ChatGPT peut essayer des vêtements à votre place, finie la queue dans les boutiques

OpenAI annonce une nouveauté dans ChatGPT : la possibilité de vous voir portant des vêtements repérés sur Internet. Une cabine d’essayage virtuelle à portée de main en somme.

ChatGPT essayage vêtements
L’essayage de vêtements dans ChatGPT d’OpenAI

Vous avez besoin, ou juste envie, de vous acheter des vêtements. Une fois le week-end arrivé, seul moment où vous avez du temps à consacrer au shopping, vous commencez à faire le tour des magasins. Et comme vous n’êtes pas le seul à le faire, vous soupirez déjà en voyant les personnes qui s’accumulent devant les cabines d’essayage. Vous avez pensé à faire vos emplettes sur Internet, mais dans ce cas, comment être sûr que les habits vous iront ?

Comme souvent ces temps-ci, l’intelligence artificielle arrive à la rescousse. Ici, celle qui sous-tend ChatGPT d’OpenAI. La firme annonce l’arrivée de deux nouveautés liées au shopping, à commencer par la possibilité d’essayer virtuellement les vêtements que vous trouvez sur le Web à travers l’application IA. Ce que propose Google depuis 2025 déjà. La fonction s’appuie sur ChatGPT Image 2.5, nouvelle version du modèle de génération d’images dévoilée début septembre 2026.

ChatGPT se transforme en cabine d’essayage virtuelle

Le principe est simple. Exemple : vous téléversez la photo d’un habit qui vous plaît et demandez à ChatGPT de le trouver au meilleur prix, ou d’en trouver d’autres qui iraient bien avec. L’IA affiche ses résultats, vous en choisissez un et appuyez sur le bouton « Essayer » (« Try on » en anglais, la traduction française finale pourra différée). Il faut alors prendre un selfie ou téléverser une photo de vous déjà prise. ChatGPT se charge de vous faire porter le vêtement sélectionné.

Lire aussi – ChatGPT va bientôt brider votre abonnement et gentiment vous proposer de payer deux fois plus

L’autre nouveauté est liée à celle-ci puisqu’il s’agit de la mise en favoris des articles qui vous intéressent. Ils sont regroupés dans une bibliothèque à laquelle vous pouvez accéder à tout moment pour les retrouver. Ces deux options sont en cours de déploiement partout dans le monde et leur utilisation est gratuite. Vous pouvez voir une démonstration vidéo de l’essayage virtuel sur la page Facebook de ChatGPT.


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