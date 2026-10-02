PS5 Slim : Sony lance un nouveau modèle qui résout enfin un problème qui plombait les performances

La PS5 Slim n’est certes pas le modèle le plus puissant en tant que tel, mais elle n’est pas aidée par un problème de fabrication qu’elle se traîne depuis son lancement. Un problème que semble aujourd’hui avoir corrigé Sony à l’occasion de la sortie de Marvel’s Wolverine.

PS5 Slim

C’est une chose d’accepter des performances moindres lorsque l’on achète la PS5 Slim, c’en est une autre de devoir subir des performances encore moins bonnes que ce que la console est censée offrir. Pourtant, c’est bien ce qu’on dût faire bon nombre de joueurs utilisant cette dernière, à cause d’un défaut de fabrication que Sony tente de régler depuis un certain temps. En effet, la PS5 Slim a une fâcheuse tendance à surchauffer, et pas simplement à cause de de la faiblesse de ses composants.

En réalité, le phénomène est la plupart du temps causé, ironie du sort, le système de refroidissement de la console. La PS5 utilise du métal liquide appliqué sur son processeur pour absorber et diffuser plus efficacement la chaleur. Seulement voilà, le modèle Slim est régulièrement victime de fuites de ce métal liquide, laissant ainsi le processeur chauffer sans refroidissement, et donc, causant une surchauffe. Fort heureusement, il semblerait que ce défaut de fabrication soit aujourd’hui corrigé.

Sur le même sujet — Après le PSSR sur PS5 Pro, Sony annonce le QSSR sur la PS5 de base : comment l’IA va améliorer les performances et les graphismes

Sony a réglé le problème de la PS5 Slim qui ruinait ses performances

C’est en effet ce que nous apprend l’utilisateur modyfikatorcasper sur X (anciennement Twitter), qui s’est offert une PS5 Slim, plus précisément l’édition limitée Marvel’s Wolverine. En fouillant à l’intérieur, celui-ci a découvert une nouvelle carte-mère qui, entre autres, intègre un système de refroidissement retravaillé. Sony a en réalité repris la configuration utilisée sur la PS5 Pro, qui réduit la zone en contact avec le métal et permet un meilleur maintien de celui-ci.

Autrement dit, les problèmes de surchauffe devraient être drastiquement réduits sur ce nouveau modèle. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que Sony tente d’enrayer ces derniers. L’année dernière, le constructeur avait déjà lancé un modèle révisé dans l’espoir de réduire les risques de fuite. Il est possible que la sortie de Marvel’s Wolverine, un des derniers jeux de cette génération et donc forcément plus gourmand, ait motivé la firme à poursuivre le travail d’optimisation.


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