iPhone Duo : combien cela coûtera-t-il de réparer le smartphone avec AppleCare ?

Apple vient de dévoiler sa grille tarifaire des opérations de réparation pour son iPhone Duo, pour les utilisateurs ayant souscrit à son assurance. Autant être honnête : mieux vaut effectivement être client chez AppleCare si vous comptez vous offrir le smartphone pliant.

iphone duo

Début septembre, Apple dévoilait enfin son tout premier smartphone pliable, l’iPhone Duo. Sans surprise, celui-ci a fait sensation, tant et si bien que bon nombre d’utilisateurs attendent désormais l’ouverture des précommandes, qui, pour rappel, aura lieu le 12 octobre prochain. Mais, au vu du prix, peut-être vous posez-vous la question de vous offrir la bête, qui n’est effectivement pas donnée. Pour ne rien arranger, on sait désormais que les smartphones pliants sont non seulement plus fragiles, mais également plus chers à réparer que leurs comparses.

C’est dans ce contexte qu’Apple a récemment dévoilé sa grille tarifaire pour la réparation de l’iPhone Duo. Les prix indiqués concernent uniquement les utilisateurs ayant souscrit à AppleCare, l’assurance proposée par la firme de Cupertino. Comme on pouvait s’en douter, c’est bien du côté du remplacement de l’écran que la facture sera la plus salée. De quoi s’inquiéter pour ceux qui ne seront pas assurés.

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Voici combien coûtera la réparation de l’iPhone pour les abonnés AppleCare

Voici donc les prix indiqués par Apple pour les différentes opérations de réparation pour l’iPhone Duo :

  • Réparation de la batterie : 0 €
  • Couche de protection : 19 €
  • Écran avant endommagé : 29 €
  • Dommage au niveau du dos en verre : 29 €
  • Écran interne endommagé : 99 €
  • Autre dommage accicentel : 99 €
  • Perte ou vol : 129 €

On constate que, comme prévu, le remplacement de l’écran interne (le plus grand, donc), fait partie des opérations les plus onéreuses. À 99 € la réparation, cela revient presque à devoir remplacer entièrement le smartphone en cas de perte ou de vol. Bonne surprise toutefois, le remplacement de la batterie ne semble pas si compliqués puisqu’Apple “l’offre” à ses utilisateurs assurés. Même constat pour l’écran externe, qui faisait également l’objet d’interrogation sur le sujet.

Reste que ces prix sont assez élevés, et posent la question des utilisateurs sans assurance. On ne sait pas encore quelles opérations pourront être effectuées directement en magasin, ni à quel point la facture sera salée dans le cas d’un remplacement d’écran interne.


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