un repli initial de 6,6 %. Sur deux ans, la recherche est tombée de 9 % à 5 % des pages vues enregistrées chez les éditeurs. Côté contenus, les textes les plus génériques trinquent en premier, puisque la machine répond à la question sans renvoyer vers sa source.

Le volume global tient pourtant bon, à 31,1 milliards de pages vues par mois contre 32 pour la période précédente. Désormais, les lecteurs arrivent autrement. Partagés par SMS ou dans les messageries privées, ces liens invisibles pour les outils de mesure sont passés de 7,1 % à 11,3 % du total, tandis que les visites directes grimpent de 13,5 % à 15,9 %. Les liens internes montent aussi, de 37,9 % à 40,4 % des pages vues. Quant aux chatbots, ils ne compensent pas les clics perdus sur Google, avec 0,01 % du trafic des médias. Restent les habitués, ceux qui consultent un site au moins huit jours sur seize. Leur audience ne bouge pas, et elle amortit un repli de 14 % du côté des nouveaux venus.